Проєкт бюджету-2021 є збалансованим і відповідає викликам сьогодення, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік, який уряд внесе на розгляд Верховної Ради, є збалансованим і відповідає викликам сьогодення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.
"Сьогодні уряд подасть проєкт Держбюджету на 2021 рік до Верховної Ради. Проєкт основного фінансового документа країни є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення. Основна увага: підтримка громадян та бізнесу, новий поштовх розвитку регіонів, продовження оновлення інфраструктури. В проєкті бюджету збільшені як соціальна складова, так і видатки розвитку. Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з парламентом та оперативне ухвалення цього документа", - зазначив прем’єр-міністр.
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проєкт бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який був ухвалений урядом у липні цього року.
"По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - сказав він.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.
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на деребан дорог и расходы ОП(Г) шмаркли бюджет увеличили, на субсидии - сократили.. и то верно - нах те субсидии нарИду, когда выборы уже прошли))
Цинизм, пафос, шутовство,
Ну хоть воруйте с прибылей,
Мозги нужны, а не родство.
Бердиев Азнаур