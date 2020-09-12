Кравчук: Інспектування під Шумами зажадав провести особисто Козак
Провести інспекцію українських позицій поблизу населеного пункту Шуми вимагав під час відеоконференції ТКГ помічник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Козак.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"9 вересня як реакція на цю подію (на погрози Пушиліна відкрити вогонь по позиціях Об'єднаних сил під Шумами. - Ред.) відбулося засідання ТКГ у формі відеоконференції. Вперше на цій відеоконференції був присутній пан Козак, радник президента Росії Володимира Путіна. Я був здивований, чому раптом прийшов на засідання пан Козак. Він дуже так енергійно, навіть із нотками ультиматуму сказав, що Україна має нарешті вирішити, чи буде вона виконувати Мінські угоди, чи не буде. І причиною такого спічу було те, що, мовляв, біля села Шуми є траншея, на якій українські війська проводять інженерні роботи", - розповів Кравчук.
Кравчук нагадав, що українська сторона погодилася на проведення інспектування лише за умови присутності представника ОБСЄ.
"10 вересня о другій годині дня мало відбутися спільне інспектування. Але раптом вранці та сторона (представники ОРДЛО. - Ред.) висунула додаткові умови, що, мовляв, ще три точки потрібно досліджувати, потрібно провести нові спостереження і скласти якийсь протокол, про що не було й мови (під час відеоконференції. - Ред.)", - розповів Кравчук, додавши, що Україна не погодилася на такі умови і взяла паузу.
"Але після цього почався прицільний вогонь по тому пункту, де перебувала СММ і представник ОБСЄ. Це була не просто погроза, а реальні дії, стрілянина. Нам швидко вдалося зробити кроки, які гарантували життя цих людей", - зазначив глава української делегації в ТКГ .
Кравчук додав, що українська сторона має дані про понад десять точок із боку російських окупаційних військ, де зафіксовано реальні порушення Мінських угод і домовленостей щодо режиму всеосяжної тиші.
"Ми подали ці відеоспостереження до відповідних інстанцій і чекаємо реакції. Ми просто не хочемо робити з цього шоу і не хочемо створювати передумов, які б завадили нашому поступу до миру. І насамперед можливостям зустрітися радникам президента, а потім, сподіваємося, главам держав. Це основна фабула", - підкреслив Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
На сайте https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html какой-то авантюрист в пасквиле за 12.09.2020 написал о том, что Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ с 2012 года является гражданином Российской Федерации.
Я в это не верю. Просто решил предупредить о возможной провокации легковерных интернет-пользователей.
А даремно. Дуже схоже на правду. Операція Буратіно, або як зробити свого громадянина президентом іншої країни...
А тепер УВАГА! Хтось підкинув думку (свідомо або ні) про те, звіту ОБСЕ не треба вірити. Підтримати цю думку або цей вкид - це величезна помилка наших представників у ТКГ. Логічний розвиток цієї шкідливої думки - необхідне іспектування наших позицій. Ще одна помилка.
Навіщо ТКГ відмовилася від послуги ОБСЕ, яка саме для інспектування там і знаходиться. І має інструменти! Як швидко наші представники забули про те, що інспектування можно довірити лише третій стороні. І аж ніяк не другій, зацікавленій стороні. Яка дурість!
Казак сказал - Кравчук сдєлал!
Посмотрим , чем закончится это откровенное предательство Зеклоуна !
1. Либо Кравчук полуумний психически неадекватний дегенерат.
2. Либо Кравчук встал на путь государственной извени.
Других виводов нет.
Вот, похоже, что Зеленский и назначал Кравчука с той целью, чтоби на госизмену никто и не подумал, а думали, что старик просто в полнейшем маразме, а Зеленский тут ни причем.
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А чего Вы тогда сопли жуете? Один Пушилин, который никто, оказался умнее всех Вас.
но они же етого не сделали.
почему?
Значится, задание им поставил тот, кто заинтересован в таком раскладе.
Кравчук ето задание и виполнял.
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А Вы в ответ потребуйте, чтобы украинские ВСУ инспектировали Донецк и Луганск. Ведь оттуда часто бьет их арта.
і старий пердун Кравчук взяв під козирок: "Есть ваше благородие. Будет сделано!"
А инспектировать надо Лугондон и границу с ордой.
... страх перед Рашкою ..., судячи цей страх в багатьох українських політиків ...
Ні ні .. головне не спровокувати Россию , ще Юля колись говорила ...
... можна по повзати , продовжуе говорити Володя клоуни..., Россия ...-я ..я
.. не болять вже підняті руки .., принаймі може стое їх опустити ...?
....Мы просто не хотим делать из этого шоу и не хотим создавать предпо сылки,которые бы помешали нашему движению вперед к миру ...(С)
Іншими словами - путінський наказ на лугандонізацію всієї України,
українська контактна група буде виконувати не дивлячись ні на що.
Чому Українську армію, та вцілому Україну примушуєш їсти те лайно???
Легализовать террористов нельзя, пачкать документы их подписями тоже!
Хотят инспекции, пусть готовятся сначала к инспекции своих позиций, а мы подумаем.
операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.