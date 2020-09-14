Проект бюджета-2021 сбалансированный и соответствует вызовам современности, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на 2021 год, который правительство внесет на рассмотрение Верховной Рады, является сбалансированным и соответствует вызовам современности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Сегодня правительство подаст проект госбюджета на 2021 год в Верховную Раду. Проект основного финансового документа страны является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности. Основное внимание: поддержка граждан и бизнеса, новый толчок к развитию регионов, продолжение обновления инфраструктуры. В проекте бюджета увеличены как социальная составляющая, так и расходы развития. Правительство рассчитывает на конструктивное сотрудничество с парламентом и оперативное принятие этого документа", - отметил премьер-министр.

По словам министра финансов Сергея Марченко, проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным, основывается на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска" экономики после удара пандемии коронавирусной болезни", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.

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