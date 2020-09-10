Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской.

Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский отметил, что РФ всегда имела значительное влияние в Беларуси.

"Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с усиленным влиянием России на Беларусь. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии"", - подчеркнул глава Украинского государства.

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"В любом случае, мы не поддерживаем вмешательство ни одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и мы считаем, что белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет", - резюмировал Зеленский.