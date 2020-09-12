Кравчук: Інспектування під Шумами зажадав провести особисто Козак

Провести інспекцію українських позицій поблизу населеного пункту Шуми вимагав під час відеоконференції ТКГ помічник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Козак.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"9 вересня як реакція на цю подію (на погрози Пушиліна відкрити вогонь по позиціях Об'єднаних сил під Шумами. - Ред.) відбулося засідання ТКГ у формі відеоконференції. Вперше на цій відеоконференції був присутній пан Козак, радник президента Росії Володимира Путіна. Я був здивований, чому раптом прийшов на засідання пан Козак. Він дуже так енергійно, навіть із нотками ультиматуму сказав, що Україна має нарешті вирішити, чи буде вона виконувати Мінські угоди, чи не буде. І причиною такого спічу було те, що, мовляв, біля села Шуми є траншея, на якій українські війська проводять інженерні роботи", - розповів Кравчук.

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Кравчук нагадав, що українська сторона погодилася на проведення інспектування лише за умови присутності представника ОБСЄ.

"10 вересня о другій годині дня мало відбутися спільне інспектування. Але раптом вранці та сторона (представники ОРДЛО. - Ред.) висунула додаткові умови, що, мовляв, ще три точки потрібно досліджувати, потрібно провести нові спостереження і скласти якийсь протокол, про що не було й мови (під час відеоконференції. - Ред.)", - розповів Кравчук, додавши, що Україна не погодилася на такі умови і взяла паузу.

"Але після цього почався прицільний вогонь по тому пункту, де перебувала СММ і представник ОБСЄ. Це була не просто погроза, а реальні дії, стрілянина. Нам швидко вдалося зробити кроки, які гарантували життя цих людей", - зазначив глава української делегації в ТКГ .

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Кравчук додав, що українська сторона має дані про понад десять точок із боку російських окупаційних військ, де зафіксовано реальні порушення Мінських угод і домовленостей щодо режиму всеосяжної тиші.

"Ми подали ці відеоспостереження до відповідних інстанцій і чекаємо реакції. Ми просто не хочемо робити з цього шоу і не хочемо створювати передумов, які б завадили нашому поступу до миру. І насамперед можливостям зустрітися радникам президента, а потім, сподіваємося, главам держав. Це основна фабула", - підкреслив Кравчук.