МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку

Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил визит в Берлин, намеченный на 15 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба российского ведомства в понедельник, 14 сентября, менее чем за сутки до планировавшейся встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas).

Как утверждает российский МИД, 3 сентября Берлин уведомил об изменениях в рабочем графике Мааса, "в связи с чем его участие в церемонии (закрытия Года научно-образовательных партнерств.) отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа".

"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита ", - указывается далее в заявлении МИД РФ.

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По этим данным, германская сторона проинформирована об отмене визита в Берлин, а Лавров направит приветствие участникам церемонии закрытия Года научно-образовательных партнерств.

В последние недели глава МИД Германии неоднократно выступал с резкими заявлениями в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Хайко Мас, в частности, увязал отравление Алексея Навального с продолжением строительства газопровода "Северный поток - 2". "Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он 6 сентября. Мас признал, что прекращение строительства трубопровода причинит ущерб германским и европейским компаниям. Вместе с тем, по его словам, было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального.

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