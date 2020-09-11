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Абромавичус написал заявление об отставке с поста директора "Укроборонпрома", - Найем

Абромавичус написал заявление об отставке с поста директора

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об отставке.

Об этом сообщил его заместитель Мустафа Найем на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В последние дни в СМИ распространяется информация о смене руководства "Укробронпрома". Это действительно так. Месяц назад Айварас Абромавичус написал заявление об отставке", - рассказал Найем.

Новый директор концерна будет назначен президентом по представлению премьер-министра, которое уже передано в Офис президента, добавил Найем, сославшись на СМИ.

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Найем также подчеркнул, что если новое руководство концерна вернется к старым схемам, нынешняя команда не будет продолжать работать в таких условиях.

"Восстановление нелегальных потоков и схем, разворовывание активов и возвращение к старым практикам ручного управления - и есть те красные линии, нарушение которых неприемлемы и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в концерне", - написал он.

Напомним, в июле Абормавичус сам сообщал о возможной смене должности.

Абромавичус написал заявление об отставке с поста директора Укроборонпрома, - Найем 01

Найем Мустафа (569) Укроборонпром (1238) Абромавичус Айварас (481)


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Топ комментарии
+37
Абромавичус написав заяву про відставку з поста директора "Укроборонпрому", - Найєм - Цензор.НЕТ 3149
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11.09.2020 09:51
+34
за год этот "реформатор" уронил обьемы экспорта в три раза
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11.09.2020 09:41
+31
Команда обосравшихся...
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11.09.2020 09:42
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Отлично . А что вы думаете по этому поводу:"Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия. По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
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11.09.2020 11:27 Ответить
ракеты очень хорошо! но лучше было бы востановить ядерное оружие!!

ну а РАШКА она агрессор и понятно что агрессор будет делать все чтобы понизить нашу боеспособность!!
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11.09.2020 11:30 Ответить
Так ракетная программа убивается при новой администрации "слуг" неправда ли интересно ?. А про ЯО-это вариант только очень далекого будущего и то при условии стабильного развития Украины. Т.е без ********* и внедрения искусственных раковых образований типа ордло . Т.е. лет через 35..
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11.09.2020 11:35 Ответить
что ты хотишь от меня услышать?
Что ЗЕЛЯ гавно и его надо сместить? ДА ЗЕЛЯ ГАВНО ЕГО ПОРА УБИРАТЬ!! Но то что ЗЕЛЯ гавно не значит что ПЕТЯ стал патриотом! ПЕТЯ БЫЛ ВОРОМ ОЛИГАРХОМ ИМ И ОСТАЕТСЯ НЕ СМОТРЯ НА ТО ЧТО ЗЕЛЯ ГАВНО!!!
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11.09.2020 11:37 Ответить
Услышать бы хотелось , почему при "воре Пете" армия и программы развивались и не было отвода войск, было постепенное возвращение территории и огонь на упреждение . Почему при "воре Пете" не сокращали субсидии и хватало на пенсии,не дарили миллиарды гривень коломойскому, почему за год прибыльное центрэнерго стало с убытком млрд грн, почему в бюджете не "дыра в 300 млрд., а плановый дефицит". Почему стабильно рос ВВП. И почему не унижали военных отводами и инспекциями с рашистами. Почему полный провал в международной политике ... И конечно же хотелось услышать про успехи замечательного светила в президенстве - В.А. Зеленского. Вкратце .
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11.09.2020 11:48 Ответить
Ответь на вопрос почему при ВОРЕ ПЕТИ эти субсидии вообще появились?!!

Насчет хватало на пенсии спроси у пенсионеров им хватает!!

Насчет роста ВВП мне на него насрать твой нарисованный ВВП на мой карман никак не влияет!! Тем более рост был обеспечен падением гривны в 3.5 раза!!

Почему ПЕТЯ кормил военных потому что была активная фаза войны и народ еще не забыл как это выйти на майдам и коекому надавать по жопе!! Поверь была бы возможность у ПЕТИ договорится с ****** он бы договорился!!(ОН БАРЫГА А НЕ ПАТРИОТ) И кстати опубликованные последние записи переговоров ПЕТИ и ***** это подтверждают!!
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11.09.2020 11:52 Ответить
Т.е во всем , что сейчас происходит , у тебя виноват Петя? Очень странно , ведь 1.6 года президент и вся законодательная и исполнительная ветки власти , плюс судебная - от президента Зеленского. Очень попахивает фобией. Что лично плохого сделал тебе "Петя"? Наверное дал возможность писать комменты в мирной обстановке, а не на подвале?
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11.09.2020 11:56 Ответить
что прям лично ПЕТЯ сидел в окопе и дал мне возможность!!
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11.09.2020 13:25 Ответить
Скажи дурачок, ты смог бы стрелять без патронов?
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11.09.2020 20:17 Ответить
а понял петя на патронном заводе патроны делал! а потом патронами кидался во врагов прямо из окна завода да!!!
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11.09.2020 20:19 Ответить
Это я тебе, даун, намекаю, что война это не только дело тех, кто в окопе сидит. Но ты же даун, ах да, тебе не понять
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11.09.2020 20:23 Ответить
а я тебе намегаю что ты *******!!
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11.09.2020 20:27 Ответить
Чтошь даунёнок... ничего удивительного.
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13.09.2020 17:22 Ответить
Ты наверно на пособии по безработице сидишь или инвалидность по умственному развитию имеешь, потому на тебя ВВП и не влияет. Этот показатель влияет на тех, кто работает, когда им зарплату сокращают или их самих сокращают. И .что за записи бот? Ссылочку в студию
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11.09.2020 20:22 Ответить
ВВП оценивается по общему сбору денег в бюджет (сбор налогов)!! я доступа к бюджету не имею! так что НА МОИ ДОХОДЫ ВВП НЕ ВЛИЯЕТ!!
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11.09.2020 20:29 Ответить
Ты что дурак совсем? ВВП это сколько всего в стране произведено. В школу пойди.
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11.09.2020 20:31 Ответить
я тебе написал как твой ВВП оценивается!! и кто будет тащится от того что ВВП вырос!! а то что там ему приписывают так приписывают что крокодилы по ночам летают в полную луну но очень низко чтоыб никто не видел!!
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11.09.2020 20:34 Ответить
Никем не доказано, что был вором. Но вся страна видела как он защищает Украину на внешней арене и поднимает армию.
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11.09.2020 15:42 Ответить
Доказывать очевидные вещи ЛОХАМ нет желания!!
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11.09.2020 15:50 Ответить
Кому очевидные? Может у тебя глюки
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11.09.2020 20:15 Ответить
в нищей бедной стране в которой изначально не было милионеров ни то что милиордеров вдруг появляется милиордер! причем этот милиордер ни создал никаких прорывных технолгоий никаких новейших процессов или методологий!(которые могут давать маржу от 300%) просто заработал миллиарды на обычном торговом бизнесе который во всем мире приносит маржу не более 10%-15%!! так как при такой мировой марже можно заработать милиарды?!! если не воровать!!!
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11.09.2020 20:18 Ответить
Россия!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.09.2020 12:11 Ответить
?
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11.09.2020 12:12 Ответить
Ты что-то с головой не дружишь: главнокомандующий и не должен этого делать. Ты даун, что этого не понимаешь, честно признайся.
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11.09.2020 20:14 Ответить
даун именно ты если всю заслугу приписываешь одному человеку даже если это некий главнопердящий!!
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11.09.2020 20:20 Ответить
даунёнок, скажи: если водитель бухой, то хорошая машина до дому доедет?
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11.09.2020 20:33 Ответить
смотря какая машина! если танк то доедит!!
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11.09.2020 20:40 Ответить
любое сравнение было-стало "сделает" твой высер
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11.09.2020 10:03 Ответить
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11.09.2020 10:24 Ответить
Вы су..кины дети, лаете за порохнявого получше каких нить собак....и сами лайки себе ставите! Я уж не знаю как вы это делаете но лайков почему больше чем всего отзывов на этой ветке..
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11.09.2020 18:09 Ответить
Злостный борцун с коррупцией Наем уже готовится на его место.
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11.09.2020 09:53 Ответить
зачем, его и так неплохо кормят а ответственности никакой
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11.09.2020 10:19 Ответить
"Укроборонпром"/ Б. Шефир: " Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. " Как бы не заинетересованные в войне "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер". / Они будут снабжать ВСУ вооружениями незаинтересованно. Как патриоты Украины. Воевали Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер в ВСУ с террористами ДНР пока не известно.
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11.09.2020 09:53 Ответить
Типа, уже возродил "Укроборонпром"?...
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11.09.2020 09:54 Ответить
накрав, тепер можна повертатися жити в ЄС
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11.09.2020 11:56 Ответить
і ніхто не кричить, що потрібно проводити аудіт!
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11.09.2020 21:06 Ответить
Криси біжать з зеленого корабля ....
А чого так ?
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11.09.2020 09:55 Ответить
2 версії:
1 "пора тикать"?
2 Д'єрмак комусь продав "хлєбне" мєсто.
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11.09.2020 09:55 Ответить
я думаю все вместе!! и пора делать ноги ну и дермак тоже так сказать бабла заработает!!
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11.09.2020 09:56 Ответить
Бо повна, жирна і зелена - дупа, жодна програма озброєнь не виконана! І чомусь немає відповідальних за її не виконання.
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11.09.2020 09:58 Ответить
Чомусь... ТОМУ що...
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11.09.2020 11:58 Ответить
Нахапав, тепер пора тікати, поки не накрили разом з бубочкою та іншими наймемами???
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11.09.2020 10:02 Ответить
Шо, опять?!?!
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11.09.2020 10:02 Ответить
куды ж его теперь....в нафтогаз мабудь або в залізницю....
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11.09.2020 10:09 Ответить
Укроборонпром експортував у 18-му майже на мільйярд, а зараз на 140 мільйонів... За це кажись Забродський писав... Ото нареформували...
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11.09.2020 10:09 Ответить
Скатертью дорога.
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11.09.2020 10:11 Ответить
Так быстро?
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11.09.2020 10:23 Ответить
По старой доброй традиции, ждемс разоблачений от Абромавичуса.
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11.09.2020 10:27 Ответить
я фігею з цього зоопарку ! Прийшов, пограбував, пішов.. Прийшов, пограбував, пішов.. Та шо в нас тут "кормушка" для всіх злиднів планети???
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11.09.2020 10:27 Ответить
так вот почему у них такие зарплаты и премии, что в КабМИне что в госкорпорациях... Крысы хотят успеть хапнуть побольше....
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11.09.2020 11:13 Ответить
а чим ще можна пояснити такий величезний розбіг в розмірі зарплатні наприклад в Укрпошті, звичайна поштарка отримує 4 тисячі гривень, а керівник Укрпошти 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.. Це в якій ще країні топи отримують такі величезні зарплатні на держпідприємстві, ще й не стратегічного значення, в той самий час, коли співробітники отримують майже мінімальну зарплатню. Дірки в державному бюджеті гігантські, але вони не заважають виплачувати різним держимордам зарплатню у майже 2 мільони гривень - це більше 70 тисяч доларів на місяць. Що такого важливого для країни робить той пристосуванець на Укпошті, що так високо оцінюють його "роботу", та до того ж, відверто кажучі, абсолютно гівняну роботу (((. Наші реалії.. На жаль.
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11.09.2020 11:20 Ответить
он кому то отстегивает
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11.09.2020 14:37 Ответить
ха)). Він отримує легально таку велику зарплатню від держави, щоб потім розділити її на всіх, хто йому призначив цю зарплатню. Ніяких ризиків, офіційна зарплатня потім розпилюється на багатьох учасників схеми, і всі держиморди чудово почуваються. Тобто, в нас з кишень (бо дердавний бюджет то і є наші кишені, куди ми всі сплачуємо податки та різні інши види поборів) ці гроші цілком легально виймаються, і розподіляються між казнокрадами та злодюжками на всіх рівнях. Навіть хабарі не потрібно брати, бо всі вони ЛЕГАЛІЗОВАНІ непомірно високими зарплатами державних чиновників.
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15.09.2020 10:01 Ответить
А що не так, Айварас"? - ну понятно - Порох був "баригою", "мародером", а чим же ж тобі Віслюк зелений не угодив? - що ж ти "нові діджейталізовані хлєбала" кидаєш? Якщо ти вже вступив в зелене гавно, то будь добрий за собою прибери, а не втіхаря з'****.ся і типу ти ні при чому - ти ж це все зробив з ними вмісті.
І дорогенький наш борцун Найємчик - ну як, багато насосав у малороського Уклониста? Хватить на подальшу "антикорупційну боротьбу"?
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11.09.2020 10:29 Ответить
теперь нужно уволить вместе с ним всех ,кого он устроил на работу как рашистских агентов
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11.09.2020 10:38 Ответить
Теперь вместо варягов нуно поставить представителя аборигенов...ну, например насиров или розенблат
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11.09.2020 10:53 Ответить
Так плох ли Порох был,господа идиоты?
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11.09.2020 11:10 Ответить
Наем, пора искать новых хозяев, к кому ты мог бы опять пристроится вмепсте с сережей лещенко .
В парламент ты попал в составе команды Порошенко, в наблюдательный совет Укроборонпрома тебе назначила Зе власть за твои прогибы...
Успел "поднять бабла" с космическими премиями ?
Пора искать что то новенькое...
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11.09.2020 11:11 Ответить
Да были схемы, но было налаженно производство стугн, корсаров и много другого, а Вы что сделали?,снизили производство , так еще прихватизируете Укроборонпром в отсутствии рыночной экономики, фондового рынка, а прихвтизирует олигархат тупой, бездарный, действующий не в интересах страны, так еще и иностранный к тому же офшорный, вот такой и результат логический - производства нет.
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11.09.2020 11:23 Ответить
За, что только зарплату получал Абррмяучес 1,5 миллн.грн. в месяц с бюдджета - этот "профессионал"- за не выполненныу работу?, когда производство вооружений сокращено, прибыль упала, експорт тоже, работа не удовлетворительная , одни убытки от такой работы,пусть вернет деньги назад, тем более , что он занимается аграрным бизнесом в крупных размерах, совмещая работу на гос.службе, это ли не коррупция и возместит народу и государству материальные , временные и моральные убытки.
Полная профанация и даже не коррупция, казалось что может быть хуже, а вредительство во время агрессии России.
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11.09.2020 11:38 Ответить
Посмотрел что воровать там уже нечего и свалил
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11.09.2020 11:27 Ответить
Собирай чемоданы мустафа.
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11.09.2020 11:54 Ответить
И тут не выдержал сопротивления системы. А зачем брался, если заранее знал цену:? Наивный, глупый или не подпустили к кормушке?
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11.09.2020 11:54 Ответить
Щось як і Міхо "місця не нагріє". "Варяги", блін.
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11.09.2020 12:05 Ответить
Я пойду туда работать,сколько стоит должность,как связаться с братом главного офисника?
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11.09.2020 12:29 Ответить
Выгоните это чмо . вообще из украины!!
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11.09.2020 13:30 Ответить
Уж на что мутный тип Абромавичюс, но даже он не сработался с зеленой падалью.
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11.09.2020 15:14 Ответить
Как говорится, Главное вовремя смыться! Мавр своё дело сделал!
А то, ходят слухи, что могут проверить результаты его деятельности правления, и на сколько поднялся!
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11.09.2020 15:47 Ответить
пытался бороться со схематозом, но там все спецслужбы кормятся. побороть нереально.
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11.09.2020 17:51 Ответить
" на Авачу еду плача из Авачи хохоча" айварас, а как же Мустафа, на кого безпризорника оставиш. Не нуждается Z в твоем бензине. Но ты вспомни " у тебя в 70м был грузин так тот вообще хлебал бензин" Это о знаменитой "Вильнюской бригаде" которая оставила след на просторах СССР,СНГ. Скатертью дорога и дорога судя по всему будет "дальняя". у него своя схема и ни с кем делится не будет.
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11.09.2020 18:20 Ответить
це не той чувачело, шо ще починав в уряді кроля..?
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11.09.2020 18:46 Ответить
Ще один щур побіг. А Сірожа Лященко тримається із Найменчиком до останньої української гривні.
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11.09.2020 20:00 Ответить
Клоуны начинают разъезжаться или разбегаться !?
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11.09.2020 20:36 Ответить
Мустафа почувствовал приближение предложения пойти......
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11.09.2020 21:38 Ответить
Мустафа почувствовал приближение предложения пойти......
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11.09.2020 21:39 Ответить
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