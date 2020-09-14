Проєкт бюджету-2021 є збалансованим і відповідає викликам сьогодення, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік, який уряд внесе на розгляд Верховної Ради, є збалансованим і відповідає викликам сьогодення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

"Сьогодні уряд подасть проєкт Держбюджету на 2021 рік до Верховної Ради. Проєкт основного фінансового документа країни є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення. Основна увага: підтримка громадян та бізнесу, новий поштовх розвитку регіонів, продовження оновлення інфраструктури. В проєкті бюджету збільшені як соціальна складова, так і видатки розвитку. Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з парламентом та оперативне ухвалення цього документа", - зазначив прем’єр-міністр.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проєкт бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який був ухвалений урядом у липні цього року.

"По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

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