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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі "тиша", - Міноборони

На Донбасі

Від початку доби станом на 12:00 у районі проведення операції Об'єднаних сил на всіх ділянках фронту зберігається тиша.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 12 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші", - наголошується в повідомленні.

Бойових втрат із боку підрозділів Об'єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об'єднаних сил.

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За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, поблизу лінії зіткнення на замаскованих позиціях противник продовжував утримувати в готовності до застосування міномети калібру 120 мм і 122-мм самохідні артилерійські системи "Гвоздика", проводив тренування їхніх бойових розрахунків з розгортання і управління вогнем. На окремих передових позиціях окупанти збільшили кількість снайперських пар і розвідувальних підрозділів.

Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника, зазначили в Міноборони.

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Топ коментарі
+8
Як так? Щоб ЗЄбидло завжди робило односторонні поступки і визнало що на в нас громадянська війна? Ти це хчеш?
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12.09.2020 13:12
+7
Для кого ці казки про "тишу" ?
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12.09.2020 13:12
+6
Сводка ситуации за вчера 11 сентября 2020 года - Обстрелов 8 .. Ответный огонь 6 .. С нашей стороны потерь нет... И Вы думаете что что-то за сегодня изменится !? ок - подождем до вечера..
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12.09.2020 13:11
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Хорошо бы чтоб всегда так
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12.09.2020 13:07 Відповісти
Як так? Щоб ЗЄбидло завжди робило односторонні поступки і визнало що на в нас громадянська війна? Ти це хчеш?
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12.09.2020 13:12 Відповісти
Тишина! Не стреляют- вот и радуюсь ! Или тебе бы трэша, трупов и оторванных конечностей хотелось бы?
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12.09.2020 13:14 Відповісти
Зємертвечук,чому тут радіти, що скоро Україною вже справжні сєпари керуватимуть під диктовку Х...ла? Хотів би я побачити як гопніки інспектуюють твою оселю, пообіцявши не пиз...ти тебе і твоїх родичів.
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12.09.2020 13:21 Відповісти
На Донбасі "тиша", - Міноборони - Цензор.НЕТ 1870
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12.09.2020 13:34 Відповісти
Ну кроме прекращения огня и смертей радуюсь еще истерике Петесосов а зрадофильство свое оставь при себе не будет никаких сепаров во власти.. будет Абхазия 2.0.
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12.09.2020 13:35 Відповісти
Андрій ..амнюк, ти мабуть забув скільки наших воїнів загинуло при так званіому режиму тиші і скільки було поранено, бо ти - тупий ЗЄмертвечуківець.
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12.09.2020 23:05 Відповісти
Да да хамьюк , усе путьом . Идет сдача Украины , назад в СССР . Все это проходили в 1991 когда такие как ты орали дерьмократы и топили за кравчукчу, а теперь их потомки ездят на клубнику в Польшу и на заработки в ********.
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12.09.2020 14:56 Відповісти
"Над Іспанії чисте небо."©
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12.09.2020 13:07 Відповісти
Над Испании?
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12.09.2020 13:12 Відповісти
Я написав Іспанієї, клятий Андроїд
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12.09.2020 13:16 Відповісти
Іспанієї??
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12.09.2020 13:24 Відповісти
Це історична кодова фраза, гуглі неуч!
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12.09.2020 13:25 Відповісти
"Над Іспанією..."
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12.09.2020 13:32 Відповісти
Подяка, філологу!
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12.09.2020 13:33 Відповісти
Не треба бути філологом, щоб знати про "Над ІспанієЮ..." Ось так боти і паляться!
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12.09.2020 14:08 Відповісти
Та знову "клятий Андроїд".
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12.09.2020 13:33 Відповісти
І тільки гул порожняка))
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12.09.2020 13:08 Відповісти
Кооао
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12.09.2020 13:11 Відповісти
Сводка ситуации за вчера 11 сентября 2020 года - Обстрелов 8 .. Ответный огонь 6 .. С нашей стороны потерь нет... И Вы думаете что что-то за сегодня изменится !? ок - подождем до вечера..
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12.09.2020 13:11 Відповісти
Для кого ці казки про "тишу" ?
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12.09.2020 13:12 Відповісти
Якщо тиша в лапках, то мабуть щось таки є.
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12.09.2020 13:16 Відповісти
Ну, хоч раз нормально написали - озброєних формувань російської *********. Бо Бутусов вперся - і тупо тільки "найомнікі" ))
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12.09.2020 13:16 Відповісти
Озброєні бандформування під командуванням іхтамнетів.
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12.09.2020 13:18 Відповісти
Бутусов не упёрся - это новость от Минобороны. Как в оригинале написано, так и Цензоре.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало проведення заходів оперативної та бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових та мотострілецьких підрозділів."
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12.09.2020 13:22 Відповісти
Ну, значить так і треба писати. Бо кожний починає видумувати власні трактовки. Шо за самодіяльність? Осел придумав "та сторона", Бутусов - "найомнікі", пуйло - "трактористи"... Пісю давно пора називати членом і лікувати не вавку, а сіфіліс.
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12.09.2020 13:55 Відповісти
Так и написано.
Когда Цензор транслирует новость с какого-то ресурса, он даёт ссылку на него и его слова. Когда статья непосредственно от Цензора, ставится значок ЦН, и вещи называются своими именами. Вы хотите чтобы сайт брал чужие статьи, менял слова и выдавал их за свои?
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12.09.2020 14:22 Відповісти
«І мертвьіе с косами стоят» (с)
Це явно спогад про фільм.
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12.09.2020 13:16 Відповісти
кратко о "перемирии" Зеленского:

- Вова, ты лишаешь армию права на защиту!
- нам нужен мир

- но они сдают по твоему приказу территории и их убивают!

- если они начнут защищаться, то не получится мира

- но враг стреляет!

- а я вижу мир в глазах путина!

Кокаин: - ндааа..... а я силен..(с)
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12.09.2020 13:19 Відповісти
Тишину клоун получает в обмен на сдачу интересов Украины, путем отдачи ключевых должностей агентам фсб.
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12.09.2020 13:24 Відповісти
"А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят... И тишина!"
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12.09.2020 13:30 Відповісти
Зрада.
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12.09.2020 13:32 Відповісти
"тишина".
Да что ви говорите?
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12.09.2020 13:55 Відповісти
До папи Зе у нормальної людини може бути лише одне питання:
- Що , ****, гандон порвався ?
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12.09.2020 14:16 Відповісти
Про тишину на самой линии разграничения я поверю только тогда, когда 95-й квартал поедет туда с концертами как доказательством безопасности пребывания там гражданских лиц. А иначе какова цель прекращения огня?
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12.09.2020 14:18 Відповісти
На войне тишина гораздо хуже активных боевых действий , ЛС начинает тривиально расслабляться , перестают смотреть под ноги , начинают по мобилкам разговаривать сидя на краю окопа становясь идеальной мишенью для снайперов ,перестают обращать внимание на посторонние звуки и шумы , короче ВОП с полигоном начинают путать , в результате после возобновления активных БД , потери в разы больше .
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12.09.2020 14:21 Відповісти
Затишье может быть и перед бурей - потому надо держать ухо навостре, враг хитёр и коварен.
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12.09.2020 15:51 Відповісти
 
 