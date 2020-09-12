Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачом, пленки проходят экспертизу, - Венедиктова
Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача", заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Об этом она сказала в интервью Савику Шустеру, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас следствие по "пленкам Деркача" продолжается. И опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. … Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований", - сказала Венедиктова.
Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", Венедиктова сказала, что украинское следствие придет к собственным выводам.
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"Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем", - подчеркнула она.
На вопрос о возможной ответственности по результатам расследования для пятого президента Украины Петра Порошенко Венедиктова ответила: "Там несколько статей, которые … в квалификацию вписаны при внесении в ЕРДР. Но все-таки мое лично впечатление на сегодняшний день – это очень оценочно (…): что если мы будем говорить о коррупции, - это будет политическая коррупция".
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Смішно до сліз.
Смішно до сліз.
Та да, ФБР бочку накатило!...
забавно будет наблюдать ее реакцию - когда с "пленками" у зебилов выйдет полный зашквар))
Настільки великим, що під нього закон змінювати довелося.
Треба ставити крапку у цій справі!
ах да.. ты ж под впн, а на кацапов они внимания не обращают))
С чего би ето?
зелений зашкварился мощно.
Совсем из ума выжил.
Старость - не радость.
сначала излагает, что не будет
вмешиваться в такие политические процессы., но тут же заявляет, что "это о
будет политическая коррупция". А
где оценка подлинности монтажных работ записей и юридическая оценка на предмет
записей разговоров президента Украины агентом мордора ? Понарасследует сама себе на
пачку статей как соучасница дыркача.Источник: https://censor.net/ru/n3218916Источник: https://censor.net/ru/n3218916
"Ви зробили це разом"!
тепер вони повинні з копії зробити першоджерело інакше усе до ср@...як і з плівками Мельниченка!!!!!!!!!!!!!!!!
Деркача та патенти прітягнуті до крімінальної від повідальності за незаконне зняття информации Із ЗАСОБІВ зв "язку ..
Хай Дкреач з"їздить у США і звернеться з заявою до суду.......
От весело усім буде!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А обіцяв...................