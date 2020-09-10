Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской.
Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Зеленский отметил, что РФ всегда имела значительное влияние в Беларуси.
"Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с усиленным влиянием России на Беларусь. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии"", - подчеркнул глава Украинского государства.
"В любом случае, мы не поддерживаем вмешательство ни одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и мы считаем, что белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет", - резюмировал Зеленский.
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як використовувати її для захоплення влади, але на цьому його знання і зкінчуються.
Зважаючи на певні особливості працівників Офісу Президента та їхніх керівників, це «спільне інспектування» може бути процесом інспектування позицій українськими представниками разом із представниками ОБСЄ, але ніяк не менша вірогідність іншого варіанту - «спільного інспектування» разом із бойовиками терористичних проросійських організацій «ДНР» та «ЛНР». І це межа. Межа, яку не можна перетинати. Межа, до якої не можна навіть наближатись.
У разі, якщо інформацію про «спільне інспектування» не буде спростовано, «Демократична Сокира» пропонує дружнім проукраїнським силам завтра увечорі здійснити «спільне інспектування» під резиденцією Володимира Зеленського у Конча-Заспі. https://www.facebook.com/events/785605702214013/ У четвер, 10 вересня, о 19:00 годині збираємося на автівках на парковці ТЦ «Магелан» (станція метро «Теремки»), звідки вирушаємо автомобільною колоною до Зеленського додому.
Якщо ж таке «спільне інспектування» разом із бойовиками буде мати місце, «Демократична Сокира» пропонує проукраїнським силам у Верховній Раді негайно розпочати процедуру імпічменту Президента України Володимира Зеленського як особи, що здійснила державну зраду.
Ми підтверджуємо готовність надати повну і всеосяжну підтримку процедурі імпічменту як в юридичній площині, так і далеко за її межами.
А я считаю Вам Пан Президент!!!! Надо сказать правду- и выразить поддержку от всей УКРАИНЫ!!!! А не стоять посередие!!!
Сначала он Барыга, а остальное, что барыжничать по крупному.
повидимому. С чего бы ей там быть.
Дерево демократии должно орошаться кровью патриотов и тиранов. Это ее естественное удобрение.
От себя добавлю,что по времени это может занимать столетия...
Зєля - російський шпигун. Зєлю геть. Дострокові.
Как у нас или как в США?
Это две разные демократии.