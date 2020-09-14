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МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку

МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку

Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил визит в Берлин, намеченный на 15 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба российского ведомства в понедельник, 14 сентября, менее чем за сутки до планировавшейся встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas).

Как утверждает российский МИД, 3 сентября Берлин уведомил об изменениях в рабочем графике Мааса, "в связи с чем его участие в церемонии (закрытия Года научно-образовательных партнерств.) отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа".

"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита ", - указывается далее в заявлении МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В организме Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок", - представитель правительства ФРГ

По этим данным, германская сторона проинформирована об отмене визита в Берлин, а Лавров направит приветствие участникам церемонии закрытия Года научно-образовательных партнерств.

В последние недели глава МИД Германии неоднократно выступал с резкими заявлениями в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Хайко Мас, в частности, увязал отравление Алексея Навального с продолжением строительства газопровода "Северный поток - 2". "Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он 6 сентября. Мас признал, что прекращение строительства трубопровода причинит ущерб германским и европейским компаниям. Вместе с тем, по его словам, было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Германии впервые упомянули "Северный поток-2" в связи с отравлением Навального: Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию

Автор: 

Германия (6964) Лавров Сергей (2297) Навальный Алексей (855) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+35
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 2467
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14.09.2020 22:04
+23
Лавров:
- Можно к вам приехать?
МИД Германии:
- Конечно можно! Единственное условие - уехать обратно вам нужно за три часа до того, как вы прибудете.
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14.09.2020 22:07
+22
Лошади не предложили овса ! Та обиделась.
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14.09.2020 22:04
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МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 2467
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14.09.2020 22:04 Ответить
Лошади не предложили овса ! Та обиделась.
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14.09.2020 22:04 Ответить
Менше насере на асфальт і покоцає його копитами...
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14.09.2020 22:05 Ответить
Рашку опять макнули мордой в говно, но Лавров пытается сохранить хорошую мину.
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14.09.2020 22:27 Ответить
вежливо послали на куй
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14.09.2020 22:04 Ответить
Просто ввічливо створили умови, аби він сам "послався"...
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14.09.2020 22:37 Ответить
Лавров:
- Можно к вам приехать?
МИД Германии:
- Конечно можно! Единственное условие - уехать обратно вам нужно за три часа до того, как вы прибудете.
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14.09.2020 22:07 Ответить
Щось німці русафобію затєвают, доіграюцца. Оркі ж можуть пафтаріть.
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14.09.2020 22:08 Ответить
Никакой русофобии. Навальный тоже русский.
Тут скорее украинофобия - один отравленный московский бутерброд для немцев более серьёзный повод ограничивать общение с кремлём, чем тысячи погибших украинских солдат.
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14.09.2020 22:31 Ответить
бендеровцами стали
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15.09.2020 10:02 Ответить
В Берлине овса не хватило...Ну кто же знал,что едет не на одни сутки?!
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14.09.2020 22:08 Ответить
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 2379
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14.09.2020 22:08 Ответить
А то,что бот коля в спаме-обыденность.
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14.09.2020 22:11 Ответить
Гранати не той системи(с)
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14.09.2020 22:09 Ответить
Лавров послав Кулебу.
Маас послав Лаврова.
Зачот.
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14.09.2020 22:09 Ответить
Ще би випхали всіх русачків з Німеччини.
Бо жирують там за рахунок німців.
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14.09.2020 22:09 Ответить
у всех гражданство...как их вышлеш...у меня в семействе родственности например 90 процентов ватанов....любят расею суки-но издалека.
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14.09.2020 22:23 Ответить
І все їм в Німеччині не подобається.
От на росії - інша справа.
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14.09.2020 22:29 Ответить
дело в том что мои то и не жили никогда в п@дорашке-из Казахстана мы..куда нас опятьже выселили рюские фашисты за то что мы немцы...тяжело вобщем ходить с такими людьми по одной Германии
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14.09.2020 22:34 Ответить
То виходить, що по національності вони німці, але виховані ватою.
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14.09.2020 22:35 Ответить
да.манкурты поганые.
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14.09.2020 22:40 Ответить
Тебя уж точно не высылали. Да и высылали кого куда. Твои предки попали на Северный Казахстан других чуть выше в Россию.
Ник лучше смени дебильный.
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14.09.2020 22:40 Ответить
роися пишется с маленькой буквы .
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14.09.2020 22:42 Ответить
А ты им это в глаза говоришь или помалкиваешь и лыбу давишь?
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14.09.2020 22:34 Ответить
Прікінь, це твій родич про тебе написав ))
Портрет то збігається на 100 %.
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14.09.2020 22:36 Ответить
Мы тут все советские народы нормально уживаемся и разногласий почти нет. Есть конечно упоротые, но они сами по себе.
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14.09.2020 22:43 Ответить
а чого вам на сов'єччині не сиділось ?
ти ж так любиш рашку.
їдь додому.
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14.09.2020 22:48 Ответить
Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
А как Родину не любить?
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14.09.2020 22:54 Ответить
То чому ти користуєшся працею німців ?
Вони не для тебе країну будували.
Не любиш ти свою рашку, бо будуєш її.
Тобі нічого лишити дітям, окрім пропаганди. Їх годуватимуть німці.
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14.09.2020 22:57 Ответить
Не будуєш її - тобто рашку свою.
Там лишаться вузькоокі і кавказ.
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14.09.2020 22:58 Ответить
говорю конечно-они меня бандеровцем называют...
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14.09.2020 22:36 Ответить
Я местной вонючей русне в глаза говорю. И эта мразь глотает молча. Потому шо тут им не их любимая страна-помойка.
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14.09.2020 23:06 Ответить
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14.09.2020 22:57 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
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14.09.2020 23:07 Ответить
Тут много фсякого ,но ты самая тупая свинья из фсех ,кого я встречал ,и да ,просто обожаю.
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15.09.2020 00:27 Ответить
Эту лошадь можно заманить только коксом.., но немцы не по этому делу.., вот и не срослось.
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14.09.2020 22:09 Ответить
Лошадка обиделась. Может лошадку усыпить?
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14.09.2020 22:09 Ответить
Говорящая лошадь че та не так взбрыкнула...Это ж немцы вам нужны а не вы немцам...вы им сто лет не нужны были...а сейчас когда лавруша свой гонор показал -- и подавно...
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14.09.2020 22:10 Ответить
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 7710
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14.09.2020 22:12 Ответить
. . https://uploads.disquscdn.com/images/334ba549ab97b240f69317756a7e417a329db62044f8007653a5e996ea2d4e8d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd501a8763b031b3500ea45f908be3a5c2ed1114e900352f989eeb6ec43978bc.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7830729*********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2aa5df93a399ba1645aa13f306275c1929fa5237040477634da35238359cc35c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8e1e269ca28afe10c67fa1728bc96e51274c8d7051f965f1436633766b093547.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/45c79b8f360cdbc55d2dbc50418730a96f140c64a0710a775b7b80942a47dbd1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f126a7b4ee58f0c86a345cb60b359e93bf313720f3e78d95eefd23a1053f605c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c70ec0df7f1795cb5d9263be592b8e33b11a8009d85d186656a01986e02e9876.jpg . .

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14.09.2020 22:16 Ответить
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 4298
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14.09.2020 22:16 Ответить
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 9529
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14.09.2020 22:17 Ответить
Согласно материалу агенства Рейтер,разыскавшего парамедиков,оказывавших первую помощь Навальному ещё в самолёте(Уколовших атропин)Анализы на сахар и другие показатели у Навального были в норме.Были только типичные признаки отравления фосфорорганическим ядом.Потому и антидот атропин.Попытки обвинить Германию в отравлении просто оскорбительны.
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14.09.2020 22:17 Ответить
Лавров в молодости:
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 4860
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14.09.2020 22:18 Ответить
Согласно материалу агенства Рейтер, сахар в крови Навального, при измерении в самолете, был от 3 миллимолей на литр (три анонимных источника). Просвещу. Если кровь берут из пальца, то гликемия наступает при 3,2 ммоль, если из вены (врачи), то 3,7 и гликемия. Что такое гликемия, я знаю оч хорошо. Человек не ориентируется в пространстве и реальности, бормочет что-то не связанное. Еще факты. Навального не призвали в армию из-за диабета, так же его не арестовали по этой же причине.
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15.09.2020 00:16 Ответить
Та нам якось по.... Відмивайтесь.
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15.09.2020 07:00 Ответить
А при чём тут сахар Навального к коню педальному?
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15.09.2020 07:19 Ответить
Если ты про Лаврова, то он не поехал из-за ситуации с Навальным.
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15.09.2020 11:58 Ответить
А что, коня твоё }{уйло тоже обещало "Новичком" угостить? Думаю, что ему пора уже...
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15.09.2020 14:13 Ответить
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 3110
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14.09.2020 22:19 Ответить
Лошадку подковали коксовыми подковами, вот она и показала *****, то есть язык.)))
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14.09.2020 22:21 Ответить
Так вам и надо, зажравшиеся фашиsты!
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14.09.2020 22:24 Ответить
А нами Пушилин командует....Тьху!
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14.09.2020 22:26 Ответить
Коняці вівса замало і вона вирішила лишитись у стійлі))
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14.09.2020 22:31 Ответить
Вот и все, теперь только в Казахстан и Киргизию, да еще пока что в Минск.
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14.09.2020 22:31 Ответить
МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку - Цензор.НЕТ 630
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14.09.2020 22:34 Ответить
Старенькой лошадке совсем живется несладко.
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14.09.2020 22:37 Ответить
МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку - Цензор.НЕТ 926
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14.09.2020 22:39 Ответить
МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку - Цензор.НЕТ 1881
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14.09.2020 22:56 Ответить
Полтора часа на визит.И что,даже чаю не предложат?
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14.09.2020 23:10 Ответить
"в связи с чем его участие в церемонии (закрытия Года научно-образовательных партнерств.) отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа".

Ага, полтора часа слушать его пропаганду- не каждый выдержит. Неужели мало? Хотел 3 часа трындеть-измором взять.
Лавров, на обиженных воду возят! С твоим то фейсом особенно актуально)
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14.09.2020 23:59 Ответить
Смоли йому гарячої,розливної,гарно вонючої,а не чаю від німців.
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15.09.2020 01:21 Ответить
зручний же момент в цій ситуації з навальним і далі давити на засрашку! Щоб німчура ініціювала нові санкції!
Але зелене чмо - "за мир, за жвачку"....
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14.09.2020 23:55 Ответить
Так а лашакам же низзя ездить в страны где люди живут
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15.09.2020 01:01 Ответить
сокращение времени визита в ноль - красиво, звонко и по дипломатически интеллигенто.
видимо не нужны немцам престарелые курящие мустанги....
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15.09.2020 01:05 Ответить
Быстрее мул или лошак!
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15.09.2020 08:58 Ответить
у кацапов ни мула ни лошака нет - такие же престарелые мустанги как и у нас.
пока они все не повыздыхают дела не будет.
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15.09.2020 09:06 Ответить
Ото-о-о ляпас,так ляпас! Буде рашківське дубобидло довго пам"ятати про оте "запршення" у відповідь на биківську поведінку кацПавейок.Браво,фріцики,біс!!!
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15.09.2020 01:27 Ответить
Вот так правильно-мордой в багнюку.
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15.09.2020 08:20 Ответить
Немцы правильно делают!
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15.09.2020 08:57 Ответить
похоже СП-два таки накроется коксом, не из-за войны в Украине, так из-за страха перед химией из паРашы.
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15.09.2020 09:34 Ответить
А хорошая новость, млять!
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15.09.2020 09:43 Ответить
 
 