УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9161 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
4 101 51

Росія не просила Україну подати воду в окупований Крим, - Шмигаль

Росія не просила Україну подати воду в окупований Крим, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що російська влада офіційно не зверталася до українського керівництва щодо водозабезпечення окупованого Криму.

Про це він сказав 10 вересня в Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Відповідаючи на запитання про те, чи зверталася офіційно російська сторона щодо відновлення водопостачання Криму дніпровською водою, прем'єр коротко відповів: "Ні, не зверталися".

Нагадаємо, з понеділка, 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

Глава окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк повідомив, що графіки подачі води для жителів Сімферополя, Бахчисараю, Сімферопольського і Бахчисарайського районів можуть діяти до березня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим

8 вересня стало відомо, що підрозділ трубопровідних військ окупантів перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею. З утвореногося ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

В окупаційному уряді Криму повідомили, що готуються до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова. За словами окупаційного "глави Криму" Сергія Аксьонова, 2020 рік став для півострова найпосушливішим за 150 років спостережень.

Читайте також: Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ

Автор: 

Крим (14139) росія (65129) вода (1177) Шмигаль Денис (4572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Так это ты сам инициативу проявлял?....
показати весь коментар
10.09.2020 22:00
+18
Действительно, если никто официально не обращался, тогда же зачем сам Шмыголь уже на 2-й день своей нынешней должности сам об этом болтал? К чему вообще мусолить этот вопрос? Или неофициальные деньги уже заработали по этому поводу, пробивать общественное мнение на "Да"?
показати весь коментар
10.09.2020 22:10
+17
А когда Украина попросит кацапье нах. с Крыма и Донбасса?
показати весь коментар
10.09.2020 22:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так это ты сам инициативу проявлял?....
показати весь коментар
10.09.2020 22:00 Відповісти
мабуть...
показати весь коментар
10.09.2020 22:09 Відповісти
он предлагал Крыму еще и с крюшоном и газированную... ...
показати весь коментар
10.09.2020 22:16 Відповісти
Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7208

ВОДА ДЛЯ КРЫМУ... ОТ ШМЫГЛО...
показати весь коментар
10.09.2020 22:17 Відповісти
ШМЫГА опечаленно констатирует, что РФ не просила воду. А если бы просила, то Шмыга дал бы воду и все что просят. Тварь такая конченая.
показати весь коментар
10.09.2020 22:38 Відповісти
Действительно, если никто официально не обращался, тогда же зачем сам Шмыголь уже на 2-й день своей нынешней должности сам об этом болтал? К чему вообще мусолить этот вопрос? Или неофициальные деньги уже заработали по этому поводу, пробивать общественное мнение на "Да"?
показати весь коментар
10.09.2020 22:10 Відповісти
Шмыга - это незаконный бандит в Кабмине. Он не выполняет требование Конституции и Конституционного суда о незаконности карантина, чхает на Конституцию и ему наплевать на всех и все и на людей и на законы и на страну , просто плюет на всех эта похабная рожа.
показати весь коментар
10.09.2020 22:48 Відповісти
С официальным обращением разобрались!
А неофициально обращались?
Почему такой вопрос не задали?
показати весь коментар
10.09.2020 22:03 Відповісти
но но
показати весь коментар
10.09.2020 22:06 Відповісти
А когда Украина попросит кацапье нах. с Крыма и Донбасса?
показати весь коментар
10.09.2020 22:07 Відповісти
уже никогда
показати весь коментар
10.09.2020 22:29 Відповісти
мудило, а кто про ил
показати весь коментар
10.09.2020 22:08 Відповісти
ну если вы знаете, то вот вопрос какого вы дрочите (рыбацкое понятие) на эту тему? скажите людям окончательно воды в крым не будети точка...всё остальное по этому поводу фантазии больных людей и точка...вопросов больше нет, а так ребятки то у вас сегодня, то у вас 50 лет назад - то и жрите квотум недоверия а то и больше!
показати весь коментар
10.09.2020 22:08 Відповісти
Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9911
показати весь коментар
10.09.2020 22:09 Відповісти
Бреше.****!!!
показати весь коментар
10.09.2020 22:09 Відповісти
"Не обращались"

Именно поэтому СМИ РФ постят такие заголовки:

Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6029
показати весь коментар
10.09.2020 22:09 Відповісти
мало ло что помойки пишут
показати весь коментар
10.09.2020 22:15 Відповісти
РФ не нужна днепровская вода на Крым, и они не обговаривают с нашими капитулянтами этот вопрос?
показати весь коментар
10.09.2020 22:26 Відповісти
вот все ему этот вопрос покоя не дает - чем-то полезным пускай займется
вопрос воды и крима уже давно решен
показати весь коментар
10.09.2020 22:12 Відповісти
А хоть бы и попросила, она агрессор, поэтому-дуля
показати весь коментар
10.09.2020 22:12 Відповісти
Всі ці розмови про воду в Крим не на пустому місці ґрунтуються. Півострів стає непосильною ношею для немічної імперії. Нам би сидіти на березі Дніпра і чекати коли її смердючий труп пропливе повз, але...Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7846
показати весь коментар
10.09.2020 22:13 Відповісти
Тобто це ваша ініціатива - лапті фуйла лобизнули ?
Молодці..
показати весь коментар
10.09.2020 22:13 Відповісти
https://twitter.com/newsua_one
https://twitter.com/newsua_one

https://twitter.com/newsua_one NEWSUA
https://twitter.com/newsua_one Ми ж Вас попереджали!

Лаптестан усиленно готовится к войне с Украиной

Россия не просила Украину подать воду в оккупированный Крым, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 582
показати весь коментар
10.09.2020 22:17 Відповісти
а если бы попросили,тогда бы с радостью дали,так что-ли у зеублюдков выходит?
показати весь коментар
10.09.2020 22:19 Відповісти
"Воды для обеспечения Симферополя осталось примерно на два месяца. Да и то при условии подачи по графику, который сами же «власти» не соблюдают."
показати весь коментар
10.09.2020 22:21 Відповісти
"Как отмечают эксперты, ничего неожиданного не происходит: полуостров «всего лишь» возвращается к условиям середины прошлого века, когда Северо-Крымский канал, поставлявший на полуостров днепровскую воду, еще не был построен."
показати весь коментар
10.09.2020 22:22 Відповісти
Ну звісно ж , не просила расєя , це шмигаль із маразматиками фокіним і кравчуком дуже просять !
Зі згоди янілоха !!!😈
показати весь коментар
10.09.2020 22:23 Відповісти
Да хватит так даже ставить вопрос. Нужно официально на всех уровнях власти однозначно заявить что Украина НИКОГДА не подаст воду в Крым до тех пор пока на этой территории не будет установлен полный и неукоснительный суверенитет Украины с полным гражданским и военным контролем. ВСЕ !!! ( один раз и больше не входить в дискуссии) Если нужно примите на уровне закона Радой. ( а для пущей уверенности засыпьте, разройте этот канал на 20 км от линии соприкосновения вглубь территории Украины. А лучше пустите туда воды Сиваша. И хватит нервировать людей этим вопросом. А то будет как вопрос о " языке" из года в год постоянные спекуляции. Один раз примите и все. По ВОДЕ и ЯЗЫКУ вообще дискуссии не уместны, как впрочем и об особом статусе в унитарной державе..
показати весь коментар
10.09.2020 22:36 Відповісти
даже добавить нечего
показати весь коментар
10.09.2020 22:41 Відповісти
Всё, крымчане молодцы - самый засушливый год преодолели.
Пили мочу, стирали в солёной воде.
Хватит мусолить эту тему. Воды не будет до поднятия украинского флага над полуостровом.
показати весь коментар
10.09.2020 22:37 Відповісти
В 2021 году самый засушливый год будет 2021.
А в 2022 году, соответственно 2022.
Короче, чем дальше, тем будет только хуже
Это знают все, кроме Путина и россиян
показати весь коментар
10.09.2020 22:57 Відповісти
Тогда зачем постоянно обсуждать этот вопрос? Предположим такой разговор:

- Ну можем подать воду, но нужно обсудить...
- Хорошо, официальный запрос: подайте воду.
- Вот дулю вам. Ха-ха-ха, да никогда! Как мы круто обыграли вас.

Там не такие дураки сидят, что бы на такие тупые разводы вестись.
показати весь коментар
10.09.2020 22:45 Відповісти
Шмыгаль, тебя, дурака, никто спрашивать не будет, - глав.зебил прикажет и ты сделаешь. На то тебя, пустое место, и поставили зиц-прьмьером.
показати весь коментар
10.09.2020 22:48 Відповісти
2021 год будет самый самый засушливый за 151 год наблюдений.😁
А дальше - только хуже, больше нефти-угля добывайте, кацы
показати весь коментар
10.09.2020 22:54 Відповісти
Шмигаль, йди на хрін. Як писала одна українська дівчина по поводу води в Криму:"Нас в дитинстві вчили, що коли йдуть з дому, треба світло та воду виключати".Краще не сказати.
показати весь коментар
10.09.2020 23:01 Відповісти
Звичайно, що не просила, бо знає: малороси самі прийдуть та все дадуть.
показати весь коментар
10.09.2020 23:07 Відповісти
Росія не просила Україну подати воду в окупований Крим, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6778
показати весь коментар
10.09.2020 23:17 Відповісти
І в ООН кацапія жалобу не писала?
показати весь коментар
10.09.2020 23:42 Відповісти
ну нет, так нет.
показати весь коментар
10.09.2020 23:48 Відповісти
А давайте поговорим об этом со Шмыгалем, когда он к детектору лжи будет подключен...
показати весь коментар
11.09.2020 07:57 Відповісти
Да как так то, тут каждую неделю новости что просят цуки
показати весь коментар
11.09.2020 08:21 Відповісти
Так покваптесь кремлівські яничари і дайте воду без прохання. Дивись, тоді на зраді Україні і заробити собі на безбідну старість, чимало кривавих кремлівських срібняків для Іуди.
показати весь коментар
11.09.2020 08:41 Відповісти
Вот же сволочи, ек просили!
Шмыгаль прошмыгуй там, как бы попросить разрешения на подачу воды, вашим братьям - лишнехромосомам?
PS: Если не просили, то какого хрена вы пытаетесь губами захватить клитор моржовой звизды??? На медальку "ГейРой" выгребной ямы-404, позарились?
показати весь коментар
11.09.2020 10:00 Відповісти
Прошу прощения за ошибки, эмоции однако...
показати весь коментар
11.09.2020 10:02 Відповісти
та задрали эту тему поднимать!
нет воды, забудьте!
показати весь коментар
11.09.2020 11:15 Відповісти
-
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Крим, і поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став нам самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.
показати весь коментар
11.09.2020 11:54 Відповісти
Кто инициирует такие вопросы?
показати весь коментар
11.09.2020 13:38 Відповісти
Шмаргаль!! тебе, что нечем заняться как проблемой воды в окупированном Крыму?? Долбодятел!! В украине пандемия растёт каждый день, семи мильными шагами, Солдаты гибнут на фронта, а он о воде в крым! Там есть путин -*****, пусть у него голова и болит!!
показати весь коментар
11.09.2020 13:48 Відповісти
пока козлячие выродки не уйдут с Крыма, будут пить путинскую течку.
показати весь коментар
13.09.2020 10:30 Відповісти
 
 