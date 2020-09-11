Абромавичус написал заявление об отставке с поста директора "Укроборонпрома", - Найем
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об отставке.
Об этом сообщил его заместитель Мустафа Найем на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В последние дни в СМИ распространяется информация о смене руководства "Укробронпрома". Это действительно так. Месяц назад Айварас Абромавичус написал заявление об отставке", - рассказал Найем.
Новый директор концерна будет назначен президентом по представлению премьер-министра, которое уже передано в Офис президента, добавил Найем, сославшись на СМИ.
Найем также подчеркнул, что если новое руководство концерна вернется к старым схемам, нынешняя команда не будет продолжать работать в таких условиях.
"Восстановление нелегальных потоков и схем, разворовывание активов и возвращение к старым практикам ручного управления - и есть те красные линии, нарушение которых неприемлемы и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в концерне", - написал он.
Напомним, в июле Абормавичус сам сообщал о возможной смене должности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
ну а РАШКА она агрессор и понятно что агрессор будет делать все чтобы понизить нашу боеспособность!!
Что ЗЕЛЯ гавно и его надо сместить? ДА ЗЕЛЯ ГАВНО ЕГО ПОРА УБИРАТЬ!! Но то что ЗЕЛЯ гавно не значит что ПЕТЯ стал патриотом! ПЕТЯ БЫЛ ВОРОМ ОЛИГАРХОМ ИМ И ОСТАЕТСЯ НЕ СМОТРЯ НА ТО ЧТО ЗЕЛЯ ГАВНО!!!
Насчет хватало на пенсии спроси у пенсионеров им хватает!!
Насчет роста ВВП мне на него насрать твой нарисованный ВВП на мой карман никак не влияет!! Тем более рост был обеспечен падением гривны в 3.5 раза!!
Почему ПЕТЯ кормил военных потому что была активная фаза войны и народ еще не забыл как это выйти на майдам и коекому надавать по жопе!! Поверь была бы возможность у ПЕТИ договорится с ****** он бы договорился!!(ОН БАРЫГА А НЕ ПАТРИОТ) И кстати опубликованные последние записи переговоров ПЕТИ и ***** это подтверждают!!
А чого так ?
1 "пора тикать"?
2 Д'єрмак комусь продав "хлєбне" мєсто.
І дорогенький наш борцун Найємчик - ну як, багато насосав у малороського Уклониста? Хватить на подальшу "антикорупційну боротьбу"?
В парламент ты попал в составе команды Порошенко, в наблюдательный совет Укроборонпрома тебе назначила Зе власть за твои прогибы...
Успел "поднять бабла" с космическими премиями ?
Пора искать что то новенькое...
Полная профанация и даже не коррупция, казалось что может быть хуже, а вредительство во время агрессии России.
А то, ходят слухи, что могут проверить результаты его деятельности правления, и на сколько поднялся!