Клинические испытания украинского препарата для лечения больных COVID-19 продолжаются, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина для лечения коронавируса ориентируется на производство лекарственного средства "Биовен".
Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. По словам Степанова, Минздрав следит за различными предложениями ученых и соответствующими исследованиями в мире, однако ориентируется на другие способы борьбы с коронавирусом.
"Мы сейчас сосредоточены не просто на переливании плазмы крови от переболевших, потому что она (эта процедура. - Ред.) не дала хорошие результаты и не предоставлена к протоколам лечения в других странах", - сказал глава Минздрава.
По его словам, Украина ориентируется на производство другого лекарственного средства.
"Украина сосредоточена на производстве гипериммунного иммуноглобулина из этой крови - это лекарственное средство, которое может использоваться (при лечении COVID-19. - Ред.). Его испытания продолжаются. Но и предварительная информация, которая существует, (свидетельствует. - Ред.), что именно гипериммунный иммуноглобулин может иметь хорошие результаты в процессе лечения. А в Украине продолжаются клинические испытания препарата "Биовен". Это именно иммуноглобулин для лечения больных COVID-19. Клинические испытания не закончились, но мы рассчитываем на хорошие результаты этих испытаний", - резюмировал он.
Напомним, Министерство здравоохранения разрешило проведение клинического испытания украинского лекарственного средства "Биовен", предназначенного для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).
В мае сообщалось, что клинические испытания лекарственного средства для борьбы с коронавирусом "Биовен" проходят исключительно с согласия пациента.
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Судя по количеству носителей масок в родной Херсонской и Запорожской области в пропорции - ноль на всех, просто рассчитываем на естественный отбор. Я от гриппа не прививаюсь пять лет, когда последний раз им болел. Работники, с которыми я общался имели после прививок все последствия и признаки гриппа, притом это тянулось неделями и без температуры и, соответственно - без больничного. Я неделю с плюс сорок и через неделю в строю. Черти разрабатывают вакцину от того, что они не знают даже, что такое вирус.
Единственный раз переболел гриппом, причем в суровой форме, после принудительной вакцинации под угрозой увольнения.
Туфта эта их вакцинация.
1) їм просто повезло.
1)Ковід все-таки не грип...Вірус новий,тому ніякої гарантії.
або ще є
на виробництві гіперімунного імуноглобуліну з цієї крові(що скоріше всього "сліпа вуличка" ,вибрана суто із-за своєї дешивизни) -
це лікарський засіб, який може використовуватися ( може,але скоріше ні).
Його випробування ще тривають -(допоки йде фінансування)