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Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося"

Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами:

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль шкодує про зрив інспекції українських позицій під Шумами Донецької області.

Про це пише ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що не відбулося, це погано. Це викликає жаль", - сказав він журналістам у п'ятницю.

Пєсков при цьому висловив сподівання, що зустріч політрадників "нормандської четвірки", запланована на 11 вересня, дасть відчутний результат і що в політрадників буде можливість обговорити причини, за якими інспекція не відбулася.

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Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в прес-центрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.
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Топ коментарі
+33
Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося" - Цензор.НЕТ 2191

...
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11.09.2020 16:16
+32
Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами: "Плохо, что не состоялось" - Цензор.НЕТ 2885
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11.09.2020 16:11
+25
когда ВСУ будут инспектировать кремль - тогда и "посожалеешь"...
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11.09.2020 16:10
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Что писькову плохо, нам всамый раз!
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11.09.2020 16:10 Відповісти
Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами: "Плохо, что не состоялось" - Цензор.НЕТ 2885
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11.09.2020 16:11 Відповісти
Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося" - Цензор.НЕТ 4579
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11.09.2020 16:29 Відповісти
не позорься, ленид, пиши мемуары лучше
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11.09.2020 18:51 Відповісти
Коли був президентом кравчучка йому не вистачило часу повністю здати Україну московії. Ядерну зброю здав - здав, черноморський флот здав - здав, чорноморське морське параходство в Одесі, яке мало більше 500 торгових суден здав - здав, економіку зруйнував - зруйнував, Чорновіла змісти - змістив, Рух розвалив - розвалив.... Зараз довалює разом з молодими регіоналами і слугами олфгархів бідненький будинок, під назвою Україна.
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11.09.2020 19:14 Відповісти
Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами: "Плохо, что не состоялось"

=====================
Для мокшанских тварей все плохо то, что украинцу хорошо!
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11.09.2020 17:14 Відповісти
Тоже мне, архистратиг. Что тебе повелели-то и гавкай.
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11.09.2020 16:10 Відповісти
когда ВСУ будут инспектировать кремль - тогда и "посожалеешь"...
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11.09.2020 16:10 Відповісти
У писькова от удивления все дыбом поднимается, вместе с волосами. Выглядит как клоун, но навке нравится.
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11.09.2020 16:11 Відповісти
Пескову бы Хабаровском заняться и шефу доложить, а то он не в курсе. Зато Шумами обеспокоены оба
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11.09.2020 16:11 Відповісти
Пєсков може не турбуватися. Моніка буде із власної шкіри вистрибувати, щоб догодити "той сторонє".
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11.09.2020 16:11 Відповісти
Когда плохо расии - это преотлично!
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11.09.2020 16:12 Відповісти
для народа может и да, но не для зесрани
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11.09.2020 16:14 Відповісти
Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося" - Цензор.НЕТ 2191

...
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11.09.2020 16:16 Відповісти
Пшнах..
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11.09.2020 16:16 Відповісти
Песков обнюхался носков.
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11.09.2020 16:21 Відповісти
https://youtu.be/pJjQz-grdHM

https://www.youtube.com/watch?v=gk2Rsbk1_Zk

путин рассказал, что иногда песков "несет пургу
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11.09.2020 16:24 Відповісти
почему иногда?
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11.09.2020 18:52 Відповісти
Песков - как тебя от себя не тошнит? Такой мерзкий тип!
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11.09.2020 16:27 Відповісти
Кремлевский петух галантерейный вместе с нашим блазнем разочарованы, не состоялась запларированная провокация и унижение Украины террористами и уголовниками, уверен, капитуляции не будет, скорее будет арест коллаборанта Зе.
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11.09.2020 16:31 Відповісти
Прикольное видео из РАБссии прислал Дима Камикадзе...открытие в Челябинске Путлерской помойки на улице Воровского...стоят мэр Челячбинска и его зам,перерезали ленточку за спиной стоят 2 контейнера... а народ ждет пока это быдло разойдется... для штурма контейнеров с отходами...
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11.09.2020 16:36 Відповісти
Тебя гомика-холопа забыли спросить
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11.09.2020 16:38 Відповісти
Піпіськов шкодує, що спільна інспекція не відбулася?
...
Висновок про спільну інспекцію: зуйові чоботі. Можна навіть сказати, лапті. На смітник!
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11.09.2020 16:43 Відповісти
Помню в детстве смотрел советский мультик по сказке Корнея Чуковского "Тараканище"
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11.09.2020 16:43 Відповісти
Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося" - Цензор.НЕТ 2882
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11.09.2020 16:46 Відповісти
Пєсков каже - погано. Тієї ж думки зеленський.
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11.09.2020 16:52 Відповісти
Путлер подал иск в ЕСПЧ против Навального, за отравление самого себя...,ну типа самогоночки хлебнул,неправильным бутербродом закусил в айропорту... Письков направил Иск в Страсбург...
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11.09.2020 16:53 Відповісти
РАБссиянцам надо пересмотреть все сказки Корнея Чуковского..мож и поймете почему вы быдло ТУПОрылое... Тараканищи Письковы....
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11.09.2020 17:01 Відповісти
Смотрю на Писькова и вспомнил анекдот.
Говорят, что если вампир укусил человека, то тот становится вампиром. Посмотрев на некоторых людей, мне кажется что их укусило говно.
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11.09.2020 17:22 Відповісти
приятно человеку... а когда у них выборы?
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11.09.2020 18:55 Відповісти
Так цікаво. Зелена влада і ворог постійно прагнуть спільного. До чого б це?
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11.09.2020 17:24 Відповісти
Дай путену свою навку для инспекции
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11.09.2020 17:59 Відповісти
пескову
***** пошел!
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11.09.2020 20:58 Відповісти
Так Піськов шкодує що, його сильно вдули чи недостатньо сильно? Я так зрозумів що, він залишився невдоволеним але не достатньо ясно розумію причину.
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11.09.2020 23:31 Відповісти
Отсоси, туалетный ёршик! Полегчает!
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11.09.2020 23:53 Відповісти
СПІЛЬНЕ ПАТРУЛЮВАННЯ ЗІРВАЛОСЯ, ОСКІЛЬКИ ПОЗИЦІЇ БОЙОВИКІВ ТЕЖ ИАЛИ ІНСПЕКТУВАТИ СПІЛЬНІ ПАТРУЛІ, А ВОНИ Ж ТВАРІ ЦЬОГО НЕ ХОЧУТЬ ОСКІЛЬКИ УКРІПЛЮЮТЬ СВОЇ ПОЗИЦІЇ. І НЕ ТРЕБА ТУТ ЗНОВУ КРИЧАТИ - "ЗРАДА"!
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12.09.2020 01:00 Відповісти
 
 