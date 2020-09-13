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Клинические испытания украинского препарата для лечения больных COVID-19 продолжаются, - Степанов

Клинические испытания украинского препарата для лечения больных COVID-19 продолжаются, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина для лечения коронавируса ориентируется на производство лекарственного средства "Биовен".

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. По словам Степанова, Минздрав следит за различными предложениями ученых и соответствующими исследованиями в мире, однако ориентируется на другие способы борьбы с коронавирусом.

"Мы сейчас сосредоточены не просто на переливании плазмы крови от переболевших, потому что она (эта процедура. - Ред.) не дала хорошие результаты и не предоставлена ​​к протоколам лечения в других странах", - сказал глава Минздрава.

По его словам, Украина ориентируется на производство другого лекарственного средства.

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"Украина сосредоточена на производстве гипериммунного иммуноглобулина из этой крови - это лекарственное средство, которое может использоваться (при лечении COVID-19. - Ред.). Его испытания продолжаются. Но и предварительная информация, которая существует, (свидетельствует. - Ред.), что именно гипериммунный иммуноглобулин может иметь хорошие результаты в процессе лечения. А в Украине продолжаются клинические испытания препарата "Биовен". Это именно иммуноглобулин для лечения больных COVID-19. Клинические испытания не закончились, но мы рассчитываем на хорошие результаты этих испытаний", - резюмировал он.

Напомним, Министерство здравоохранения разрешило проведение клинического испытания украинского лекарственного средства "Биовен", предназначенного для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

В мае сообщалось, что клинические испытания лекарственного средства для борьбы с коронавирусом "Биовен" проходят исключительно с согласия пациента.

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Топ комментарии
+4
Да это не вакцина, это хрень иммуноглобулиновая, нафиг никому не нужная за бешеные бабки... почитай про этот биовен.
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13.09.2020 20:46
+2
Постучу по дереву.
Единственный раз переболел гриппом, причем в суровой форме, после принудительной вакцинации под угрозой увольнения.
Туфта эта их вакцинация.
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13.09.2020 20:33
+2
Перевожу на нормальный язык - Деньги с бюджета на яко бы вакцину мы пиляем успешно и нужно еще поднять волну в сми для дополнительного финансирования этого распила... все ясно
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13.09.2020 20:43
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Правила форума Совет форумчан
даю мильйон
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13.09.2020 20:03 Ответить
Надо просто правильно провести исследование и тогда "Вовин лимон" можно даже с зеленкой получить.
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13.09.2020 20:51 Ответить
Степанов, а на себе слабо?
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13.09.2020 20:04 Ответить
А брифинги кто будет проводить, он и так на острие атаки.
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13.09.2020 20:07 Ответить
Где клеили бирки на кацапские?
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13.09.2020 20:10 Ответить
фуфломицин наверняка
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13.09.2020 20:15 Ответить
Цену этого фуфломицина посмотри.
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13.09.2020 20:30 Ответить
где?
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13.09.2020 21:01 Ответить
На аптечных сайтах Биовен.
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13.09.2020 21:50 Ответить
типичная непроверенная дрянь для развода лохов
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13.09.2020 22:00 Ответить
В иммунку лезть - гиблое дело. А еще за такие бабки.
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13.09.2020 22:48 Ответить
Моя вторая жена, набрав сыну в аптеке на энную сумму была сильно удивлена, когда я ей показал в тырнете, что лекарств от вирусов НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вирус можно убить, но только с человеком.
Судя по количеству носителей масок в родной Херсонской и Запорожской области в пропорции - ноль на всех, просто рассчитываем на естественный отбор. Я от гриппа не прививаюсь пять лет, когда последний раз им болел. Работники, с которыми я общался имели после прививок все последствия и признаки гриппа, притом это тянулось неделями и без температуры и, соответственно - без больничного. Я неделю с плюс сорок и через неделю в строю. Черти разрабатывают вакцину от того, что они не знают даже, что такое вирус.
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13.09.2020 20:27 Ответить
Постучу по дереву.
Единственный раз переболел гриппом, причем в суровой форме, после принудительной вакцинации под угрозой увольнения.
Туфта эта их вакцинация.
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13.09.2020 20:33 Ответить
Здесь речь об иммуноглобулине.
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13.09.2020 20:40 Ответить
Не известно, помогут ли вакцинируемому антитела донора, но сам вирус он получит гарантированно.
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13.09.2020 20:49 Ответить
Пля, при чем тут вакцинируемый? Это типа интерферона, инструкцию почитай.
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13.09.2020 21:49 Ответить
так,є люди з підвищеним імунітетом...

1) їм просто повезло.
1)Ковід все-таки не грип...Вірус новий,тому ніякої гарантії.
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14.09.2020 00:00 Ответить
Перевожу на нормальный язык - Деньги с бюджета на яко бы вакцину мы пиляем успешно и нужно еще поднять волну в сми для дополнительного финансирования этого распила... все ясно
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13.09.2020 20:43 Ответить
Да это не вакцина, это хрень иммуноглобулиновая, нафиг никому не нужная за бешеные бабки... почитай про этот биовен.
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13.09.2020 20:46 Ответить
дійсно... мумійо і пірамідки Гордона не менш "ефективні"
або ще є
Клінічні випробування українського препарату для лікування хворих на COVID-19 тривають, - Степанов - Цензор.НЕТ 41
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13.09.2020 23:57 Ответить
Эти иммуноглобулины не помогают не фига, их еще в начале карантина при панике пытались применять
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13.09.2020 22:07 Ответить
Его не просто пытались, его парили активно, хотя в протоколе его нет. По 18 тыс. грн в день выходило, мужчине одному собирали в фейсе.
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13.09.2020 23:03 Ответить
Ацетилка и парацетамол - найефективніші мабуть ліки . Так принаймні мої знайомі лікувались від грипу , що скосив всю їхню родину в лютому 2020 року .
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13.09.2020 20:45 Ответить
Прочтя о побочных эффектах парацетамола- решила никогда его не употреблять, с аспирином согласна.
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14.09.2020 04:18 Ответить
Це ж сумарний IgG. Що тут особливого? Його використовують десятки років в усьому світі. Хоча для лохів підійде.
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13.09.2020 21:18 Ответить
Не плацебо случайно этот препарат называется? Причем это в лучшем случае, а то и хрень какую-то подсунут, иностранные хозяева похоже крепко взялись за уменьшение численности украинцев.
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13.09.2020 21:40 Ответить
Степанов и Ляшко вакцина ваша в первую очередь, а там подождем немного после результатов вакцинирования.
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13.09.2020 21:42 Ответить
"Україна зосереджена(ті,хто отримав фінансування)
на виробництві гіперімунного імуноглобуліну з цієї крові(що скоріше всього "сліпа вуличка" ,вибрана суто із-за своєї дешивизни) -
це лікарський засіб, який може використовуватися ( може,але скоріше ні).
Його випробування ще тривають -(допоки йде фінансування)
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13.09.2020 23:54 Ответить
Прочтя о побочных эффектах парацетамола- решила никогда его не употреблять, с аспирином согласна.
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14.09.2020 04:20 Ответить
Прочтя о побочных эффектах парацетамола- решила никогда его не употреблять, с аспирином согласна.
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14.09.2020 04:22 Ответить
 
 