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Новости Силовики
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На Черкасщине у контрабандиста сигарет в Румынию изъят самолет, - Госпогранслужба. ФОТО

В Черкасской области оперативники Черновицкого погранотряда задержали пилота и изъяли сверхлегкий самолет типа "Zenith" без бортового номера, который неоднократно нарушал границу с Румынией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Черкасщине у контрабандиста сигарет в Румынию изъят самолет, - Госпогранслужба 01

Вчера, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий, направленных на недопущение перемещения табачной контрабанды, удалось обнаружить самолет "Zenith" и задержать пилота-контрабандиста. Благодаря проведенной оперативной работе пограничники установили взлетно-посадочную площадку с которой осуществлял незаконные полеты "воздушный контрабандист".

Мужчину оперативники обнаружили на Черкасщине в н.п. Хлыстуновка. Тот как раз вернулся с Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны, с целью перемещения табачных изделий.

На Черкасщине у контрабандиста сигарет в Румынию изъят самолет, - Госпогранслужба 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники. ФОТОрепортаж

На Черкасщине у контрабандиста сигарет в Румынию изъят самолет, - Госпогранслужба 03

Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля "Volkswagen" и приборов для ночного наблюдения.

В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334 "Нарушение правил международных полетов" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+11
На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 166
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13.09.2020 13:20
+10
Прям дальнобойщик из под Черкасс в Румынию на бумажном аэроплане.
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13.09.2020 13:13
+5
Не на том летают, однако!
На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8035
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13.09.2020 14:09
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Правила форума Совет форумчан
....вот это МАСШТАБ , поди и нелегалов ВАЖНЫХ обслуживали !!!!
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13.09.2020 13:11 Ответить
Дуже масштабно: літав з Черкас до Румунії, поки чернівецький ОБОП затримав.
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13.09.2020 19:08 Ответить
Ну народ надеется,что это был не МИГ-29 !
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13.09.2020 13:12 Ответить
Прям дальнобойщик из под Черкасс в Румынию на бумажном аэроплане.
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13.09.2020 13:13 Ответить
Ну так черкасскую "Приму" таскает. Очень её ********* в Европе
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13.09.2020 13:34 Ответить
Модернизированную, с добавлением веселящих ингридиентов?
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13.09.2020 16:21 Ответить
ГЕЛИК стоит в сторонке и трясется от некачественной марихуаны ....
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13.09.2020 13:14 Ответить
Тепер хай риє тунель 🐴🐴🐴🐴🐴🐴
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13.09.2020 13:16 Ответить
Тунель там був, знайшли ще в 2012 році: https://tsn.ua/ru/********/tunnel-pod-ukrainskoy-granicey-mog-prinadlezhat-chinovnikam.html https://tsn.ua/ru/********/tunnel-pod-ukrainskoy-granicey-mog-prinadlezhat-chinovnikam.html


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13.09.2020 13:33 Ответить
На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 166
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13.09.2020 13:20 Ответить
Хтось вже курнув поміцніше і прип'яв Луцьк до Черкас
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13.09.2020 19:10 Ответить
Опять тепловизор?!? Идите, *****, дамбас освобождать. Ходит по стране 400 тыс силовиков и "шота мне не нравятся ваши документы.. Шота мне не нравится ваш самолёт... Порешаем? Кстати, цистерна танковой соляры не нужна за полцены?"
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13.09.2020 13:33 Ответить
В-во, ходят, работать мешают.
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13.09.2020 13:36 Ответить
Не на том летают, однако!
На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8035
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13.09.2020 14:09 Ответить
всё, что надо знать об украинских пво
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13.09.2020 14:17 Ответить
Не потрібно висловлюватись в речах, де Ви повний дилетант, досить одного, що керує країною. Може ви очолите війська ППО? Ну хоча б ППО СВ? Проведу короткий лікбез. На надмалих висотах, шановний, і по такому типу вистачило б черги з покемона, наробивши в ньому дір, і відбити будь-яку охоту до перельоту кордону, вле це питання до прикордонників. А РЛС до вашого відома через кожних 20-30 км на кордоні не поставиш, щоб виявляти такі цілі, бо нема ні економічної доцільності, ні достатнього ресурсу. Давайте ще сотню ЗРК (50 % яких в ООС) полставимо вздовж кордону з руминами, полякми і т.д. щоб "валити" легкомоторники. Ви хоча б уявляєте, скільки коштує година роботи ЗРК? А утримання (харчування і т.п ) обслуг БМ. А одна ракета? Так-що сидіть, шановний, і не триндіть, якщо не розбираєтесь?
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13.09.2020 17:50 Ответить
я не разбираюсь, но есть простой факт,- легкомоторный самолёт может перевезти в Украину чёрта лысого, любое ОВ, хоть атомную бомбу. Зачем мне думать, чем кормить расчёт ПВО, я же не выбранный большинством кокаинист зеленский. Вы, как специалист, что скажете?
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13.09.2020 21:49 Ответить
Заходите дорогие кацапы - открыто.
Вся ответственность - на фейсбучном Хачике.
Это его контора.
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13.09.2020 14:39 Ответить
Якщо возив сигарети з українськими акцизками (справжніми), то дайте йому каністру керосіну і хай літіє далі
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13.09.2020 21:34 Ответить
 
 