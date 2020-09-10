Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської.

Про це він сказав в інтерв'ю The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зеленський зазначив, що РФ завжди мала значний вплив в Білорусі.

"Сьогодні білоруський народ хоче справедливості і вільних та чесних виборів. Цю боротьбу не зупинити, але я не думаю, що вона сумісна з посиленим впливом Росії на Білорусь. Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської "демократії"", - підкреслив глава Української держави.

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"У будь-якому випадку, ми не підтримуємо втручання жодної держави у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і ми вважаємо, що білоруський народ повинен сам вирішити, як рухатися в майбутнє і чого він хоче", - резюмував Зеленський.