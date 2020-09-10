Росія не просила Україну подати воду в окупований Крим, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що російська влада офіційно не зверталася до українського керівництва щодо водозабезпечення окупованого Криму.

Про це він сказав 10 вересня в Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Відповідаючи на запитання про те, чи зверталася офіційно російська сторона щодо відновлення водопостачання Криму дніпровською водою, прем'єр коротко відповів: "Ні, не зверталися".

Нагадаємо, з понеділка, 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

Глава окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк повідомив, що графіки подачі води для жителів Сімферополя, Бахчисараю, Сімферопольського і Бахчисарайського районів можуть діяти до березня 2021 року.

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8 вересня стало відомо, що підрозділ трубопровідних військ окупантів перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею. З утвореногося ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

В окупаційному уряді Криму повідомили, що готуються до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова. За словами окупаційного "глави Криму" Сергія Аксьонова, 2020 рік став для півострова найпосушливішим за 150 років спостережень.

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