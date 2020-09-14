МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку
Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил визит в Берлин, намеченный на 15 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба российского ведомства в понедельник, 14 сентября, менее чем за сутки до планировавшейся встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas).
Как утверждает российский МИД, 3 сентября Берлин уведомил об изменениях в рабочем графике Мааса, "в связи с чем его участие в церемонии (закрытия Года научно-образовательных партнерств.) отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа".
"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита ", - указывается далее в заявлении МИД РФ.
По этим данным, германская сторона проинформирована об отмене визита в Берлин, а Лавров направит приветствие участникам церемонии закрытия Года научно-образовательных партнерств.
В последние недели глава МИД Германии неоднократно выступал с резкими заявлениями в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Хайко Мас, в частности, увязал отравление Алексея Навального с продолжением строительства газопровода "Северный поток - 2". "Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он 6 сентября. Мас признал, что прекращение строительства трубопровода причинит ущерб германским и европейским компаниям. Вместе с тем, по его словам, было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального.
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- Можно к вам приехать?
МИД Германии:
- Конечно можно! Единственное условие - уехать обратно вам нужно за три часа до того, как вы прибудете.
Тут скорее украинофобия - один отравленный московский бутерброд для немцев более серьёзный повод ограничивать общение с кремлём, чем тысячи погибших украинских солдат.
Маас послав Лаврова.
Зачот.
Бо жирують там за рахунок німців.
От на росії - інша справа.
Ник лучше смени дебильный.
Портрет то збігається на 100 %.
ти ж так любиш рашку.
їдь додому.
А как Родину не любить?
Вони не для тебе країну будували.
Не любиш ти свою рашку, бо будуєш її.
Тобі нічого лишити дітям, окрім пропаганди. Їх годуватимуть німці.
Там лишаться вузькоокі і кавказ.
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Ага, полтора часа слушать его пропаганду- не каждый выдержит. Неужели мало? Хотел 3 часа трындеть-измором взять.
Лавров, на обиженных воду возят! С твоим то фейсом особенно актуально)
Але зелене чмо - "за мир, за жвачку"....
видимо не нужны немцам престарелые курящие мустанги....
пока они все не повыздыхают дела не будет.