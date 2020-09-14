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Проєкт бюджету-2021 є збалансованим і відповідає викликам сьогодення, - Шмигаль

Проєкт бюджету-2021 є збалансованим і відповідає викликам сьогодення, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік, який уряд внесе на розгляд Верховної Ради, є збалансованим і відповідає викликам сьогодення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

"Сьогодні уряд подасть проєкт Держбюджету на 2021 рік до Верховної Ради. Проєкт основного фінансового документа країни є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення. Основна увага: підтримка громадян та бізнесу, новий поштовх розвитку регіонів, продовження оновлення інфраструктури. В проєкті бюджету збільшені як соціальна складова, так і видатки розвитку. Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з парламентом та оперативне ухвалення цього документа", - зазначив прем’єр-міністр.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проєкт бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який був ухвалений урядом у липні цього року.

"По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Також читайте: Комітет ВР з охорони здоров'я відмовиться підтримати проєкт бюджету, поки фінансування медицини не становитиме 5% від ВВП, - Радуцький

Автор: 

бюджет (2992) Кабмін (14090) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+4
Если Шмыгаль утверждает, что бюджет самый является сбалансированным и соответствует вызовам современности, значит написан предвзято и через жоп...у. Читаем -120 лярдов и 1,5 землекопа типа на дороги, а на закупку вооружений для ВСУ практически ничего? Считаю, что оборона намного важнее, чем бесполезное катание президентской задницы. Хотя часто непонятно, что приехало - задница, или президент.
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14.09.2020 14:02
+2
Наверное совсем какой-то писец там раз такие песни шмыгаль запел.
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14.09.2020 13:12
+1
"В проекте бюджета увеличены как социальная составляющая, так и расходы развития."

на деребан дорог и расходы ОП(Г) шмаркли бюджет увеличили, на субсидии - сократили.. и то верно - нах те субсидии нарИду, когда выборы уже прошли))
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14.09.2020 13:13
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Наверное совсем какой-то писец там раз такие песни шмыгаль запел.
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14.09.2020 13:12 Відповісти
"В проекте бюджета увеличены как социальная составляющая, так и расходы развития."

на деребан дорог и расходы ОП(Г) шмаркли бюджет увеличили, на субсидии - сократили.. и то верно - нах те субсидии нарИду, когда выборы уже прошли))
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14.09.2020 13:13 Відповісти
Растет с убытков воровство,
Цинизм, пафос, шутовство,
Ну хоть воруйте с прибылей,
Мозги нужны, а не родство.

Бердиев Азнаур
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14.09.2020 13:17 Відповісти
После продолжающего удара,зедебилов во главе свислюком.Опять ложь! Удар начался в конце 2019 года от тупоправления тупоголовых и к началу пандемии,не выполнение бюджета составляло более 30 миллиардов!! При полученных финансах от правительства Гройсмана ,119 миллиардов. Так кого зедебильный лохторат вы сделали?
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14.09.2020 13:22 Відповісти
А шо оно еще могло сказать? Бюджет - не выполнимое и не реальное гавно, меня заставили? Так для этого ему нужно вколоть сыворотку правды.
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14.09.2020 13:26 Відповісти
Инсайд - Министр финансов Петрашко решил в этом сезоне писать проект бюджета сам, не спрашивая всяких клоунов из Рады. ..Правильно. На всех не хватает ! .. Вам даже трудно представить какой бардак царит в управлении государством ... Это ужасно ... (с)
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14.09.2020 13:30 Відповісти
как и прошлый?
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14.09.2020 13:38 Відповісти
Если Шмыгаль утверждает, что бюджет самый является сбалансированным и соответствует вызовам современности, значит написан предвзято и через жоп...у. Читаем -120 лярдов и 1,5 землекопа типа на дороги, а на закупку вооружений для ВСУ практически ничего? Считаю, что оборона намного важнее, чем бесполезное катание президентской задницы. Хотя часто непонятно, что приехало - задница, или президент.
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14.09.2020 14:02 Відповісти
"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска" экономики после удара пандемии коронавирусной болезни",- удар наносит Степанов по согласованию с кабмином и от этого удара монеты перетекают с карманов тех.кого ударили(народ Украины) в карманы бющих(власть имущих)...балансир .что то не увеличивает на 40 лярдов расходы на ВСУ ?Удар "зевирусом" по Украине начался сразу после того,как инфекцированные "кварталом" ,проголосовали за "зевирус"
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14.09.2020 14:15 Відповісти
прокладка гудка
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14.09.2020 14:45 Відповісти
 
 