На Донбасі "тиша", - Міноборони
Від початку доби станом на 12:00 у районі проведення операції Об'єднаних сил на всіх ділянках фронту зберігається тиша.
Про це повідомили в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 12:00 12 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші", - наголошується в повідомленні.
Бойових втрат із боку підрозділів Об'єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об'єднаних сил.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, поблизу лінії зіткнення на замаскованих позиціях противник продовжував утримувати в готовності до застосування міномети калібру 120 мм і 122-мм самохідні артилерійські системи "Гвоздика", проводив тренування їхніх бойових розрахунків з розгортання і управління вогнем. На окремих передових позиціях окупанти збільшили кількість снайперських пар і розвідувальних підрозділів.
Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника, зазначили в Міноборони.
Читайте також: Дезертира ЗСУ, який перейшов на бік терористів "ЛНР", заочно засуджено до 8 років позбавлення волі, - прокуратура
Будь ласка, зачекайте...
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало проведення заходів оперативної та бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових та мотострілецьких підрозділів."
Когда Цензор транслирует новость с какого-то ресурса, он даёт ссылку на него и его слова. Когда статья непосредственно от Цензора, ставится значок ЦН, и вещи называются своими именами. Вы хотите чтобы сайт брал чужие статьи, менял слова и выдавал их за свои?
Це явно спогад про фільм.
- Вова, ты лишаешь армию права на защиту!
- нам нужен мир
- но они сдают по твоему приказу территории и их убивают!
- если они начнут защищаться, то не получится мира
- но враг стреляет!
- а я вижу мир в глазах путина!
Кокаин: - ндааа..... а я силен..(с)
Да что ви говорите?
- Що , ****, гандон порвався ?