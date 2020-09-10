Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что российские власти официально не обращались к украинскому руководству относительно водообеспечения оккупированного Крыма.

Об этом он сказал 10 сентября в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отвечая на вопрос о том, обращалась ли официально российская сторона по возобновлению водоснабжения Крыма днепровской водой, премьер коротко ответил: "Нет, не обращались".

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

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Глава оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что графики подачи воды для жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов могут действовать до марта 2021 года.

8 сентября стало известно, что подразделение трубопроводных войск оккупантов перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной. Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя.

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В оккупационном правительстве Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. По словам оккупационного "главы Крыма" Сергея Аксенова, 2020 год стал для полуострова самым засушливым за 150 лет наблюдений.