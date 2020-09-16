Паломников-хасидов фактически обманным путем выманили в Беларусь, - Геращенко
Паломники-хасиды, которые сейчас стремятся попасть на территорию Украины через государственную границу с Беларусью, фактически были обмануты неизвестными, распространившими ложные сведения о том, что через данное направление можно попасть на украинскую территорию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушение в отношении тех людей. Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь. У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину", - отметил Геращенко.
По словам замглавы МВД, украинская сторона таким гражданам на границе разъясняет, что необходимо вернуться туда, откуда они приехали - в Израиль или другие страны.
"Но на сегодняшний момент законодательство не разрешает нам запускать в страну большое количество иностранных граждан без достаточных для этого оснований… Нужно уважать законы нашей страны", - подчеркнул Геращенко.
Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.
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случай пропуска иностранцев в украину по чьей-то просьбе, в нарушение закона - очередной провал зе-команды слуг народа...очередной поход на поводу
Опять спецоперация СБУ?
даже по фотографиям все понятно.
зачем их впускать, во время пандемии ???
пусть сначала "Мойдодыра" выучат наизусть
Пропустят!
Украина не выдержит международного скандала, когда умрет на границе хотя бы один хасид.
Надо быть по шею деревянным, чтобы по таким ценам покупать водяру.
Самогон наше всьо!
если им только увидеть могилу - смотрите! а если покуражиться и весело справить это действо - то и пикник суточный в лесу - сойдет! (лишь бы ничего не подпалили) плюс организовать той же еврейской диаспоре подвоз еды-воды..
кстати и туалеты бы организовать - природа сама не справиться с таким количеством помета...
"Щось дуже підозріло почали пертись хасиди з Білорусі. Часом чи не ху*ло якусь спецоперацію затіяв під виглядом хасидів".
https://censor.net/ru/news/3219502/izrailtyanin_pytalsya_prokrastsya_iz_belarusi_v_ukrainu_po_bolotam_emu_zapretili_vezd_na_5_let_gospogranslujba/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74649575Підтягуйте до кордону арту, щоб не було пізно.