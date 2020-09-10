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Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский

Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской.

Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский отметил, что РФ всегда имела значительное влияние в Беларуси.

"Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с усиленным влиянием России на Беларусь. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии"", - подчеркнул глава Украинского государства.

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"В любом случае, мы не поддерживаем вмешательство ни одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и мы считаем, что белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет", - резюмировал Зеленский.

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Топ комментарии
+15
Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4007
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10.09.2020 11:19
+13
Украинский тоже !!!
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10.09.2020 11:21
+8
Как смело! Какая молниеносная реакция на события!
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10.09.2020 11:22
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Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4007
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10.09.2020 11:19 Ответить
Украинский тоже !!!
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10.09.2020 11:21 Ответить
На великий жаль "прізідент" не знає що таке демократія. Ні, він вже вкурсі
як використовувати її для захоплення влади, але на цьому його знання і зкінчуються.
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10.09.2020 11:39 Ответить
Как смело! Какая молниеносная реакция на события!
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10.09.2020 11:22 Ответить
гундосика не хватает на телевизоре
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10.09.2020 11:26 Ответить
Ещё там его не хватало...
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10.09.2020 18:24 Ответить
Украинский народ не желает сдачи территорий агрессору, но, "верховному главнокомандующему" похоже всё равно.
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10.09.2020 11:23 Ответить
Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1681
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10.09.2020 11:23 Ответить
смело!!!! пошла жара! ))
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10.09.2020 11:26 Ответить
Интересно сколько он памперсов сменил?
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10.09.2020 11:28 Ответить
"рука бойца сменять устала" ))
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10.09.2020 11:34 Ответить
Вова, ти що? Завтра кадирка зателефонує- доведеться вибачатись.
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10.09.2020 11:28 Ответить
Сьогодні на сайті Офісу Президента України з'явилося повідомлення про засідання Тристоронньої контактної групи, яке прийняло рішення про «спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми».

Зважаючи на певні особливості працівників Офісу Президента та їхніх керівників, це «спільне інспектування» може бути процесом інспектування позицій українськими представниками разом із представниками ОБСЄ, але ніяк не менша вірогідність іншого варіанту - «спільного інспектування» разом із бойовиками терористичних проросійських організацій «ДНР» та «ЛНР». І це межа. Межа, яку не можна перетинати. Межа, до якої не можна навіть наближатись.

У разі, якщо інформацію про «спільне інспектування» не буде спростовано, «Демократична Сокира» пропонує дружнім проукраїнським силам завтра увечорі здійснити «спільне інспектування» під резиденцією Володимира Зеленського у Конча-Заспі. https://www.facebook.com/events/785605702214013/ У четвер, 10 вересня, о 19:00 годині збираємося на автівках на парковці ТЦ «Магелан» (станція метро «Теремки»), звідки вирушаємо автомобільною колоною до Зеленського додому.

Якщо ж таке «спільне інспектування» разом із бойовиками буде мати місце, «Демократична Сокира» пропонує проукраїнським силам у Верховній Раді негайно розпочати процедуру імпічменту Президента України Володимира Зеленського як особи, що здійснила державну зраду.

Ми підтверджуємо готовність надати повну і всеосяжну підтримку процедурі імпічменту як в юридичній площині, так і далеко за її межами.
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10.09.2020 11:29 Ответить
Если они САМ!!!! А зачем тогда мы у Америки просим Джавелины!!! Давай и мы САМ!!!!!
А я считаю Вам Пан Президент!!!! Надо сказать правду- и выразить поддержку от всей УКРАИНЫ!!!! А не стоять посередие!!!
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10.09.2020 11:29 Ответить
Так он Джавелины не просил. Ему без джавелинов хорошо! Джавели просил Порох!
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10.09.2020 11:30 Ответить
Порох МУЖИК!!!!! Я Скучаю!!!!!
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10.09.2020 11:33 Ответить
Фейспалм
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10.09.2020 11:47 Ответить
Що, не платить? Може треба свої гроші не язиком в його дупі виколупувати, а чимсь іншим?
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10.09.2020 11:51 Ответить
о! а можно твоим языком? а то всё как-то волонтёрю, да волонтёрю...
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10.09.2020 11:56 Ответить
ты явно знаешь толк в этой теме, бот
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10.09.2020 12:35 Ответить
Порох МУЖИК!!!!! Я Скучаю!!!!!

Сначала он Барыга, а остальное, что барыжничать по крупному.
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10.09.2020 21:01 Ответить
Запоздалые слова, очень осторожные... дипломатичные и правильные. Нелох прогрессирует, или это исключение из правил?
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10.09.2020 11:29 Ответить
Сегодня к нему в гости народ идет с инспекцией сбор в 19-00!
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10.09.2020 11:31 Ответить
слова предателя и уничтожителя Украины никого не интересуют
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10.09.2020 12:33 Ответить
Чия б мычала?!! Оно рассуждает о демократии!
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10.09.2020 11:31 Ответить
Хто б говорив... Зелений "демократ" з вибірковим правосуддям? 'Що там з "призначеними" злочинцями по справі Шеремета ..???
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10.09.2020 11:31 Ответить
Вумний аж страх!

Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский - Цензор.НЕТ 585
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10.09.2020 11:32 Ответить
Ато, сын проффессора .)
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10.09.2020 11:52 Ответить
Тест на засипку: Кого не вистачає на груповому фото в інфі "https://censor.net/ru/news/3218427/evropeyiskie_diplomaty_sobralis_v_kvartire_aleksievich_chtoby_ne_dat_ee_arestovat_foto"???
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10.09.2020 11:34 Ответить
Потужного дыпломата Свынкы?
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10.09.2020 11:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/468692, дебіл ти
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10.09.2020 11:52 Ответить
Порохобот-медведчуковец, расскажи секрет. Почему тебе разрешаются здесь оскорбления и нецензурщину? Что ты умеешь такое делать?
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10.09.2020 11:57 Ответить
Ватный рашистский длбб, в сад, в сад...
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10.09.2020 12:10 Ответить
Нехватает всякой про-российской шелупони
повидимому. С чего бы ей там быть.
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10.09.2020 12:32 Ответить
Респект пану президенту!
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10.09.2020 11:34 Ответить
Хабаровский Майдан 2 месяца,белоруский ровно месяц...демократия...
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10.09.2020 11:35 Ответить
Реформы Наполеона,благодаря которым сейчас живет весь цивилизованный демократический мир не для Совковых мозгов... Не доросли еще...
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10.09.2020 11:41 Ответить
Реформы Наполеона,благодаря которым сейчас живет весь цивилизованный демократический мир

Дерево демократии должно орошаться кровью патриотов и тиранов. Это ее естественное удобрение.
От себя добавлю,что по времени это может занимать столетия...
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10.09.2020 21:05 Ответить
Сначала ясли,потом детсад,потом школа,потом техникум,потом институт,потом университет,потом академия...а аж потом пройдет 40 лет и Моисей вздохнет с облегчением....Наконец то... не РАБы...
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10.09.2020 11:44 Ответить
Зєля!!! Для кого ти будуєш дороги? Для росіян? Чому нема ЖОДНОЇ гривні на ракетні програми? Чому людей звільняють з ракетних заводів, що налагодили виробництво потрібних військовим ракет? І це тільки верхівка айсбергу!!!
Зєля - російський шпигун. Зєлю геть. Дострокові.
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10.09.2020 11:48 Ответить
Ну тебе же Порох не угодил, бот. Теперь не жалуйся, иди с такими же как ты 73% зе!ле вопросы задавать, вы же грозились перед выборами и не скули тут.
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10.09.2020 12:28 Ответить
Без мародерських тролів російського шпигуна Порошенка на сайті і кроку не зробиш, так і шниряють під ногами
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10.09.2020 16:40 Ответить
Штошь... Хватит скулить, собираетесь с другими решительными зе!избирателями и гайда вашему кумиру вопросы задавать, не ной тут.
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10.09.2020 19:41 Ответить
Чучело зелёное , ты хоть знаешь , что такое настоящая демократия ? Негодяю , которому чужды понятия:служения народу ,Отчизне, супружеской верности , не стоит даже касаться таких слов.
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10.09.2020 11:50 Ответить
Эпоха бедности прошла,но не ушла....25 лет минимум,а дефицит бюджета Украины в 300 ярдов,это шаг..., и все...400 ярдов и 73 % сгорят за сутки...
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10.09.2020 11:58 Ответить
Я думаю, зе!ля, вскорости у тебя будут гораздо более серьёзные поводы для молниеносной реакции и беспокойства. Не переживай за белорусов, лучше готовься.
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10.09.2020 12:25 Ответить
Откуда квартальному дебилу знать о настоящей демократии, если у него она ассоциируется с шуткой про эбонитовые палочки.
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10.09.2020 12:28 Ответить
правильно, такой как в украине и нищеты такой хочет и медицины такой хочет и зарплат и пенсий
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10.09.2020 12:33 Ответить
Люда ты дура? Ты была в Беларуси? Поинтересуйся зарплатой на их заводах. У нас за такие деньги продавцы в Киеве отказываются работать. Просто у них вся зарплата официальная, а у нас у большинства в конвертах. А реальные цифры даже сравнивать не стоит. К тому же продукты у нас значительно дешевле. Медицина там лучше и минимальная пенсия выше, но все это - пирамидка, построенная на деньги кацапов. И она неизбежно рухнет. Это не зависит от того, останется Лука президентом или нет.
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10.09.2020 13:30 Ответить
Настоящей!
Как у нас или как в США?
Это две разные демократии.
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10.09.2020 13:06 Ответить
Что думает Беларуский народ, ему и самому не известно, а мы можем ему желать только побед как над Лукой так и над рюським мором.
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10.09.2020 14:41 Ответить
При этом Клоун успешно внедряет такую "демократию" как в Беларуси!
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10.09.2020 16:20 Ответить
Пока что не внедряет, а только пытается.
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10.09.2020 22:43 Ответить
всё верно сказал.
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10.09.2020 23:54 Ответить
 
 