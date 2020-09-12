Україна проводить слідство щодо записів, оприлюднених Деркачем, плівки на експертизі, - Венедіктова

Україна продовжує власне розслідування у справі про "плівки Деркача", заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Про це вона сказала в інтерв'ю Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз слідство щодо "плівок Деркача" триває. І знову ж таки, експертизи: чи змонтовані плівки, чи можливо ідентифікувати голоси, все це відбувається. ...Слідство триває, слідчі можливості ми намагаємося не втратити. Чекаємо результатів досліджень", - сказала Венедіктова.

Коментуючи заяву Мінфіну США про те, що "плівки Деркача" є "відредагованими аудіозаписами", Венедіктова сказала, що українське слідство дійде власних висновків.

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"Генеральний прокурор Венедіктова не втручатиметься в такі політичні процеси. І навіть якщо будь-які президенти держав будуть робити такі заяви, ми будемо офіційно відповідати тільки в тому разі, коли це передбачено законом. Якщо не передбачено, жодних оціночних суджень ми не надаватимемо", - підкреслила вона.

На запитання про можливу відповідальність за результатами розслідування для п'ятого президента України Петра Порошенка Венедіктова відповіла: "Там кілька статей, які ...до кваліфікації вписано під час внесення до ЄРДР. Але все-таки моє особисто враження наразі, що це дуже оціночно (...): якщо ми будемо говорити про корупцію, то це буде політична корупція".

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