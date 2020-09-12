Україна проводить слідство щодо записів, оприлюднених Деркачем, плівки на експертизі, - Венедіктова
Україна продовжує власне розслідування у справі про "плівки Деркача", заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.
Про це вона сказала в інтерв'ю Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз слідство щодо "плівок Деркача" триває. І знову ж таки, експертизи: чи змонтовані плівки, чи можливо ідентифікувати голоси, все це відбувається. ...Слідство триває, слідчі можливості ми намагаємося не втратити. Чекаємо результатів досліджень", - сказала Венедіктова.
Коментуючи заяву Мінфіну США про те, що "плівки Деркача" є "відредагованими аудіозаписами", Венедіктова сказала, що українське слідство дійде власних висновків.
"Генеральний прокурор Венедіктова не втручатиметься в такі політичні процеси. І навіть якщо будь-які президенти держав будуть робити такі заяви, ми будемо офіційно відповідати тільки в тому разі, коли це передбачено законом. Якщо не передбачено, жодних оціночних суджень ми не надаватимемо", - підкреслила вона.
На запитання про можливу відповідальність за результатами розслідування для п'ятого президента України Петра Порошенка Венедіктова відповіла: "Там кілька статей, які ...до кваліфікації вписано під час внесення до ЄРДР. Але все-таки моє особисто враження наразі, що це дуже оціночно (...): якщо ми будемо говорити про корупцію, то це буде політична корупція".
Будь ласка, зачекайте...
Смішно до сліз.
Смішно до сліз.
Та да, ФБР бочку накатило!...
забавно будет наблюдать ее реакцию - когда с "пленками" у зебилов выйдет полный зашквар))
Настільки великим, що під нього закон змінювати довелося.
Треба ставити крапку у цій справі!
ах да.. ты ж под впн, а на кацапов они внимания не обращают))
С чего би ето?
зелений зашкварился мощно.
Совсем из ума выжил.
Старость - не радость.
сначала излагает, что не будет
вмешиваться в такие политические процессы., но тут же заявляет, что "это о
будет политическая коррупция". А
где оценка подлинности монтажных работ записей и юридическая оценка на предмет
записей разговоров президента Украины агентом мордора ? Понарасследует сама себе на
пачку статей как соучасница дыркача.Источник: https://censor.net/ru/n3218916Источник: https://censor.net/ru/n3218916
"Ви зробили це разом"!
тепер вони повинні з копії зробити першоджерело інакше усе до ср@...як і з плівками Мельниченка!!!!!!!!!!!!!!!!
Деркача та патенти прітягнуті до крімінальної від повідальності за незаконне зняття информации Із ЗАСОБІВ зв "язку ..
Хай Дкреач з"їздить у США і звернеться з заявою до суду.......
От весело усім буде!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А обіцяв...................