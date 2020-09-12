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Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачом, пленки проходят экспертизу, - Венедиктова

Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачом, пленки проходят экспертизу, - Венедиктова

Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача", заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом она сказала в интервью Савику Шустеру, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас следствие по "пленкам Деркача" продолжается. И опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. … Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований", - сказала Венедиктова.

Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", Венедиктова сказала, что украинское следствие придет к собственным выводам.

Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом"

"Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем", - подчеркнула она.

На вопрос о возможной ответственности по результатам расследования для пятого президента Украины Петра Порошенко Венедиктова ответила: "Там несколько статей, которые … в квалификацию вписаны при внесении в ЕРДР. Но все-таки мое лично впечатление на сегодняшний день – это очень оценочно (…): что если мы будем говорить о коррупции, - это будет политическая коррупция".

Также на Цензор.НЕТ: СБУ не открывает дело против Деркача, зато возбудило еще 15 дел против Порошенко, - адвокат Новиков

Автор: 

Деркач Андрей (135) Порошенко Петр (19606) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+21
Агенти впливу один одного експертують
Смішно до сліз.
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12.09.2020 13:22
+19
мусорская гнида проверяет гбшного мудака ...
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12.09.2020 13:24
+16
любят зебилы обсыраться)) уже и Госдеп прямо назвал деркача - расейских агентом.. а бенядиктова продолжает строить из себя "правдолюбца")
забавно будет наблюдать ее реакцию - когда с "пленками" у зебилов выйдет полный зашквар))
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12.09.2020 13:25
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Агенти впливу один одного експертують
Смішно до сліз.
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12.09.2020 13:22 Ответить
ВОТ ЖЕ КУРВА !!!!!!
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12.09.2020 16:09 Ответить
Агенти впливу один одного експертуютьУкраїна проводить слідство щодо записів, оприлюднених Деркачем, плівки на експертизі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 182
Смішно до сліз.

Та да, ФБР бочку накатило!...
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12.09.2020 20:41 Ответить
мусорская гнида проверяет гбшного мудака ...
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12.09.2020 13:24 Ответить
любят зебилы обсыраться)) уже и Госдеп прямо назвал деркача - расейских агентом.. а бенядиктова продолжает строить из себя "правдолюбца")
забавно будет наблюдать ее реакцию - когда с "пленками" у зебилов выйдет полный зашквар))
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12.09.2020 13:25 Ответить
может по результатам исследований, американцы не будут расшаркиваться и её тоже огласят свинособачим агентом.
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12.09.2020 14:26 Ответить
Было бы неплохо, со всеми вытекающими последствиями.
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12.09.2020 14:33 Ответить
а чого Україна не проводить слідства за звинуваченням у держзраді у справі "вагнерівців"?
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12.09.2020 13:34 Ответить
с Кремля указания не было
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12.09.2020 13:36 Ответить
такие же зебильные экспертизы как по убийству Шеремета
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12.09.2020 13:35 Ответить
Хто така Україна? Як що ірця провадить експертизу-ставте хрест. Амінь!
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12.09.2020 13:35 Ответить
Продажная путинская шваль, когда Стерненка обвиняла без всяких процедур ей не приходила в голову что она должна следить за процедурами, а не вешать ярлык преступника, это должен делать суд. Как вообще стало возможным, что такое ничтожество стало генпрокурором, это ж хуже Пшонки
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12.09.2020 13:36 Ответить
Треба в Байдена спитати, хто з них кращій.
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12.09.2020 13:38 Ответить
У Байдена усі наші генпрокурори покидьки, але тут не поспиричаєшся. Це звичайно втручання в справи України, але ж це правда, Венедіктова як і Пшонка до цього, не мали нічего спільного з правосуддям.
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12.09.2020 13:44 Ответить
Додай туди й Луценка, якого , мабуть, вважав великим фахівцем.
Настільки великим, що під нього закон змінювати довелося.
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12.09.2020 14:00 Ответить
Це добре.
Треба ставити крапку у цій справі!
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12.09.2020 13:36 Ответить
То есть зесрани надо срочно обосраться опять...да пожалуйста,вас и так из за дерьма уже не видно))?
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12.09.2020 13:46 Ответить
Напевно ти щось відчуваєш?
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12.09.2020 14:03 Ответить
Всі відчувають зебільний смрад
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12.09.2020 14:40 Ответить
Трамп введи санкции !
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12.09.2020 13:38 Ответить
путин сказал , надо выполнять
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12.09.2020 13:40 Ответить
Порошенко внесли в книгу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 рекордов Гиннесса по количеству заведенных на него уголовных дел
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12.09.2020 13:43 Ответить
увезу тебя Я в дурку
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12.09.2020 13:48 Ответить
Так и лезь к своему пуйлу или кацапня совсем уже чувство реальности потеряла,работая в Ольгино))))
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12.09.2020 13:48 Ответить
"рапортуют" только на расее.
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12.09.2020 13:50 Ответить
До чого тут права избирателя в госдуму?
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12.09.2020 13:53 Ответить
пожалуйся конгресмену что злой Госдеп ввел санкции против расейского агента фсб деркача
ах да.. ты ж под впн, а на кацапов они внимания не обращают))
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12.09.2020 13:59 Ответить
Зашевелилась дамочка.
С чего би ето?
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12.09.2020 13:48 Ответить
Кремль требует
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12.09.2020 13:49 Ответить
скорее всего.
зелений зашкварился мощно.
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12.09.2020 13:53 Ответить
Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", Венедиктова сказала, что украинское следствие придет к собственным выводам, которое напишут рашистские фэсбешные експерды,писатели пленок Деркача,
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12.09.2020 13:59 Ответить
Україна проводить слідство щодо записів, оприлюднених Деркачем, плівки на експертизі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7512
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12.09.2020 14:01 Ответить
По замыслу блазня, венедикта выполнила свою залачу, завела в гпу агентов кремля, теперь ее можно слить.
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12.09.2020 14:02 Ответить
а што там в тех плёнках?? зачем экспертиза?? там показана патриотичная лживость и лицемерие лучшего президента для тех кто не мог рассмотреть их раньше, зачем экспертиза, што вы с результатами будете делать??
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12.09.2020 14:02 Ответить
Російським шпигунам Зєлє і Єрмаку більше робити нема чого?
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12.09.2020 14:20 Ответить
Ты забыл юлю в шпигунах указать - хи-хи, ха-ха я не така як ющенко воладимир владимирович и газ по 450$ на 10 лет.
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12.09.2020 21:02 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-venediktova-vagnerivtsi-ogp/30834940.html Венедіктова про «вагнерівців»: українська прокуратура діяла «чітко в межах Банковського закону https://www.radiosvoboda.org/a/news-venediktova-vagnerivtsi-ogp/30834940.html » .
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12.09.2020 14:24 Ответить
Деда, ты всё перепутал.
Совсем из ума выжил.
Старость - не радость.
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12.09.2020 14:26 Ответить
Кругом предатели.,где моя лопата?
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12.09.2020 15:14 Ответить
АП находится на Банковской.
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12.09.2020 15:15 Ответить
Агент кацапського впливу Венедиктова, розповідає другому агенту мокшанського впливу Шустеру, про "злочинний вплив" Байдена. Оце віртуози Москви !
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12.09.2020 14:48 Ответить
прокурорша
сначала излагает, что не будет
вмешиваться в такие политические процессы., но тут же заявляет, что "это о
будет политическая коррупция". А
где оценка подлинности монтажных работ записей и юридическая оценка на предмет
записей разговоров президента Украины агентом мордора ? Понарасследует сама себе на
пачку статей как соучасница дыркача.Источник: https://censor.net/ru/n3218916Источник: https://censor.net/ru/n3218916
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12.09.2020 14:48 Ответить
То есть, Венедиктова к агенту ФСБ Деркачу претензий не имеет, фактически на его стороне и его прикрывает, а вот Порошенко, Байден и Америка - враги.
"Ви зробили це разом"!
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12.09.2020 14:53 Ответить
"Цирк на дроті". - Як казали у сиву давнину наші люди. Клоуны почали так-сяк опановувати політичну еквілібристику.
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12.09.2020 15:54 Ответить
Оригінали цих плівок знаходяться у ФСБ РФІЇ , а копії нарізок дали цій консерві.........
тепер вони повинні з копії зробити першоджерело інакше усе до ср@...як і з плівками Мельниченка!!!!!!!!!!!!!!!!
Деркача та патенти прітягнуті до крімінальної від повідальності за незаконне зняття информации Із ЗАСОБІВ зв "язку ..
Хай Дкреач з"їздить у США і звернеться з заявою до суду.......
От весело усім буде!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А обіцяв...................
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12.09.2020 19:38 Ответить
Даю 100% т.н. "экспертиза" проводится в Харькове . Как будто заявление семи бывших послов, министра финансов и офиса Трампа о том, что фсбэшник с 1993 г., Деркач является активным агентом этой террористической организации, недостаточно, чтобы посадить это лайно на скамью подсудимых за измену родине?
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12.09.2020 19:47 Ответить
вона своїй батьківщині на Жигулівських горах не зраджувала.але буде прикол, як прокурорша з якимось бубиковим приїдуть до вашигтона і будуть вимагати зразки голосу байдена. Чи приїдутть вони назад. Навряд. А ці записи Армяк разом з бувшим бугалтером взяли із сейфа, переробили і опублікували. Пацанська помства за моніку. Злі язики говорять, що деркач юніор хресний син Кучми.(був). А експертизу ходи провели, тепер експертиза голосів проводиться, потім буде експертиза мімики президентів, а в кінці каденції проведуть психіатричну експертизу одне одного на сприйняття навколишньої дійсності та обстановки.
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13.09.2020 02:46 Ответить
 
 