Паломников-хасидов фактически обманным путем выманили в Беларусь, - Геращенко

Паломники-хасиды, которые сейчас стремятся попасть на территорию Украины через государственную границу с Беларусью, фактически были обмануты неизвестными, распространившими ложные сведения о том, что через данное направление можно попасть на украинскую территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушение в отношении тех людей. Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь. У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину", - отметил Геращенко.

По словам замглавы МВД, украинская сторона таким гражданам на границе разъясняет, что необходимо вернуться туда, откуда они приехали - в Израиль или другие страны.

"Но на сегодняшний момент законодательство не разрешает нам запускать в страну большое количество иностранных граждан без достаточных для этого оснований… Нужно уважать законы нашей страны", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

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