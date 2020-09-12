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На Донбассе "тишина", - Минобороны

На Донбассе

С начала суток по состоянию на 12:00 районе проведения операции Объединенных сил на всех участках фронта сохраняется тишина.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12 часов 12 сентября фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается режим тишины", - отмечается в сообщении.

Боевых потерь со стороны подразделений Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил.

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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вблизи линии соприкосновения на замаскированных позициях противник продолжал удерживать в готовности к применению минометы калибра 120-мм и 122-мм самоходные артиллерийские системы "Гвоздика", проводил тренировки их боевых расчетов по развертыванию и управления огнем. На отдельных передовых позициях оккупанты увеличили количество снайперских пар и разведывательных подразделений.

Украинские военные продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника, отметили в Минобороны.

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Топ комментарии
+8
Як так? Щоб ЗЄбидло завжди робило односторонні поступки і визнало що на в нас громадянська війна? Ти це хчеш?
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12.09.2020 13:12
+7
Для кого ці казки про "тишу" ?
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12.09.2020 13:12
+6
Сводка ситуации за вчера 11 сентября 2020 года - Обстрелов 8 .. Ответный огонь 6 .. С нашей стороны потерь нет... И Вы думаете что что-то за сегодня изменится !? ок - подождем до вечера..
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12.09.2020 13:11
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Хорошо бы чтоб всегда так
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12.09.2020 13:07 Ответить
Як так? Щоб ЗЄбидло завжди робило односторонні поступки і визнало що на в нас громадянська війна? Ти це хчеш?
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12.09.2020 13:12 Ответить
Тишина! Не стреляют- вот и радуюсь ! Или тебе бы трэша, трупов и оторванных конечностей хотелось бы?
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12.09.2020 13:14 Ответить
Зємертвечук,чому тут радіти, що скоро Україною вже справжні сєпари керуватимуть під диктовку Х...ла? Хотів би я побачити як гопніки інспектуюють твою оселю, пообіцявши не пиз...ти тебе і твоїх родичів.
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12.09.2020 13:21 Ответить
На Донбасі "тиша", - Міноборони - Цензор.НЕТ 1870
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12.09.2020 13:34 Ответить
Ну кроме прекращения огня и смертей радуюсь еще истерике Петесосов а зрадофильство свое оставь при себе не будет никаких сепаров во власти.. будет Абхазия 2.0.
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12.09.2020 13:35 Ответить
Андрій ..амнюк, ти мабуть забув скільки наших воїнів загинуло при так званіому режиму тиші і скільки було поранено, бо ти - тупий ЗЄмертвечуківець.
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12.09.2020 23:05 Ответить
Да да хамьюк , усе путьом . Идет сдача Украины , назад в СССР . Все это проходили в 1991 когда такие как ты орали дерьмократы и топили за кравчукчу, а теперь их потомки ездят на клубнику в Польшу и на заработки в ********.
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12.09.2020 14:56 Ответить
"Над Іспанії чисте небо."©
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12.09.2020 13:07 Ответить
Над Испании?
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12.09.2020 13:12 Ответить
Я написав Іспанієї, клятий Андроїд
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12.09.2020 13:16 Ответить
Іспанієї??
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12.09.2020 13:24 Ответить
Це історична кодова фраза, гуглі неуч!
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12.09.2020 13:25 Ответить
"Над Іспанією..."
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12.09.2020 13:32 Ответить
Подяка, філологу!
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12.09.2020 13:33 Ответить
Не треба бути філологом, щоб знати про "Над ІспанієЮ..." Ось так боти і паляться!
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12.09.2020 14:08 Ответить
Та знову "клятий Андроїд".
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12.09.2020 13:33 Ответить
І тільки гул порожняка))
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12.09.2020 13:08 Ответить
Кооао
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12.09.2020 13:11 Ответить
Сводка ситуации за вчера 11 сентября 2020 года - Обстрелов 8 .. Ответный огонь 6 .. С нашей стороны потерь нет... И Вы думаете что что-то за сегодня изменится !? ок - подождем до вечера..
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12.09.2020 13:11 Ответить
Для кого ці казки про "тишу" ?
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12.09.2020 13:12 Ответить
Якщо тиша в лапках, то мабуть щось таки є.
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12.09.2020 13:16 Ответить
Ну, хоч раз нормально написали - озброєних формувань російської *********. Бо Бутусов вперся - і тупо тільки "найомнікі" ))
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12.09.2020 13:16 Ответить
Озброєні бандформування під командуванням іхтамнетів.
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12.09.2020 13:18 Ответить
Бутусов не упёрся - это новость от Минобороны. Как в оригинале написано, так и Цензоре.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало проведення заходів оперативної та бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових та мотострілецьких підрозділів."
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12.09.2020 13:22 Ответить
Ну, значить так і треба писати. Бо кожний починає видумувати власні трактовки. Шо за самодіяльність? Осел придумав "та сторона", Бутусов - "найомнікі", пуйло - "трактористи"... Пісю давно пора називати членом і лікувати не вавку, а сіфіліс.
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12.09.2020 13:55 Ответить
Так и написано.
Когда Цензор транслирует новость с какого-то ресурса, он даёт ссылку на него и его слова. Когда статья непосредственно от Цензора, ставится значок ЦН, и вещи называются своими именами. Вы хотите чтобы сайт брал чужие статьи, менял слова и выдавал их за свои?
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12.09.2020 14:22 Ответить
«І мертвьіе с косами стоят» (с)
Це явно спогад про фільм.
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12.09.2020 13:16 Ответить
кратко о "перемирии" Зеленского:

- Вова, ты лишаешь армию права на защиту!
- нам нужен мир

- но они сдают по твоему приказу территории и их убивают!

- если они начнут защищаться, то не получится мира

- но враг стреляет!

- а я вижу мир в глазах путина!

Кокаин: - ндааа..... а я силен..(с)
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12.09.2020 13:19 Ответить
Тишину клоун получает в обмен на сдачу интересов Украины, путем отдачи ключевых должностей агентам фсб.
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12.09.2020 13:24 Ответить
"А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят... И тишина!"
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12.09.2020 13:30 Ответить
Зрада.
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12.09.2020 13:32 Ответить
"тишина".
Да что ви говорите?
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12.09.2020 13:55 Ответить
До папи Зе у нормальної людини може бути лише одне питання:
- Що , ****, гандон порвався ?
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12.09.2020 14:16 Ответить
Про тишину на самой линии разграничения я поверю только тогда, когда 95-й квартал поедет туда с концертами как доказательством безопасности пребывания там гражданских лиц. А иначе какова цель прекращения огня?
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12.09.2020 14:18 Ответить
На войне тишина гораздо хуже активных боевых действий , ЛС начинает тривиально расслабляться , перестают смотреть под ноги , начинают по мобилкам разговаривать сидя на краю окопа становясь идеальной мишенью для снайперов ,перестают обращать внимание на посторонние звуки и шумы , короче ВОП с полигоном начинают путать , в результате после возобновления активных БД , потери в разы больше .
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12.09.2020 14:21 Ответить
Затишье может быть и перед бурей - потому надо держать ухо навостре, враг хитёр и коварен.
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12.09.2020 15:51 Ответить
 
 