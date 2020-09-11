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Новости Агрессия России против Украины Война
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Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами: "Плохо, что не состоялось"

Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами:

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о срыве инспекции украинских позиций под Шумами Донецкой области.

Об этом пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"То, что не состоялось, это плохо. Это вызывает сожаление", - сказал он журналистам в пятницу.

Песков при этом выразил надежду, что встреча политсоветников "нормандской четверки", запланированная на 11 сентября, даст ощутимый результат и что у политсоветников будет возможность обсудить причины, по которым инспекция не состоялась.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.

ОБСЕ (4877) Песков Дмитрий (1869) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+33
Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося" - Цензор.НЕТ 2191

...
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11.09.2020 16:16
+32
Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами: "Плохо, что не состоялось" - Цензор.НЕТ 2885
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11.09.2020 16:11
+25
когда ВСУ будут инспектировать кремль - тогда и "посожалеешь"...
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11.09.2020 16:10
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Что писькову плохо, нам всамый раз!
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11.09.2020 16:10 Ответить
Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами: "Плохо, что не состоялось" - Цензор.НЕТ 2885
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11.09.2020 16:11 Ответить
Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося" - Цензор.НЕТ 4579
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11.09.2020 16:29 Ответить
не позорься, ленид, пиши мемуары лучше
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11.09.2020 18:51 Ответить
Коли був президентом кравчучка йому не вистачило часу повністю здати Україну московії. Ядерну зброю здав - здав, черноморський флот здав - здав, чорноморське морське параходство в Одесі, яке мало більше 500 торгових суден здав - здав, економіку зруйнував - зруйнував, Чорновіла змісти - змістив, Рух розвалив - розвалив.... Зараз довалює разом з молодими регіоналами і слугами олфгархів бідненький будинок, під назвою Україна.
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11.09.2020 19:14 Ответить
Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами: "Плохо, что не состоялось"

=====================
Для мокшанских тварей все плохо то, что украинцу хорошо!
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11.09.2020 17:14 Ответить
Тоже мне, архистратиг. Что тебе повелели-то и гавкай.
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11.09.2020 16:10 Ответить
когда ВСУ будут инспектировать кремль - тогда и "посожалеешь"...
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11.09.2020 16:10 Ответить
У писькова от удивления все дыбом поднимается, вместе с волосами. Выглядит как клоун, но навке нравится.
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11.09.2020 16:11 Ответить
Пескову бы Хабаровском заняться и шефу доложить, а то он не в курсе. Зато Шумами обеспокоены оба
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11.09.2020 16:11 Ответить
Пєсков може не турбуватися. Моніка буде із власної шкіри вистрибувати, щоб догодити "той сторонє".
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11.09.2020 16:11 Ответить
Когда плохо расии - это преотлично!
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11.09.2020 16:12 Ответить
для народа может и да, но не для зесрани
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11.09.2020 16:14 Ответить
Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося" - Цензор.НЕТ 2191

...
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11.09.2020 16:16 Ответить
Пшнах..
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11.09.2020 16:16 Ответить
Песков обнюхался носков.
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11.09.2020 16:21 Ответить
https://youtu.be/pJjQz-grdHM

https://www.youtube.com/watch?v=gk2Rsbk1_Zk

путин рассказал, что иногда песков "несет пургу
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11.09.2020 16:24 Ответить
почему иногда?
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11.09.2020 18:52 Ответить
Песков - как тебя от себя не тошнит? Такой мерзкий тип!
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11.09.2020 16:27 Ответить
Кремлевский петух галантерейный вместе с нашим блазнем разочарованы, не состоялась запларированная провокация и унижение Украины террористами и уголовниками, уверен, капитуляции не будет, скорее будет арест коллаборанта Зе.
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11.09.2020 16:31 Ответить
Прикольное видео из РАБссии прислал Дима Камикадзе...открытие в Челябинске Путлерской помойки на улице Воровского...стоят мэр Челячбинска и его зам,перерезали ленточку за спиной стоят 2 контейнера... а народ ждет пока это быдло разойдется... для штурма контейнеров с отходами...
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11.09.2020 16:36 Ответить
Тебя гомика-холопа забыли спросить
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11.09.2020 16:38 Ответить
Піпіськов шкодує, що спільна інспекція не відбулася?
...
Висновок про спільну інспекцію: зуйові чоботі. Можна навіть сказати, лапті. На смітник!
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11.09.2020 16:43 Ответить
Помню в детстве смотрел советский мультик по сказке Корнея Чуковского "Тараканище"
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11.09.2020 16:43 Ответить
Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося" - Цензор.НЕТ 2882
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11.09.2020 16:46 Ответить
Пєсков каже - погано. Тієї ж думки зеленський.
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11.09.2020 16:52 Ответить
Путлер подал иск в ЕСПЧ против Навального, за отравление самого себя...,ну типа самогоночки хлебнул,неправильным бутербродом закусил в айропорту... Письков направил Иск в Страсбург...
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11.09.2020 16:53 Ответить
РАБссиянцам надо пересмотреть все сказки Корнея Чуковского..мож и поймете почему вы быдло ТУПОрылое... Тараканищи Письковы....
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11.09.2020 17:01 Ответить
Смотрю на Писькова и вспомнил анекдот.
Говорят, что если вампир укусил человека, то тот становится вампиром. Посмотрев на некоторых людей, мне кажется что их укусило говно.
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11.09.2020 17:22 Ответить
приятно человеку... а когда у них выборы?
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11.09.2020 18:55 Ответить
Так цікаво. Зелена влада і ворог постійно прагнуть спільного. До чого б це?
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11.09.2020 17:24 Ответить
Дай путену свою навку для инспекции
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11.09.2020 17:59 Ответить
пескову
***** пошел!
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11.09.2020 20:58 Ответить
Так Піськов шкодує що, його сильно вдули чи недостатньо сильно? Я так зрозумів що, він залишився невдоволеним але не достатньо ясно розумію причину.
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11.09.2020 23:31 Ответить
Отсоси, туалетный ёршик! Полегчает!
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11.09.2020 23:53 Ответить
СПІЛЬНЕ ПАТРУЛЮВАННЯ ЗІРВАЛОСЯ, ОСКІЛЬКИ ПОЗИЦІЇ БОЙОВИКІВ ТЕЖ ИАЛИ ІНСПЕКТУВАТИ СПІЛЬНІ ПАТРУЛІ, А ВОНИ Ж ТВАРІ ЦЬОГО НЕ ХОЧУТЬ ОСКІЛЬКИ УКРІПЛЮЮТЬ СВОЇ ПОЗИЦІЇ. І НЕ ТРЕБА ТУТ ЗНОВУ КРИЧАТИ - "ЗРАДА"!
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12.09.2020 01:00 Ответить
 
 