Кравчук: Инспектирование под Шумами потребовал провести лично Козак
Провести инспектирование украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы требовал во время видеоконференции ТКГ помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"9 сентября, в качестве реакции на это событие (на угрозы Пушилина открыть огонь по позициям Объединенных сил под Шумами. - Ред.) состоялось заседание ТКГ в форме видеоконференции. Впервые на этой видеоконференции присутствовал господин Козак, советник президента России Владимира Путина. Я был удивлен почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения - или не будет. И причиной такого спича было то, что, мол, у села Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы", - рассказал Кравчук.
Кравчук напомнил, что украинская сторона согласилась на ее проведение только при условии присутствия представителя ОБСЕ.
"10 сентября в 2 часа дня должно было состояться совместное инспектирование. Но вдруг утром та сторона (представители ОРДЛО. - Ред.) выдвинула дополнительные условия, что, мол, еще три точки нужно исследовать, нужно провести новые наблюдения и составить некий протокол, о чем не было и речи (во время видеоконференции. - Ред.)", - рассказал Кравчук, добавив, что Украина не согласилась на такие условия и взяла паузу.
"Но после этого начался прицельный огонь по тому пункту, где находилась миссия и представитель ОБСЕ. Это была не просто угроза, а реальные действия, стрельба. Нам быстро удалось сделать шаги, которые обезопасили жизни этих людей", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук добавил, что украинская сторона располагает данными о более чем десяти точках со стороны российских оккупационных войск, где зафиксированы реальные нарушения Минских соглашений и договоренностей о режиме всеобъемлющей тишины.
"Мы подали эти видеонаблюдения в соответствующие инстанции и ждем реакции. Мы просто не хотим делать из этого шоу и не хотим создавать предпосылки, которые бы помешали нашему движению вперед к миру. И прежде всего, возможностям встретиться советникам президента, а потом, надеемся, главам государств. Это основная фабула", - подчеркнул Кравчук.
Пожалуйста, подождите...
На сайте https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html какой-то авантюрист в пасквиле за 12.09.2020 написал о том, что Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ с 2012 года является гражданином Российской Федерации.
Я в это не верю. Просто решил предупредить о возможной провокации легковерных интернет-пользователей.
А даремно. Дуже схоже на правду. Операція Буратіно, або як зробити свого громадянина президентом іншої країни...
А тепер УВАГА! Хтось підкинув думку (свідомо або ні) про те, звіту ОБСЕ не треба вірити. Підтримати цю думку або цей вкид - це величезна помилка наших представників у ТКГ. Логічний розвиток цієї шкідливої думки - необхідне іспектування наших позицій. Ще одна помилка.
Навіщо ТКГ відмовилася від послуги ОБСЕ, яка саме для інспектування там і знаходиться. І має інструменти! Як швидко наші представники забули про те, що інспектування можно довірити лише третій стороні. І аж ніяк не другій, зацікавленій стороні. Яка дурість!
Казак сказал - Кравчук сдєлал!
Посмотрим , чем закончится это откровенное предательство Зеклоуна !
1. Либо Кравчук полуумний психически неадекватний дегенерат.
2. Либо Кравчук встал на путь государственной извени.
Других виводов нет.
Вот, похоже, что Зеленский и назначал Кравчука с той целью, чтоби на госизмену никто и не подумал, а думали, что старик просто в полнейшем маразме, а Зеленский тут ни причем.
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А чего Вы тогда сопли жуете? Один Пушилин, который никто, оказался умнее всех Вас.
но они же етого не сделали.
почему?
Значится, задание им поставил тот, кто заинтересован в таком раскладе.
Кравчук ето задание и виполнял.
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А Вы в ответ потребуйте, чтобы украинские ВСУ инспектировали Донецк и Луганск. Ведь оттуда часто бьет их арта.
і старий пердун Кравчук взяв під козирок: "Есть ваше благородие. Будет сделано!"
А инспектировать надо Лугондон и границу с ордой.
... страх перед Рашкою ..., судячи цей страх в багатьох українських політиків ...
Ні ні .. головне не спровокувати Россию , ще Юля колись говорила ...
... можна по повзати , продовжуе говорити Володя клоуни..., Россия ...-я ..я
.. не болять вже підняті руки .., принаймі може стое їх опустити ...?
....Мы просто не хотим делать из этого шоу и не хотим создавать предпо сылки,которые бы помешали нашему движению вперед к миру ...(С)
Іншими словами - путінський наказ на лугандонізацію всієї України,
українська контактна група буде виконувати не дивлячись ні на що.
Чому Українську армію, та вцілому Україну примушуєш їсти те лайно???
Легализовать террористов нельзя, пачкать документы их подписями тоже!
Хотят инспекции, пусть готовятся сначала к инспекции своих позиций, а мы подумаем.
операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.