Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами: "Плохо, что не состоялось"
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о срыве инспекции украинских позиций под Шумами Донецкой области.
Об этом пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"То, что не состоялось, это плохо. Это вызывает сожаление", - сказал он журналистам в пятницу.
Песков при этом выразил надежду, что встреча политсоветников "нормандской четверки", запланированная на 11 сентября, даст ощутимый результат и что у политсоветников будет возможность обсудить причины, по которым инспекция не состоялась.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.
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Для мокшанских тварей все плохо то, что украинцу хорошо!
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https://www.youtube.com/watch?v=gk2Rsbk1_Zk
путин рассказал, что иногда песков "несет пургу
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Висновок про спільну інспекцію: зуйові чоботі. Можна навіть сказати, лапті. На смітник!
Говорят, что если вампир укусил человека, то тот становится вампиром. Посмотрев на некоторых людей, мне кажется что их укусило говно.
***** пошел!