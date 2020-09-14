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Новости Бюджет-2021
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госдолг (453) Марченко Сергей (297)

Проект Госбюджета-2021 предусматривает сокращение госдолга на 3,4% - до 64,6% ВВП, - Марченко

Проект Госбюджета-2021 предусматривает сокращение госдолга на 3,4% - до 64,6% ВВП, - Марченко

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает снижение государственного долга в следующем году на 3,4% - до 64,6% ВВП.

Об этом 14 сентября на брифинге по проекту госбюджета на 2021 год заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предусматриваем снижение государственного долга в следующем году на 3,4% до 64,6%. У нас в этом году есть вероятность, что государственный долг вырастет. В следующем году мы предполагаем постепенное сокращение государственного долга", - сказал Марченко.

Напомним, глава Министерства финансов Сергей Марченко анонсировал постепенное сокращение дефицита госбюджета. Финансировать его планируют за счет приватизации - 6 млрд грн, за счет внутренних и внешних заимствований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госбюджете-2021 нет сокращения расходов на социальные выплаты, - Марченко

Согласно данным Минфина, проект госбюджета на следующий год также предусматривает получение 43,2 млрд грн ($1,5 млрд) от Международного валютного фонда (МВФ) и других международных партнеров.

Проект Госбюджета-2021 предполагает рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн, или 10,3%, - до 684,7 млрд грн, из них облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн.

Согласно презентации Минфина, от евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн, что по среднегодовому курсу 29,1 грн/$1, по которому рассчитан проект госбюджета, составляет без малого $3 млрд.

Минфин уточняет, что расходы по внешнему долгу в 2021 году оцениваются в 599,8 млрд грн, в том числе внешние выплаты - 160,5 млрд грн ($5,5 млрд). По ОВГЗ предстоит заплатить 439,3 млрд грн, в том числе по валютным - 112 млрд грн.

Также читайте: В следующем году Фонда по борьбе с COVID-19 не будет, расходы направят на главных распорядителей - Минздрав и Минобразования, - Марченко

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Топ комментарии
+8
В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 7207В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 9093
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14.09.2020 16:56
+8
То есть долг вырастет в реальности,

но обязательно сократится в фантазиях
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14.09.2020 16:57
+6
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель

Я вот всё хочу спросить, где деньги, которые украл «мародер» Порошенко? Если раньше он деньги воровал, то теперь их в бюджете должно быть много - на зарплаты, пенсии, армию, снижение коммунальных. Коррупционеров всех пересажали, ведь Порох их больше не крышует? Просто интересно.
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14.09.2020 17:00
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В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 7207В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 9093
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14.09.2020 16:56 Ответить
То есть долг вырастет в реальности,

но обязательно сократится в фантазиях
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14.09.2020 16:57 Ответить
Отрицательный рост!)
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14.09.2020 17:39 Ответить
Ну если сократится население раз в десять то усё могёт быть ...
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14.09.2020 16:58 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель

Я вот всё хочу спросить, где деньги, которые украл «мародер» Порошенко? Если раньше он деньги воровал, то теперь их в бюджете должно быть много - на зарплаты, пенсии, армию, снижение коммунальных. Коррупционеров всех пересажали, ведь Порох их больше не крышует? Просто интересно.
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14.09.2020 17:00 Ответить
Півроку країна працює через пень колоду в карантині, звідки гроші.
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14.09.2020 17:13 Ответить
Так держава і до карантину півроку працювала через пень-колоду.
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14.09.2020 18:33 Ответить
Так Порошенко из наворованных все и оплачивал -- и армию, пенсии и т.д.
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14.09.2020 17:41 Ответить
это называется
"Отрицательный рост дефицита бюджета"
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14.09.2020 17:04 Ответить
В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 3170

...
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14.09.2020 17:08 Ответить
Марченко демагог и авантюрист.
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14.09.2020 17:11 Ответить
В этот сложный кризис, когда в стране реально нехватка поступлений в бюджет Минфин решает с налоговых доходов бюджета выделить на https://lb.ua/economics/2020/08/15/463952_ukraina_zayavila_pro_uspishniy_vikup.html выплату доходов по части этого долга на $275 млн . Это в 5 раз больше того, что нужно заплатить в следующем году по всем варрантам! Но так как денег в бюджете нет, но очень хочется, то сделка имеет не открытый характер. Минфин без объявления публичных торгов, выкупает 10% от выпуска по договоренности с группой кредиторов и платит каждому из них, вместо того чтобы заплатить в следующем году $1,6 тыс., сумму в 53 раза большую, а именно $86 тыс. за один дериватив. И очень вероятно, что эта сумма превысит все выплаты Минфина по этому деривативу до конца срока обращения, а именно до 2040 года. Но платит сейчас!
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14.09.2020 17:32 Ответить
Типова для зелених маніпуляція. Довірливі українці ''хавають', не задумуючись, що зеленим і трба..
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14.09.2020 20:14 Ответить
Тобто коли шморгаль казав, що дири у бюджеті нема, то брехав таки...
А тепер брешуть, що у наступному році ту диру залатають...
Чому я винен зараз повірити???
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14.09.2020 21:28 Ответить
 
 