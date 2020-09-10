Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської.
Про це він сказав в інтерв'ю The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зеленський зазначив, що РФ завжди мала значний вплив в Білорусі.
"Сьогодні білоруський народ хоче справедливості і вільних та чесних виборів. Цю боротьбу не зупинити, але я не думаю, що вона сумісна з посиленим впливом Росії на Білорусь. Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської "демократії"", - підкреслив глава Української держави.
"У будь-якому випадку, ми не підтримуємо втручання жодної держави у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і ми вважаємо, що білоруський народ повинен сам вирішити, як рухатися в майбутнє і чого він хоче", - резюмував Зеленський.
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як використовувати її для захоплення влади, але на цьому його знання і зкінчуються.
Зважаючи на певні особливості працівників Офісу Президента та їхніх керівників, це «спільне інспектування» може бути процесом інспектування позицій українськими представниками разом із представниками ОБСЄ, але ніяк не менша вірогідність іншого варіанту - «спільного інспектування» разом із бойовиками терористичних проросійських організацій «ДНР» та «ЛНР». І це межа. Межа, яку не можна перетинати. Межа, до якої не можна навіть наближатись.
У разі, якщо інформацію про «спільне інспектування» не буде спростовано, «Демократична Сокира» пропонує дружнім проукраїнським силам завтра увечорі здійснити «спільне інспектування» під резиденцією Володимира Зеленського у Конча-Заспі. https://www.facebook.com/events/785605702214013/ У четвер, 10 вересня, о 19:00 годині збираємося на автівках на парковці ТЦ «Магелан» (станція метро «Теремки»), звідки вирушаємо автомобільною колоною до Зеленського додому.
Якщо ж таке «спільне інспектування» разом із бойовиками буде мати місце, «Демократична Сокира» пропонує проукраїнським силам у Верховній Раді негайно розпочати процедуру імпічменту Президента України Володимира Зеленського як особи, що здійснила державну зраду.
Ми підтверджуємо готовність надати повну і всеосяжну підтримку процедурі імпічменту як в юридичній площині, так і далеко за її межами.
А я считаю Вам Пан Президент!!!! Надо сказать правду- и выразить поддержку от всей УКРАИНЫ!!!! А не стоять посередие!!!
Сначала он Барыга, а остальное, что барыжничать по крупному.
повидимому. С чего бы ей там быть.
Дерево демократии должно орошаться кровью патриотов и тиранов. Это ее естественное удобрение.
От себя добавлю,что по времени это может занимать столетия...
Зєля - російський шпигун. Зєлю геть. Дострокові.
Как у нас или как в США?
Это две разные демократии.