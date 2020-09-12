Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачом, пленки проходят экспертизу, - Венедиктова

Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача", заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом она сказала в интервью Савику Шустеру, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас следствие по "пленкам Деркача" продолжается. И опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. … Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований", - сказала Венедиктова.

Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", Венедиктова сказала, что украинское следствие придет к собственным выводам.

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"Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем", - подчеркнула она.

На вопрос о возможной ответственности по результатам расследования для пятого президента Украины Петра Порошенко Венедиктова ответила: "Там несколько статей, которые … в квалификацию вписаны при внесении в ЕРДР. Но все-таки мое лично впечатление на сегодняшний день – это очень оценочно (…): что если мы будем говорить о коррупции, - это будет политическая коррупция".

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