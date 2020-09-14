РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14875 посетителей онлайн
Новости
865 11

Проект бюджета-2021 сбалансированный и соответствует вызовам современности, - Шмыгаль

Проект бюджета-2021 сбалансированный и соответствует вызовам современности, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на 2021 год, который правительство внесет на рассмотрение Верховной Рады, является сбалансированным и соответствует вызовам современности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Сегодня правительство подаст проект госбюджета на 2021 год в Верховную Раду. Проект основного финансового документа страны является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности. Основное внимание: поддержка граждан и бизнеса, новый толчок к развитию регионов, продолжение обновления инфраструктуры. В проекте бюджета увеличены как социальная составляющая, так и расходы развития. Правительство рассчитывает на конструктивное сотрудничество с парламентом и оперативное принятие этого документа", - отметил премьер-министр.

По словам министра финансов Сергея Марченко, проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным, основывается на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска" экономики после удара пандемии коронавирусной болезни", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по здравоохранению откажется поддержать проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП, - Радуцкий

Автор: 

бюджет (4837) Кабмин (14027) Шмыгаль Денис (2684)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Если Шмыгаль утверждает, что бюджет самый является сбалансированным и соответствует вызовам современности, значит написан предвзято и через жоп...у. Читаем -120 лярдов и 1,5 землекопа типа на дороги, а на закупку вооружений для ВСУ практически ничего? Считаю, что оборона намного важнее, чем бесполезное катание президентской задницы. Хотя часто непонятно, что приехало - задница, или президент.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:02
+2
Наверное совсем какой-то писец там раз такие песни шмыгаль запел.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:12
+1
"В проекте бюджета увеличены как социальная составляющая, так и расходы развития."

на деребан дорог и расходы ОП(Г) шмаркли бюджет увеличили, на субсидии - сократили.. и то верно - нах те субсидии нарИду, когда выборы уже прошли))
показать весь комментарий
14.09.2020 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наверное совсем какой-то писец там раз такие песни шмыгаль запел.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:12 Ответить
"В проекте бюджета увеличены как социальная составляющая, так и расходы развития."

на деребан дорог и расходы ОП(Г) шмаркли бюджет увеличили, на субсидии - сократили.. и то верно - нах те субсидии нарИду, когда выборы уже прошли))
показать весь комментарий
14.09.2020 13:13 Ответить
Растет с убытков воровство,
Цинизм, пафос, шутовство,
Ну хоть воруйте с прибылей,
Мозги нужны, а не родство.

Бердиев Азнаур
показать весь комментарий
14.09.2020 13:17 Ответить
После продолжающего удара,зедебилов во главе свислюком.Опять ложь! Удар начался в конце 2019 года от тупоправления тупоголовых и к началу пандемии,не выполнение бюджета составляло более 30 миллиардов!! При полученных финансах от правительства Гройсмана ,119 миллиардов. Так кого зедебильный лохторат вы сделали?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:22 Ответить
А шо оно еще могло сказать? Бюджет - не выполнимое и не реальное гавно, меня заставили? Так для этого ему нужно вколоть сыворотку правды.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:26 Ответить
Инсайд - Министр финансов Петрашко решил в этом сезоне писать проект бюджета сам, не спрашивая всяких клоунов из Рады. ..Правильно. На всех не хватает ! .. Вам даже трудно представить какой бардак царит в управлении государством ... Это ужасно ... (с)
показать весь комментарий
14.09.2020 13:30 Ответить
как и прошлый?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:38 Ответить
Если Шмыгаль утверждает, что бюджет самый является сбалансированным и соответствует вызовам современности, значит написан предвзято и через жоп...у. Читаем -120 лярдов и 1,5 землекопа типа на дороги, а на закупку вооружений для ВСУ практически ничего? Считаю, что оборона намного важнее, чем бесполезное катание президентской задницы. Хотя часто непонятно, что приехало - задница, или президент.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:02 Ответить
"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска" экономики после удара пандемии коронавирусной болезни",- удар наносит Степанов по согласованию с кабмином и от этого удара монеты перетекают с карманов тех.кого ударили(народ Украины) в карманы бющих(власть имущих)...балансир .что то не увеличивает на 40 лярдов расходы на ВСУ ?Удар "зевирусом" по Украине начался сразу после того,как инфекцированные "кварталом" ,проголосовали за "зевирус"
показать весь комментарий
14.09.2020 14:15 Ответить
прокладка гудка
показать весь комментарий
14.09.2020 14:45 Ответить
 
 