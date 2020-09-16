Паломників-хасидів фактично обманним шляхом виманили в Білорусь, - Геращенко
Паломники-хасиди, які зараз прагнуть потрапити на територію України через державний кордон з Білоруссю, фактично були обмануті невідомими, які поширювали неправдиві відомості про те, що через цей напрямок можна потрапити на українську територію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Ті люди, які виманили обманним шляхом в Білорусь представників релігійної течії хасидів і пообіцяли їм, що їх можуть пропустити в Україну, ці люди вчинили, на мій погляд, правопорушення щодо тих людей. Їх фактично ошукали і виманили в Білорусь. У нас немає підстав пропускати даних громадян в Україні", - зазначив Геращенко.
За словами заступника глави МВС, українська сторона таким громадянам на кордоні роз'яснює, що необхідно повернутися туди, звідки вони приїхали - в Ізраїль або інші країни.
"Але на сьогоднішній момент законодавство не дозволяє нам запускати в країну велику кількість іноземних громадян без достатніх для цього підстав ... Потрібно поважати закони нашої країни", - підкреслив Геращенко.
Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян.
Будь ласка, зачекайте...
случай пропуска иностранцев в украину по чьей-то просьбе, в нарушение закона - очередной провал зе-команды слуг народа...очередной поход на поводу
Опять спецоперация СБУ?
даже по фотографиям все понятно.
зачем их впускать, во время пандемии ???
пусть сначала "Мойдодыра" выучат наизусть
Пропустят!
Украина не выдержит международного скандала, когда умрет на границе хотя бы один хасид.
Надо быть по шею деревянным, чтобы по таким ценам покупать водяру.
Самогон наше всьо!
если им только увидеть могилу - смотрите! а если покуражиться и весело справить это действо - то и пикник суточный в лесу - сойдет! (лишь бы ничего не подпалили) плюс организовать той же еврейской диаспоре подвоз еды-воды..
кстати и туалеты бы организовать - природа сама не справиться с таким количеством помета...
"Щось дуже підозріло почали пертись хасиди з Білорусі. Часом чи не ху*ло якусь спецоперацію затіяв під виглядом хасидів".
https://censor.net/ru/news/3219502/izrailtyanin_pytalsya_prokrastsya_iz_belarusi_v_ukrainu_po_bolotam_emu_zapretili_vezd_na_5_let_gospogranslujba/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74649575Підтягуйте до кордону арту, щоб не було пізно.