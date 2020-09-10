Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что российские власти официально не обращались к украинскому руководству относительно водообеспечения оккупированного Крыма.
Об этом он сказал 10 сентября в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Отвечая на вопрос о том, обращалась ли официально российская сторона по возобновлению водоснабжения Крыма днепровской водой, премьер коротко ответил: "Нет, не обращались".
С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.
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Глава оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что графики подачи воды для жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов могут действовать до марта 2021 года.
8 сентября стало известно, что подразделение трубопроводных войск оккупантов перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной. Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя.
Также на Цензор.НЕТ: Доступной в оккупированном Крыму воды достаточно для обеспечения потребностей гражданского населения, - МинВОТ
В оккупационном правительстве Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. По словам оккупационного "главы Крыма" Сергея Аксенова, 2020 год стал для полуострова самым засушливым за 150 лет наблюдений.
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ВОДА ДЛЯ КРЫМУ... ОТ ШМЫГЛО...
А неофициально обращались?
Почему такой вопрос не задали?
Именно поэтому СМИ РФ постят такие заголовки:
вопрос воды и крима уже давно решен
Молодці..
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https://twitter.com/newsua_one Ми ж Вас попереджали!
Лаптестан усиленно готовится к войне с Украиной
Зі згоди янілоха !!!😈
Пили мочу, стирали в солёной воде.
Хватит мусолить эту тему. Воды не будет до поднятия украинского флага над полуостровом.
А в 2022 году, соответственно 2022.
Короче, чем дальше, тем будет только хуже
Это знают все, кроме Путина и россиян
- Ну можем подать воду, но нужно обсудить...
- Хорошо, официальный запрос: подайте воду.
- Вот дулю вам. Ха-ха-ха, да никогда! Как мы круто обыграли вас.
Там не такие дураки сидят, что бы на такие тупые разводы вестись.
А дальше - только хуже, больше нефти-угля добывайте, кацы
Шмыгаль прошмыгуй там, как бы попросить разрешения на подачу воды, вашим братьям - лишнехромосомам?
PS: Если не просили, то какого хрена вы пытаетесь губами захватить клитор моржовой звизды??? На медальку "ГейРой" выгребной ямы-404, позарились?
нет воды, забудьте!
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Крим, і поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став нам самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.