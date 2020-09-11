Абромавичус написал заявление об отставке с поста директора "Укроборонпрома", - Найем

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об отставке.

Об этом сообщил его заместитель Мустафа Найем на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В последние дни в СМИ распространяется информация о смене руководства "Укробронпрома". Это действительно так. Месяц назад Айварас Абромавичус написал заявление об отставке", - рассказал Найем.

Новый директор концерна будет назначен президентом по представлению премьер-министра, которое уже передано в Офис президента, добавил Найем, сославшись на СМИ.

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Найем также подчеркнул, что если новое руководство концерна вернется к старым схемам, нынешняя команда не будет продолжать работать в таких условиях.

"Восстановление нелегальных потоков и схем, разворовывание активов и возвращение к старым практикам ручного управления - и есть те красные линии, нарушение которых неприемлемы и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в концерне", - написал он.

Напомним, в июле Абормавичус сам сообщал о возможной смене должности.