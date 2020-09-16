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Беларусь (7767) граница (5145) хасиды (255) Геращенко Антон (1438)

Паломников-хасидов фактически обманным путем выманили в Беларусь, - Геращенко

Паломников-хасидов фактически обманным путем выманили в Беларусь, - Геращенко

Паломники-хасиды, которые сейчас стремятся попасть на территорию Украины через государственную границу с Беларусью, фактически были обмануты неизвестными, распространившими ложные сведения о том, что через данное направление можно попасть на украинскую территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушение в отношении тех людей. Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь. У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину", - отметил Геращенко.

По словам замглавы МВД, украинская сторона таким гражданам на границе разъясняет, что необходимо вернуться туда, откуда они приехали - в Израиль или другие страны.

"Но на сегодняшний момент законодательство не разрешает нам запускать в страну большое количество иностранных граждан без достаточных для этого оснований… Нужно уважать законы нашей страны", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко рассказал детали аварии на газопроводе под Киевом: Чудом не произошло возгорания и взрыва. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+21
Обманули? Евреев? А-ха-ха!!!
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16.09.2020 11:16
+13
Триста лет теперь по белорусским лесам бродить будут!)
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16.09.2020 11:21
+10
Підозрюю що це робота кацапні.
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16.09.2020 11:17
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прямо как вангеровцев? мухахаха
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16.09.2020 11:15 Ответить
Підозрюю що це робота кацапні.
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16.09.2020 11:17 Ответить
ЕРМАК НУ ЗАЧЕМ ТЫ ТАК ПОШЮТИЛ СО СВОИМИ НАРИДОМ?????
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16.09.2020 11:31 Ответить
Это работа главного кремлевского агента в Израиле Якова Кедми.
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16.09.2020 12:06 Ответить
ЛУКА ЯК ВАГНЕРІВЦІВ ЇХ УКРАЇНІ НЕ ВИДАСТЬ.
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16.09.2020 12:16 Ответить
Обманули? Евреев? А-ха-ха!!!
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16.09.2020 11:16 Ответить
Не обманули, а сыграли на чувствах. Они очень сильно уважают Адика. Вот и повелись как дети малые
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16.09.2020 11:19 Ответить
Можно впустить хасидов, если они приведут с собой вагнеровцев...
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16.09.2020 11:24 Ответить
А МОЖЕ ЦЕ ВАГНЕРІВЦІ КОСЯТЬ ПІД ХАСИДІВ.
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16.09.2020 12:31 Ответить
Я вас умаляю...А-ха-ха!! Это чистой воды развод лохов от Геращенки.
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16.09.2020 11:26 Ответить
дело чести мвс после такого заявления вывести злоумышленников на чистую воду и озвучить их фамилии..
случай пропуска иностранцев в украину по чьей-то просьбе, в нарушение закона - очередной провал зе-команды слуг народа...очередной поход на поводу
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16.09.2020 12:18 Ответить
Адика? Это которого - Алоизыча?
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16.09.2020 12:42 Ответить
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16.09.2020 15:19 Ответить
Евреи и обманули.
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16.09.2020 13:42 Ответить
Я ж говорю - это план. Собрать хасидов во время эпидемии в неподготовленное для карантина место и обеспечить большую скученность. И всё как бы случайно.
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16.09.2020 11:17 Ответить
Сам вигадав, або в методичці вичитав.
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16.09.2020 11:26 Ответить
А тебе какое дело, кацап? Сиди на бутылке ровно и соси х-йло.
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16.09.2020 11:26 Ответить
Греф, ти не розумний, крім пляшки думок немає. Закрадається сумнів, що ти часто спілкуєшся з москалями.
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16.09.2020 11:33 Ответить
Послать кацапа на х-й тоже общение. Иди кацап на х-й.
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16.09.2020 11:35 Ответить
Поводишся як кацапський засранець, не гідний ти звання москаля.
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16.09.2020 11:38 Ответить
Кто ж у тебя, кацап, отберет твоё гордое звание набутылочника
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16.09.2020 11:38 Ответить
Що є "набутилочник", у тебе терміноглогія як у кацапського бомжа.
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16.09.2020 11:46 Ответить
Это ты
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16.09.2020 11:47 Ответить
Взаємно .
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16.09.2020 11:49 Ответить
Т.е. ты разделяешь моё мнение, что ты кацап-набутылочник. ОК.
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16.09.2020 11:51 Ответить
изолентой обмотать, какбе случайно
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16.09.2020 12:19 Ответить
Это потом. В пакетике.
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16.09.2020 12:20 Ответить
До хрена народу выманивают в Беларусь в последнее время.
Опять спецоперация СБУ?
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16.09.2020 11:19 Ответить
Там може статися справжнє лихо, навіть не уявляю хто кого, наші хасидів чи хасиди наших, але до Умані їх пускати не варто.
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16.09.2020 11:21 Ответить
їх до України пускати не варто.
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16.09.2020 11:36 Ответить
Так, звичайно в Україну .
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16.09.2020 11:43 Ответить
А кого варто пускати? Я не защитник хасидов, но почему именно их не пускать. Ты, я вижу, большой специалист фильтрации людей по одежде, по оттенкам кожи, длине волос. На глаз видишь, что они все больные. Геращенко сказал, что большое количество не пускать. Вот ты, специалист, скажи, что такое большое количество?
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16.09.2020 11:51 Ответить
они неряшливые, грязные и вонючие
даже по фотографиям все понятно.
зачем их впускать, во время пандемии ???
пусть сначала "Мойдодыра" выучат наизусть
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16.09.2020 12:24 Ответить
Ещё один специалист определять запах по фотографиям.
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16.09.2020 12:30 Ответить
Триста лет теперь по белорусским лесам бродить будут!)
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16.09.2020 11:21 Ответить
👍👍👍👍👍))))
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16.09.2020 11:25 Ответить
Никто не в курсе-Моисей с ними не прилетел?Тот бы за сорок лет управился.
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16.09.2020 11:54 Ответить
Им нужно подсказать,что в Украину можно попасть через ростовскую область эрэфии.Через Донецк))Пусть сепарам позаобуют мозги)))
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16.09.2020 11:27 Ответить
Єврея обманути - ще то завдання. )
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16.09.2020 11:27 Ответить
Плять, эти хасиды как те приблуды с Моисеей: таскаются как бомжатня...
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16.09.2020 11:29 Ответить
Переведу для наивных- нужно пустить евреев в Умань так как они пострадали во Вторую мировую и пострадали сейчас - их жестоко "обманули" Мы просо обязаны. И должны.
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16.09.2020 11:31 Ответить
= іди нах
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16.09.2020 11:39 Ответить
Это десяток рейсов было, как можно было не знать. Это же сильнейший удар по имиджу. Израилитяни сами просили не пускать, сейчас пускайте. Если бы правильно работали с израильской разведкой, никто бы никуда не полетел.реально надо понимать помеу так произошло.похоже на диверсию.
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16.09.2020 11:33 Ответить
Какие отвратительные рожи. И цель визита - нагадить, оставить побольше мусора и грязи...
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16.09.2020 11:39 Ответить
Не ганьбіться, пропустіть хасидів в Умань.
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16.09.2020 11:39 Ответить
пішов прибирати за ними срань
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16.09.2020 11:41 Ответить
вам кацапам працювати завжди впадлу, а прибирають дебіл двірники в Умані - є хасиди чи їх немає, така робота у людей, ну вам же кацапам це нічого не каже, чекаєте що таджики за вами будуть прибирати
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16.09.2020 17:05 Ответить
За Моисеем ходили 40 лет по пустыне, а теперь придется по белорусским лесам, в поисках земли обетованной.)
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16.09.2020 11:46 Ответить
Вейншерии?
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16.09.2020 20:32 Ответить
Не обманули.
Пропустят!
Украина не выдержит международного скандала, когда умрет на границе хотя бы один хасид.
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16.09.2020 11:46 Ответить
Коли Саудівська Аравія оголосила про цьогорічне скасування Хаджу, то мусліми світу поставились до цього з розумінням. А тут якісь мутняки.
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16.09.2020 11:47 Ответить
Так хасиды - как цыганва: им хоть кол на голове теши - оно своё гнёт!))
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16.09.2020 12:18 Ответить
Якраз під час проведення військових навчань в Білорусі з московитами, хтось невідомий поширив таку інформацію. Цікаво, хто ж "це" міг бути?.Дивіться, щоб разом із хасидами в Україну не приїхали ті, яких "ніде немає"!
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16.09.2020 11:49 Ответить
А наївні євреї всі як один повірили в цю вигадку? Щось це на них не схоже. Може, це наївні українці вірять, що євреїв хтось зміг обдурити?
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16.09.2020 11:49 Ответить
Возила семиклассников в Софиевку,и экскурсовод напутствовала словами ,мол,приезжайте ещё,но НИКОГДА И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ в период посещения Умани хасидами.
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16.09.2020 11:51 Ответить
Тётя знала о чём говорит!
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16.09.2020 12:19 Ответить
Бляха-муха, люди же деньги в страну ввозят, навсегда, это же не МВФ, так его пускают, а евреев -нет
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16.09.2020 11:55 Ответить
корону могут ввести. но это не точно
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16.09.2020 20:35 Ответить
Какой-то белорус ****** сразу несколько тысяч евреев?Мир перевернулся с ног на голову)))Что дальше:кацапы бухать перестанут или Ким Чен Ын в Макдональдс сходит?
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16.09.2020 12:02 Ответить
Паломників-хасидів фактично обманним шляхом виманили в Білорусь, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5488
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16.09.2020 12:08 Ответить
Потребление алкоголя в России сократилось почти наполовину за 13 лет Потребление спиртного на душу населения в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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16.09.2020 12:14 Ответить
У нас тоже в алко отделах - никого. Но это не значит что все приняли ислам.
Надо быть по шею деревянным, чтобы по таким ценам покупать водяру.
Самогон наше всьо!
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16.09.2020 13:54 Ответить
ОФИЦИАЛЬНО купленного алкоголя.Бояру,одеколон,стекломой,спирт и т.д. ВОЗ посчитал?
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16.09.2020 23:08 Ответить
что ж придумать? например: организованно.. автобусами (колонной) свозить на час-два проехать (!!!!) мимо могилы цадика (не выпуская из автобуса посмотреть-вспомнить-всплакнуть)) и обратно - на границу...или в Беларусь или по домам!
если им только увидеть могилу - смотрите! а если покуражиться и весело справить это действо - то и пикник суточный в лесу - сойдет! (лишь бы ничего не подпалили) плюс организовать той же еврейской диаспоре подвоз еды-воды..
кстати и туалеты бы организовать - природа сама не справиться с таким количеством помета...
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16.09.2020 12:22 Ответить
Да... шли б они лучше в пустыню, по моисеевским местам побродили
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16.09.2020 12:29 Ответить
Я вчора про це писав:

"Щось дуже підозріло почали пертись хасиди з Білорусі. Часом чи не ху*ло якусь спецоперацію затіяв під виглядом хасидів".
https://censor.net/ru/news/3219502/izrailtyanin_pytalsya_prokrastsya_iz_belarusi_v_ukrainu_po_bolotam_emu_zapretili_vezd_na_5_let_gospogranslujba/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74649575Підтягуйте до кордону арту, щоб не було пізно.
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16.09.2020 12:53 Ответить
не смеши
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16.09.2020 13:25 Ответить
ой-вэй, а кто это сделал?
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16.09.2020 13:48 Ответить
Вони заридали коли Українець народився.
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16.09.2020 14:59 Ответить
 
 