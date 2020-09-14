Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Юрченко добровольно напишет заявление о выходе из фракции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал нардеп Александр Качура.

"Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции "Слуга Народа" до разрешения ситуации со "взяткой помощника", - написал Качура.

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Как сообщалось, ранее некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.