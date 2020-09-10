Росія не просила Україну подати воду в окупований Крим, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що російська влада офіційно не зверталася до українського керівництва щодо водозабезпечення окупованого Криму.
Про це він сказав 10 вересня в Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Відповідаючи на запитання про те, чи зверталася офіційно російська сторона щодо відновлення водопостачання Криму дніпровською водою, прем'єр коротко відповів: "Ні, не зверталися".
Нагадаємо, з понеділка, 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.
Глава окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк повідомив, що графіки подачі води для жителів Сімферополя, Бахчисараю, Сімферопольського і Бахчисарайського районів можуть діяти до березня 2021 року.
8 вересня стало відомо, що підрозділ трубопровідних військ окупантів перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею. З утвореногося ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.
В окупаційному уряді Криму повідомили, що готуються до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова. За словами окупаційного "глави Криму" Сергія Аксьонова, 2020 рік став для півострова найпосушливішим за 150 років спостережень.
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ВОДА ДЛЯ КРЫМУ... ОТ ШМЫГЛО...
А неофициально обращались?
Почему такой вопрос не задали?
Именно поэтому СМИ РФ постят такие заголовки:
вопрос воды и крима уже давно решен
Молодці..
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https://twitter.com/newsua_one Ми ж Вас попереджали!
Лаптестан усиленно готовится к войне с Украиной
Зі згоди янілоха !!!😈
Пили мочу, стирали в солёной воде.
Хватит мусолить эту тему. Воды не будет до поднятия украинского флага над полуостровом.
А в 2022 году, соответственно 2022.
Короче, чем дальше, тем будет только хуже
Это знают все, кроме Путина и россиян
- Ну можем подать воду, но нужно обсудить...
- Хорошо, официальный запрос: подайте воду.
- Вот дулю вам. Ха-ха-ха, да никогда! Как мы круто обыграли вас.
Там не такие дураки сидят, что бы на такие тупые разводы вестись.
А дальше - только хуже, больше нефти-угля добывайте, кацы
Шмыгаль прошмыгуй там, как бы попросить разрешения на подачу воды, вашим братьям - лишнехромосомам?
PS: Если не просили, то какого хрена вы пытаетесь губами захватить клитор моржовой звизды??? На медальку "ГейРой" выгребной ямы-404, позарились?
нет воды, забудьте!
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Крим, і поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став нам самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.