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Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура
Народный депутат из "Слуги народа" Александр Юрченко добровольно напишет заявление о выходе из фракции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал нардеп Александр Качура.
"Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции "Слуга Народа" до разрешения ситуации со "взяткой помощника", - написал Качура.
Как сообщалось, ранее некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
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а так под прикрытием "снятой" шмарклей неприкосновенности - ни бенядиктова, ни кто-то другой его арестовать ен может
А по факту все снятие выразилось в беготне за Порохом.
Подал в отставку заместитель главы Офиса президента по вопросам обороны и безопасности Роман Машовец.
https://ua24ua.net/srochno-podal-v-otstavku-zamglavi-op-zelenskogo/
И из них составить новую фракцию « позорище»
25 шарийовцев)))
пришла пора отвечать
нові обличчя - нові відносини
https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0iugCHvuUOj0b_WBu5E6tYKqvE4uhPlmlpjOfOc90orqnvfHULpvfBGa0 https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU
Гео Лерос
продолжайте брать взятки-максимальное наказание-выход из типа партии