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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль

Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что российские власти официально не обращались к украинскому руководству относительно водообеспечения оккупированного Крыма.

Об этом он сказал 10 сентября в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отвечая на вопрос о том, обращалась ли официально российская сторона по возобновлению водоснабжения Крыма днепровской водой, премьер коротко ответил: "Нет, не обращались".

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Война за воду в Крым. Как Зеленский и Ко загоняют нас в ловушку России. ВИДЕО

Глава оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что графики подачи воды для жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов могут действовать до марта 2021 года.

8 сентября стало известно, что подразделение трубопроводных войск оккупантов перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной. Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя.

Также на Цензор.НЕТ: Доступной в оккупированном Крыму воды достаточно для обеспечения потребностей гражданского населения, - МинВОТ

В оккупационном правительстве Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. По словам оккупационного "главы Крыма" Сергея Аксенова, 2020 год стал для полуострова самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Автор: 

Крым (26377) россия (95502) вода (918) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+32
Так это ты сам инициативу проявлял?....
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10.09.2020 22:00
+18
Действительно, если никто официально не обращался, тогда же зачем сам Шмыголь уже на 2-й день своей нынешней должности сам об этом болтал? К чему вообще мусолить этот вопрос? Или неофициальные деньги уже заработали по этому поводу, пробивать общественное мнение на "Да"?
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10.09.2020 22:10
+17
А когда Украина попросит кацапье нах. с Крыма и Донбасса?
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10.09.2020 22:07
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Так это ты сам инициативу проявлял?....
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10.09.2020 22:00 Ответить
мабуть...
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10.09.2020 22:09 Ответить
он предлагал Крыму еще и с крюшоном и газированную... ...
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10.09.2020 22:16 Ответить
Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7208

ВОДА ДЛЯ КРЫМУ... ОТ ШМЫГЛО...
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10.09.2020 22:17 Ответить
ШМЫГА опечаленно констатирует, что РФ не просила воду. А если бы просила, то Шмыга дал бы воду и все что просят. Тварь такая конченая.
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10.09.2020 22:38 Ответить
Действительно, если никто официально не обращался, тогда же зачем сам Шмыголь уже на 2-й день своей нынешней должности сам об этом болтал? К чему вообще мусолить этот вопрос? Или неофициальные деньги уже заработали по этому поводу, пробивать общественное мнение на "Да"?
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10.09.2020 22:10 Ответить
Шмыга - это незаконный бандит в Кабмине. Он не выполняет требование Конституции и Конституционного суда о незаконности карантина, чхает на Конституцию и ему наплевать на всех и все и на людей и на законы и на страну , просто плюет на всех эта похабная рожа.
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10.09.2020 22:48 Ответить
С официальным обращением разобрались!
А неофициально обращались?
Почему такой вопрос не задали?
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10.09.2020 22:03 Ответить
но но
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10.09.2020 22:06 Ответить
А когда Украина попросит кацапье нах. с Крыма и Донбасса?
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10.09.2020 22:07 Ответить
уже никогда
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10.09.2020 22:29 Ответить
мудило, а кто про ил
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10.09.2020 22:08 Ответить
ну если вы знаете, то вот вопрос какого вы дрочите (рыбацкое понятие) на эту тему? скажите людям окончательно воды в крым не будети точка...всё остальное по этому поводу фантазии больных людей и точка...вопросов больше нет, а так ребятки то у вас сегодня, то у вас 50 лет назад - то и жрите квотум недоверия а то и больше!
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10.09.2020 22:08 Ответить
Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9911
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10.09.2020 22:09 Ответить
Бреше.****!!!
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10.09.2020 22:09 Ответить
"Не обращались"

Именно поэтому СМИ РФ постят такие заголовки:

Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6029
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10.09.2020 22:09 Ответить
мало ло что помойки пишут
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10.09.2020 22:15 Ответить
РФ не нужна днепровская вода на Крым, и они не обговаривают с нашими капитулянтами этот вопрос?
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10.09.2020 22:26 Ответить
вот все ему этот вопрос покоя не дает - чем-то полезным пускай займется
вопрос воды и крима уже давно решен
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10.09.2020 22:12 Ответить
А хоть бы и попросила, она агрессор, поэтому-дуля
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10.09.2020 22:12 Ответить
Всі ці розмови про воду в Крим не на пустому місці ґрунтуються. Півострів стає непосильною ношею для немічної імперії. Нам би сидіти на березі Дніпра і чекати коли її смердючий труп пропливе повз, але...Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7846
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10.09.2020 22:13 Ответить
Тобто це ваша ініціатива - лапті фуйла лобизнули ?
Молодці..
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10.09.2020 22:13 Ответить
https://twitter.com/newsua_one
https://twitter.com/newsua_one

https://twitter.com/newsua_one NEWSUA
https://twitter.com/newsua_one Ми ж Вас попереджали!

Лаптестан усиленно готовится к войне с Украиной

Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 582
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10.09.2020 22:17 Ответить
а если бы попросили,тогда бы с радостью дали,так что-ли у зеублюдков выходит?
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10.09.2020 22:19 Ответить
"Воды для обеспечения Симферополя осталось примерно на два месяца. Да и то при условии подачи по графику, который сами же «власти» не соблюдают."
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10.09.2020 22:21 Ответить
"Как отмечают эксперты, ничего неожиданного не происходит: полуостров «всего лишь» возвращается к условиям середины прошлого века, когда Северо-Крымский канал, поставлявший на полуостров днепровскую воду, еще не был построен."
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10.09.2020 22:22 Ответить
Ну звісно ж , не просила расєя , це шмигаль із маразматиками фокіним і кравчуком дуже просять !
Зі згоди янілоха !!!😈
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10.09.2020 22:23 Ответить
Да хватит так даже ставить вопрос. Нужно официально на всех уровнях власти однозначно заявить что Украина НИКОГДА не подаст воду в Крым до тех пор пока на этой территории не будет установлен полный и неукоснительный суверенитет Украины с полным гражданским и военным контролем. ВСЕ !!! ( один раз и больше не входить в дискуссии) Если нужно примите на уровне закона Радой. ( а для пущей уверенности засыпьте, разройте этот канал на 20 км от линии соприкосновения вглубь территории Украины. А лучше пустите туда воды Сиваша. И хватит нервировать людей этим вопросом. А то будет как вопрос о " языке" из года в год постоянные спекуляции. Один раз примите и все. По ВОДЕ и ЯЗЫКУ вообще дискуссии не уместны, как впрочем и об особом статусе в унитарной державе..
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10.09.2020 22:36 Ответить
даже добавить нечего
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10.09.2020 22:41 Ответить
Всё, крымчане молодцы - самый засушливый год преодолели.
Пили мочу, стирали в солёной воде.
Хватит мусолить эту тему. Воды не будет до поднятия украинского флага над полуостровом.
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10.09.2020 22:37 Ответить
В 2021 году самый засушливый год будет 2021.
А в 2022 году, соответственно 2022.
Короче, чем дальше, тем будет только хуже
Это знают все, кроме Путина и россиян
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10.09.2020 22:57 Ответить
Тогда зачем постоянно обсуждать этот вопрос? Предположим такой разговор:

- Ну можем подать воду, но нужно обсудить...
- Хорошо, официальный запрос: подайте воду.
- Вот дулю вам. Ха-ха-ха, да никогда! Как мы круто обыграли вас.

Там не такие дураки сидят, что бы на такие тупые разводы вестись.
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10.09.2020 22:45 Ответить
Шмыгаль, тебя, дурака, никто спрашивать не будет, - глав.зебил прикажет и ты сделаешь. На то тебя, пустое место, и поставили зиц-прьмьером.
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10.09.2020 22:48 Ответить
2021 год будет самый самый засушливый за 151 год наблюдений.😁
А дальше - только хуже, больше нефти-угля добывайте, кацы
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10.09.2020 22:54 Ответить
Шмигаль, йди на хрін. Як писала одна українська дівчина по поводу води в Криму:"Нас в дитинстві вчили, що коли йдуть з дому, треба світло та воду виключати".Краще не сказати.
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10.09.2020 23:01 Ответить
Звичайно, що не просила, бо знає: малороси самі прийдуть та все дадуть.
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10.09.2020 23:07 Ответить
Росія не просила Україну подати воду в окупований Крим, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6778
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10.09.2020 23:17 Ответить
І в ООН кацапія жалобу не писала?
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10.09.2020 23:42 Ответить
ну нет, так нет.
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10.09.2020 23:48 Ответить
А давайте поговорим об этом со Шмыгалем, когда он к детектору лжи будет подключен...
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11.09.2020 07:57 Ответить
Да как так то, тут каждую неделю новости что просят цуки
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11.09.2020 08:21 Ответить
Так покваптесь кремлівські яничари і дайте воду без прохання. Дивись, тоді на зраді Україні і заробити собі на безбідну старість, чимало кривавих кремлівських срібняків для Іуди.
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11.09.2020 08:41 Ответить
Вот же сволочи, ек просили!
Шмыгаль прошмыгуй там, как бы попросить разрешения на подачу воды, вашим братьям - лишнехромосомам?
PS: Если не просили, то какого хрена вы пытаетесь губами захватить клитор моржовой звизды??? На медальку "ГейРой" выгребной ямы-404, позарились?
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11.09.2020 10:00 Ответить
Прошу прощения за ошибки, эмоции однако...
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11.09.2020 10:02 Ответить
та задрали эту тему поднимать!
нет воды, забудьте!
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11.09.2020 11:15 Ответить
-
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Крим, і поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став нам самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.
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11.09.2020 11:54 Ответить
Кто инициирует такие вопросы?
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11.09.2020 13:38 Ответить
Шмаргаль!! тебе, что нечем заняться как проблемой воды в окупированном Крыму?? Долбодятел!! В украине пандемия растёт каждый день, семи мильными шагами, Солдаты гибнут на фронта, а он о воде в крым! Там есть путин -*****, пусть у него голова и болит!!
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11.09.2020 13:48 Ответить
пока козлячие выродки не уйдут с Крыма, будут пить путинскую течку.
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13.09.2020 10:30 Ответить
 
 