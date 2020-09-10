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Акція протесту відбудеться 10 вересня біля резиденції Зеленського в Конча-Заспі

Акція протесту відбудеться 10 вересня біля резиденції Зеленського в Конча-Заспі

Увечері 10 вересня відбудеться автомобільна "РОК-інспекція" резиденції президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі.

Відповідне захід опубліковано в Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

"Спільна з окупантами інспекція позицій ЗСУ- злочин проти держави і здача національних інтересів. Це після свідомого зриву операції щодо "вагнерівців", після "перемир'я" зі смертями бійців і перед зустріччю радників країн нормандської четвірки за участі Єрмака. Все це кроки на знищення нашої Незалежності. Капітуляцію треба зупинити тут і зараз", - впевнені організатори і запрошують взяти участь в акції всіх охочих.

Збір заплановано на 10 вересня о 19:00 біля ТЦ "Магелан" у метро "Теремки".

Також читайте: Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

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Топ коментарі
+28
Ты против Украины выходил. И это понимает любой здравомыслящий человек.
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10.09.2020 00:46
+22
Выплюнь сейчасже, то не шоколад! Хотя, какаятеберазница?
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10.09.2020 00:25
+19
Притом, что был второй тур с клоуном - слугой олигархов и Кремля, но для дебилов это слишком сложно...
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10.09.2020 00:57
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Пора палити маєтки опзжопників і зелених зрадників, а їх самих відстрілювати.
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10.09.2020 09:23 Відповісти
Желательно с минометным обстрелом хотя бы его дворика
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10.09.2020 09:42 Відповісти
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