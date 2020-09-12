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Кравчук: Інспектування під Шумами зажадав провести особисто Козак

Кравчук: Інспектування під Шумами зажадав провести особисто Козак

Провести інспекцію українських позицій поблизу населеного пункту Шуми вимагав під час відеоконференції ТКГ помічник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Козак.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"9 вересня як реакція на цю подію (на погрози Пушиліна відкрити вогонь по позиціях Об'єднаних сил під Шумами. - Ред.) відбулося засідання ТКГ у формі відеоконференції. Вперше на цій відеоконференції був присутній пан Козак, радник президента Росії Володимира Путіна. Я був здивований, чому раптом прийшов на засідання пан Козак. Він дуже так енергійно, навіть із нотками ультиматуму сказав, що Україна має нарешті вирішити, чи буде вона виконувати Мінські угоди, чи не буде. І причиною такого спічу було те, що, мовляв, біля села Шуми є траншея, на якій українські війська проводять інженерні роботи", - розповів Кравчук.

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Кравчук нагадав, що українська сторона погодилася на проведення інспектування лише за умови присутності представника ОБСЄ.

"10 вересня о другій годині дня мало відбутися спільне інспектування. Але раптом вранці та сторона (представники ОРДЛО. - Ред.) висунула додаткові умови, що, мовляв, ще три точки потрібно досліджувати, потрібно провести нові спостереження і скласти якийсь протокол, про що не було й мови (під час відеоконференції. - Ред.)", - розповів Кравчук, додавши, що Україна не погодилася на такі умови і взяла паузу.

"Але після цього почався прицільний вогонь по тому пункту, де перебувала СММ і представник ОБСЄ. Це була не просто погроза, а реальні дії, стрілянина. Нам швидко вдалося зробити кроки, які гарантували життя цих людей", - зазначив глава української делегації в ТКГ .

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Кравчук додав, що українська сторона має дані про понад десять точок із боку російських окупаційних військ, де зафіксовано реальні порушення Мінських угод і домовленостей щодо режиму всеосяжної тиші.

"Ми подали ці відеоспостереження до відповідних інстанцій і чекаємо реакції. Ми просто не хочемо робити з цього шоу і не хочемо створювати передумов, які б завадили нашому поступу до миру. І насамперед можливостям зустрітися радникам президента, а потім, сподіваємося, главам держав. Це основна фабула", - підкреслив Кравчук.
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Топ коментарі
+78
Г-н Кравчук. А если бы он потребовал Вас отрезать свой половой орган, Вы бы его отрезали?
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12.09.2020 08:46
+47
Кравчук, вы думаете развести как лоха Вову Пу? Сами на себя в зеркало смотрели? Осел, Клоун, старпер-маразматик - два, пианино и Верещучка на зонтике. Хто вы?
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12.09.2020 08:48
+41
Значит какой-то там расеянский дрыщ по фамилии козак диктует условия Украине? Да что это за хрень, в конце концов, почему наш звездидент позволяет такое???
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12.09.2020 08:49
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Куратор Путина над Украиной Козак получается по факту почти что вступил в управление Украиной - он дает указания об инспектировании украинских позиций, он дает указания Раде менять законы.. Еще немного и он скажет поменять флаг, гимн, герб,язык... Волки позорные.. А может уже хватит
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12.09.2020 10:58 Відповісти
А еще нужно в срочном порядке убирать из переговорочной группы Кравчука, Фокина и Ермака. ( и это самое малое) при чем в зашей и пинком под зад. Вместо них переговорочную группу должен возглавить Турчинов ( пусть так у рашен переговорщиков бошки задымятся, при этом как не относиться к фигуре и личности Турчинова) А если нужно присутствие старых кадров то предлагаю бывшего министра иностранных дел времен Ющенко - Владимира Огрызко и вернуть Романа Бессмертного. От нынешней власти министр иностранных дел действующий , или его зам и кто то из военных.
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12.09.2020 11:07 Відповісти
За что купил, за то и продаю.

На сайте https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html какой-то авантюрист в пасквиле за 12.09.2020 написал о том, что Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ с 2012 года является гражданином Российской Федерации.

Я в это не верю. Просто решил предупредить о возможной провокации легковерных интернет-пользователей.
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12.09.2020 23:28 Відповісти
Я в это не верю...

А даремно. Дуже схоже на правду. Операція Буратіно, або як зробити свого громадянина президентом іншої країни...
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13.09.2020 02:08 Відповісти
Не так страшні чужи воші, як свої гниди.
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12.09.2020 11:13 Відповісти
9 вересня, на позачерговому засідання ТКГ представники ОБСЄ зробили звіт, у якому підтвердили безпідставність звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня до 2 вересня.
А тепер УВАГА! Хтось підкинув думку (свідомо або ні) про те, звіту ОБСЕ не треба вірити. Підтримати цю думку або цей вкид - це величезна помилка наших представників у ТКГ. Логічний розвиток цієї шкідливої думки - необхідне іспектування наших позицій. Ще одна помилка.
Навіщо ТКГ відмовилася від послуги ОБСЕ, яка саме для інспектування там і знаходиться. І має інструменти! Як швидко наші представники забули про те, що інспектування можно довірити лише третій стороні. І аж ніяк не другій, зацікавленій стороні. Яка дурість!
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12.09.2020 11:30 Відповісти
Россіянє за базар атвєчают!
Казак сказал - Кравчук сдєлал!
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12.09.2020 11:36 Відповісти
Таваріщ Козак пріказалі-с. А таваріщу Козаку приказал лічно сам таваріщ Путєн!
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12.09.2020 11:53 Відповісти
*Дедушка нафталин---а чего ты не просил о том же самом, но по той стороне проверить нам только? А???* Может тогда и логично бы было!
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12.09.2020 12:11 Відповісти
он предатель, а не дедушка.
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12.09.2020 13:13 Відповісти
На переговорах политических советников "нормандской четверки" в Берлине руководитель украинской делегации Андрей Ермак лично пообещал Дмитрию Козаку, в присутствии Кирилла Дмитриева , добиться внесения изменений в постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года
Посмотрим , чем закончится это откровенное предательство Зеклоуна !
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12.09.2020 12:22 Відповісти
У понеділок 14 вересня о 10:30 патріоти України збираються біля Верховної Ради, щоб не дати покидькам прийняти ту ганебну постанову.
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12.09.2020 13:43 Відповісти
А що, знайдуться бажаючі?
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12.09.2020 13:03 Відповісти
Из етого спитча Кравчука можно сделать два вивода:

1. Либо Кравчук полуумний психически неадекватний дегенерат.
2. Либо Кравчук встал на путь государственной извени.

Других виводов нет.
Вот, похоже, что Зеленский и назначал Кравчука с той целью, чтоби на госизмену никто и не подумал, а думали, что старик просто в полнейшем маразме, а Зеленский тут ни причем.
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12.09.2020 13:12 Відповісти
извиняюсь - "измени"
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12.09.2020 13:12 Відповісти
Он старый пдрст привык в комуняках москве дупу подставлять .
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12.09.2020 15:33 Відповісти
Кравчук добавил, что украинская сторона располагает данными о более чем десяти точках со стороны российских оккупационных войск, где зафиксированы реальные нарушения Минских соглашенийИсточник: https://censor.net/ru/n3218893
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А чего Вы тогда сопли жуете? Один Пушилин, который никто, оказался умнее всех Вас.
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12.09.2020 13:15 Відповісти
правильний вопрос.
но они же етого не сделали.
почему?
Значится, задание им поставил тот, кто заинтересован в таком раскладе.
Кравчук ето задание и виполнял.
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12.09.2020 13:17 Відповісти
Скоро, не дай Бог, сепары будут под Киевом рыть траншеи. А Вы все будете говорить, да мы об этом знаем. Эти нарушения зафиксированы.
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12.09.2020 13:18 Відповісти
Инспектирование под Шумами потребовал провести лично Козак

---------------------------------------------------------------------------------------------
А Вы в ответ потребуйте, чтобы украинские ВСУ инспектировали Донецк и Луганск. Ведь оттуда часто бьет их арта.
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12.09.2020 13:23 Відповісти
но они же не потребовали, почему?
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12.09.2020 13:26 Відповісти
Провести инспектирование требовал Козак
і старий пердун Кравчук взяв під козирок: "Есть ваше благородие. Будет сделано!"
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12.09.2020 13:39 Відповісти
И ты старый лох так лоханулся? иди уже спать!
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12.09.2020 13:42 Відповісти
Був у свій час Кравчук керівником ідеологічного відділу. В його відповідальность входило все що стосувалося ідеології, яку насаджувала КПСС в Україні. Хто і що має говорити, що друкуваи чи показувати на телезбоченні, хто відповідає, а хто ні "обліку савєцкава гражданіна", чи достойна людина займати високу посаду.... Потім він став другим секретарем, для вас це, може звучати, як помічник секретарки важної особи але на справді це, смотрящий з Москви за першим секретарем партії з правом фізичного усунення у випадку бунту. Справа в тому що, першими секретарями завжди були представники титульної нації республіки, а ось другими секретарями були звичайно або кацапи з раісі, або нацмени, які не мали відношення до місцевих. Кравчук був настільки довіреною особою що, отримав посаду не дивлячись на своє походження. Москва не сумнівалася в його відданості. Він особисто очолював боротьбу з Народним рухом України та В. Чорноволом. і Став за свої труди членом ЦК КПУ. Якщо хтось вважає що, в СРСР КГБ було самим страшним, так я вас розчарую. ГБня виходила з кабінету Кравчука біла, як стіна. Достатньо було йому тицьнути пальцем і ГБіст втрачав партквиток і роботу, а потім, як не благонадійний йшов під списання.
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12.09.2020 14:02 Відповісти
Какой плахой козак! А мертветчуковскмй старий унитаз хороший.
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12.09.2020 14:26 Відповісти
Нахер этих старпёров туда назначили Они только то и делают что плачут и пукают кряхтят и опять пукают
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12.09.2020 14:27 Відповісти
Тату,тату,лізе чорт у хату! - Дарма,аби не кацап...
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12.09.2020 14:51 Відповісти
Козак потребовал - Кравчук взял под козырек и побежал выполнять.
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12.09.2020 14:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XPCD5aY88Ww Кравчук, Шуфрич, Медведчук, Бойко, Блок не Так:
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12.09.2020 15:44 Відповісти
https://graniru.org/opinion/portnikov/m.279925.html Виталий Портников. Никогда мы не будем братьями
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12.09.2020 15:47 Відповісти
Те Минские соглашения такая бредятина, что создается впечатление, что они там кроме виски и боярышник пили.
А инспектировать надо Лугондон и границу с ордой.
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13.09.2020 08:29 Відповісти
О...!!!! Лічно Козак потребовав !! Потребовав ! Бійтеся ...,Россия ....потребовав ...
... страх перед Рашкою ..., судячи цей страх в багатьох українських політиків ...
Ні ні .. головне не спровокувати Россию , ще Юля колись говорила ...
... можна по повзати , продовжуе говорити Володя клоуни..., Россия ...-я ..я
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12.09.2020 16:24 Відповісти
А що таке Росія сьогодні .. країна третього світу , стереотип ..но страх все робить , щоб ще перед пострілом ... підняти руки...

.. не болять вже підняті руки .., принаймі може стое їх опустити ...?
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12.09.2020 16:26 Відповісти
Володя Путло з формувався в 90 , де було прийнято рахувати тих хто пригибаеться лохами і їх стригти ..що і буде робити Путло .., коли будете прогинатися ...вчіть психологію принаймі .., коли не дипломатію .., а ... у вас клоуни керують !!!
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12.09.2020 16:31 Відповісти
12.9.2020.Цензор.Нет Кравчук.... Провести инспектирование украинских позиций вблизи насе ленного пункта Шумы требовал во время видеоконференции ТКГ помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак.Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» информирует https://censor.net/Нет
....Мы просто не хотим делать из этого шоу и не хотим создавать предпо сылки,которые бы помешали нашему движению вперед к миру ...(С)
Іншими словами - путінський наказ на лугандонізацію всієї України,
українська контактна група буде виконувати не дивлячись ні на що.
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12.09.2020 17:14 Відповісти
Су.. ! Яке нахабне старе брехло ! Дивився , як воно на espreso , здається , в очі всім бреше - вони відео показують , а воно паралельно бреше і при цьому не дає нікому слова сказати ! Поки ці два уроди(це чмо і кучма) , державні і кримінальні злочинці не сядуть - про якийсь порядок в країні годі й думати !
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12.09.2020 17:53 Відповісти
Аби когось посадити - логіка дій 73%. Ну-ну...
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12.09.2020 19:31 Відповісти
Вам краще знати , Ви з них , з 73... Я про нормальних людей не казав "посадити!" Я казав про кучму і кравчука . Я б навіть зе просто випхав би в росію до януковича і все .
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12.09.2020 22:32 Відповісти
якщо козак вимагатиме від тебе їсти його лайно - будеш виконувати???
Чому Українську армію, та вцілому Україну примушуєш їсти те лайно???
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12.09.2020 17:58 Відповісти
А Зеленский с Кравчуком значит по козырек и давай выполнять приказ международного преступника Козака (бывший "куратор" Лугандона)! Что происходит с руководством Украины? Или Украиной уже руководит Козак?
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12.09.2020 18:00 Відповісти
Очередное дно пробито, но думаю с низу еще не раз постучат
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12.09.2020 18:18 Відповісти
СуднО виявилось... багатопалубним
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12.09.2020 19:28 Відповісти
Ну не цікаво не про Юльку на сайті Бутусова.
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12.09.2020 19:27 Відповісти
Іди на сайти про Юльку, чого тут скігліти
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12.09.2020 19:30 Відповісти
А козак тут до чого? Іхтамнєти не є стороною конфлікту. Чи є
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12.09.2020 19:27 Відповісти
Я же говорил,что старое пердло оправдываться будет.Петляет,вроде я тут не при чем.
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12.09.2020 20:21 Відповісти
а приспустить портки и побегать перед ним на корачках Козак не потребовал!? Не!? Жаль, крачухча, - твоя масть!
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12.09.2020 20:44 Відповісти
Москаль вимагає, а промосковські шавки «беруть під козирок».А вимагати інспекції передової бандформувань у цих шавок не виникало?
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12.09.2020 20:48 Відповісти
Москаль вимагає, а промосковські шавки «беруть під козирок». Думки вимагати інспекції передової бандформувань у цих шавок не виникало?
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12.09.2020 20:50 Відповісти
Москаль вимагає, а промосковські шавки «беруть під козирок». Думки вимагати інспекції передової бандформувань у цих шавок не виникало?
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12.09.2020 20:52 Відповісти
кравчук, страшно подумать, а если бы козак приказал отсосать у него? дурак ты старый! и никакой гордости у тебя нет! а еще первый президент Незалежной Украины..... как ты был совком так им и остался!
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12.09.2020 21:22 Відповісти
Необходимо понимать, что новотсосовцы есть никто и зовут их никак. У нас есть слепцы ОБСЕ, как третейская сторона. Если ОБСЕ кого то не устраивает, значит ОБСЕ не устраивает кого то!
Легализовать террористов нельзя, пачкать документы их подписями тоже!
Хотят инспекции, пусть готовятся сначала к инспекции своих позиций, а мы подумаем.
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12.09.2020 21:44 Відповісти
Назовите хоть что нибудь хорошее , что сделал Гандон -Кравчук для Украины И эта мразь теперь представляет интересы Украины
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12.09.2020 22:07 Відповісти
Кравчук: Инспектирование под Шумами потребовал провести лично Козак... и мы - аж бегом - на сраку падать
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12.09.2020 22:22 Відповісти
Меньшевартость с многих голов даже палкой не выбить.
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12.09.2020 23:07 Відповісти
и что?
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12.09.2020 23:26 Відповісти
старый полудурок за деньги готов исполнить абсолютно все, что потребует кацапский козленыш, кацапердыш, путинский козлячий выродок.
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12.09.2020 23:53 Відповісти
Кравчук, если вы способны критически оценивать свои действия, то вы должны понять - вы не справляетесь. Уйдите.
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13.09.2020 01:03 Відповісти
Зе-чмо громадянин паРашії?

операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
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13.09.2020 01:50 Відповісти
Не знаю почему,но у меня ощущение ,что слова :"потребовал провести лично Козак!!!" этот старый маразматик произнёс шёпотом и благоговейно... Тьфу!!!!
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13.09.2020 05:30 Відповісти
Опять эта старая тварь врет. Слова об инспекции боевиками украинских позиций принес лично он. А теперь обосравшись эта старая обезьяна заблеяла о Клозаке.
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13.09.2020 07:36 Відповісти
Старый дед Кравчук, как кролик перед удавом, перед Козаком...привык во времена своего правления в штаны накладывать при окрике из Мордора... Рожденный ползать - летать не может... Он может только предать...
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13.09.2020 18:23 Відповісти
а с какого буя ты взял и согласился?
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14.09.2020 08:06 Відповісти
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