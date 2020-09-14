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Новости Скандалы в Слуге народа
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Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура

Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Юрченко добровольно напишет заявление о выходе из фракции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал нардеп Александр Качура.

"Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции "Слуга Народа" до разрешения ситуации со "взяткой помощника", - написал Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о скандале с помощником "слуги народа" Юрченко: Обвинения в коррупции должны проверять правоохранители

Как сообщалось, ранее некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Автор: 

Качура Александр (170) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+11
Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 4932
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14.09.2020 20:42
+8
Крысы побежали с Зе-Титаника.

Подал в отставку заместитель главы Офиса президента по вопросам обороны и безопасности Роман Машовец.

Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 4921
https://ua24ua.net/srochno-podal-v-otstavku-zamglavi-op-zelenskogo/
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14.09.2020 20:36
+8
Один слуга уйдет, тут же зайдет другой с подносом для денег.
Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 9362
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14.09.2020 20:58
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Может сразу сложить мандат? Опять на забвение понадеются...
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14.09.2020 20:33 Ответить
неее, мандат не сложит - иначе его сразу арестуют.
а так под прикрытием "снятой" шмарклей неприкосновенности - ни бенядиктова, ни кто-то другой его арестовать ен может
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14.09.2020 20:38 Ответить
Кстати, да. Неприкосновенность "снимали" вот для таких случаев.
А по факту все снятие выразилось в беготне за Порохом.
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14.09.2020 20:48 Ответить
Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 4932
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14.09.2020 20:42 Ответить
Один слуга уйдет, тут же зайдет другой с подносом для денег.
Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 9362
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14.09.2020 20:58 Ответить
цей Юрченко - мажоритарник. З фракції виде - з нардепів не проженуть.
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14.09.2020 21:45 Ответить
перейдет в партию ЖопеЖ
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14.09.2020 21:25 Ответить
Да выйдет с хорошим выходным пособием.
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14.09.2020 20:35 Ответить
и все?! А сложить мандат и отправится за граты?!
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14.09.2020 20:35 Ответить
Всех не пересадите, подумал депутат и перешел из фракции нс в другую фракцию.
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14.09.2020 20:37 Ответить
Какие "за граты"? Будет и дальше принимать законы для мудрого нарида)
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14.09.2020 20:50 Ответить
Крысы побежали с Зе-Титаника.

Подал в отставку заместитель главы Офиса президента по вопросам обороны и безопасности Роман Машовец.

Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 4921
https://ua24ua.net/srochno-podal-v-otstavku-zamglavi-op-zelenskogo/
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14.09.2020 20:36 Ответить
А как же теперь без обороны и в опасности.
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14.09.2020 20:38 Ответить
Так же, как было до сих пор.
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14.09.2020 20:59 Ответить
Машовец, кстати, это проукраинский ГУРовец. Очень жаль
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14.09.2020 21:00 Ответить
Пора списки составлять слуг в Раде , которые позорят депутатский корпус
И из них составить новую фракцию « позорище»
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14.09.2020 20:38 Ответить
ага.. "слуга уродов"
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14.09.2020 20:48 Ответить
Шарійовці?
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14.09.2020 20:51 Ответить
Та их можно и так называть))))
25 шарийовцев)))
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14.09.2020 20:53 Ответить
А ти 26 й?
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14.09.2020 20:56 Ответить
фракция слуга доллара
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14.09.2020 20:40 Ответить
Слюга РУбля!
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14.09.2020 20:58 Ответить
Не удалось замять єто капля а сколько там гнид Сн сплошной гнийник
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14.09.2020 20:41 Ответить
и шо? когда взятку брал, то был зеленым слугой нарида.
пришла пора отвечать
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14.09.2020 20:42 Ответить
як у совку: пиши за власним бажанням
нові обличчя - нові відносини
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14.09.2020 20:43 Ответить
добровольно напишет заявление о выходе из фракции, а на синяки и ссадины не обращайте внимание.
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14.09.2020 20:43 Ответить
Це типу боротьба з хабарниками від ЗЄуродів, яку анонсував недавно Лєрос.
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14.09.2020 20:44 Ответить
а в камеру?
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14.09.2020 20:45 Ответить
вместе со шмарклей и беней
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14.09.2020 20:50 Ответить
тебе же сказали, здесь бояру не наливают, лаптеногая!
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14.09.2020 20:57 Ответить
лексеича поставить начальником над всеми антикоррупционными органами и лексеич станет ротшильдом
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14.09.2020 21:03 Ответить
Так он и так. Рошен по самым скромным подсчетам ему несколько сотен миллионов долларов в год в зубах приносит: "На, хозяин, забери". Он только налога на прибыль lg=9 в год платит!
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14.09.2020 21:17 Ответить
так он вроде рошен в слепой траст отдал, и теперь рошен не его?
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14.09.2020 21:54 Ответить
Владеть и управлять - не одно и то же. Это как корова, которая принадлежит лизинговому агенству, а молоко кот Матроскин трескает!
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14.09.2020 22:20 Ответить
мажоритарщик. Это заявление до одного места.
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14.09.2020 20:48 Ответить
А чому не "посадити" чи ЗЕн..уй не дозволяє це зробити бо сьогоді сама "чєсна-причєсна" Влада на чолі із Лідором **********?!
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14.09.2020 20:50 Ответить
Хто такий Зеленський?

https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0iugCHvuUOj0b_WBu5E6tYKqvE4uhPlmlpjOfOc90orqnvfHULpvfBGa0 https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU

Гео Лерос
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14.09.2020 20:54 Ответить
Дєда-да! Дєда-да !

Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 349
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14.09.2020 20:54 Ответить
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14.09.2020 21:22 Ответить
а деньги а срок???
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14.09.2020 20:54 Ответить
Та нєєєє, дАрАгой.... Не заяву про вихід з ХВракції, а на вихОд вААЩе! Нєхрен штани протирати!Депутат Юрченко, який є фігурантом справи про хабарництво, добровільно напише заяву про вихід з фракції "Слуга народу", - Качура - Цензор.НЕТ 4349
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14.09.2020 21:20 Ответить
сигнал приСлугам-
продолжайте брать взятки-максимальное наказание-выход из типа партии
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14.09.2020 21:21 Ответить
73/43%зебіли по 211 округу (Голосіївський район міста Києва) -як ви могли голосувати за цього урода, а не за, приміром, Володимира Прокопіва, чинного секретаря Київради, соратника Віталія Кличка?
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14.09.2020 21:28 Ответить
обое рябое, но этот на момент избрания вообще безработным был
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14.09.2020 22:17 Ответить
Как наступила реальная опасность замазаться всплывшим, так быстренько своего в сторонку. Не поможет.
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15.09.2020 13:20 Ответить
 
 