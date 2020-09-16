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Білорусь (7836) кордон (4639) хасиди (176) Геращенко Антон (935)

Паломників-хасидів фактично обманним шляхом виманили в Білорусь, - Геращенко

Паломників-хасидів фактично обманним шляхом виманили в Білорусь, - Геращенко

Паломники-хасиди, які зараз прагнуть потрапити на територію України через державний кордон з Білоруссю, фактично були обмануті невідомими, які поширювали неправдиві відомості про те, що через цей напрямок можна потрапити на українську територію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Ті люди, які виманили обманним шляхом в Білорусь представників релігійної течії хасидів і пообіцяли їм, що їх можуть пропустити в Україну, ці люди вчинили, на мій погляд, правопорушення щодо тих людей. Їх фактично ошукали і виманили в Білорусь. У нас немає підстав пропускати даних громадян в Україні", - зазначив Геращенко.

Також дивіться: Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки. ФОТОрепортаж

За словами заступника глави МВС, українська сторона таким громадянам на кордоні роз'яснює, що необхідно повернутися туди, звідки вони приїхали - в Ізраїль або інші країни.

"Але на сьогоднішній момент законодавство не дозволяє нам запускати в країну велику кількість іноземних громадян без достатніх для цього підстав ... Потрібно поважати закони нашої країни", - підкреслив Геращенко.

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян.

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Топ коментарі
+21
Обманули? Евреев? А-ха-ха!!!
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16.09.2020 11:16
+13
Триста лет теперь по белорусским лесам бродить будут!)
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16.09.2020 11:21
+10
Підозрюю що це робота кацапні.
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16.09.2020 11:17
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прямо как вангеровцев? мухахаха
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16.09.2020 11:15 Відповісти
Підозрюю що це робота кацапні.
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16.09.2020 11:17 Відповісти
ЕРМАК НУ ЗАЧЕМ ТЫ ТАК ПОШЮТИЛ СО СВОИМИ НАРИДОМ?????
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16.09.2020 11:31 Відповісти
Это работа главного кремлевского агента в Израиле Якова Кедми.
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16.09.2020 12:06 Відповісти
ЛУКА ЯК ВАГНЕРІВЦІВ ЇХ УКРАЇНІ НЕ ВИДАСТЬ.
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16.09.2020 12:16 Відповісти
Обманули? Евреев? А-ха-ха!!!
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16.09.2020 11:16 Відповісти
Не обманули, а сыграли на чувствах. Они очень сильно уважают Адика. Вот и повелись как дети малые
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16.09.2020 11:19 Відповісти
Можно впустить хасидов, если они приведут с собой вагнеровцев...
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16.09.2020 11:24 Відповісти
А МОЖЕ ЦЕ ВАГНЕРІВЦІ КОСЯТЬ ПІД ХАСИДІВ.
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16.09.2020 12:31 Відповісти
Я вас умаляю...А-ха-ха!! Это чистой воды развод лохов от Геращенки.
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16.09.2020 11:26 Відповісти
дело чести мвс после такого заявления вывести злоумышленников на чистую воду и озвучить их фамилии..
случай пропуска иностранцев в украину по чьей-то просьбе, в нарушение закона - очередной провал зе-команды слуг народа...очередной поход на поводу
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16.09.2020 12:18 Відповісти
Адика? Это которого - Алоизыча?
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16.09.2020 12:42 Відповісти
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16.09.2020 15:19 Відповісти
Евреи и обманули.
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16.09.2020 13:42 Відповісти
Я ж говорю - это план. Собрать хасидов во время эпидемии в неподготовленное для карантина место и обеспечить большую скученность. И всё как бы случайно.
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16.09.2020 11:17 Відповісти
Сам вигадав, або в методичці вичитав.
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16.09.2020 11:26 Відповісти
А тебе какое дело, кацап? Сиди на бутылке ровно и соси х-йло.
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16.09.2020 11:26 Відповісти
Греф, ти не розумний, крім пляшки думок немає. Закрадається сумнів, що ти часто спілкуєшся з москалями.
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16.09.2020 11:33 Відповісти
Послать кацапа на х-й тоже общение. Иди кацап на х-й.
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16.09.2020 11:35 Відповісти
Поводишся як кацапський засранець, не гідний ти звання москаля.
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16.09.2020 11:38 Відповісти
Кто ж у тебя, кацап, отберет твоё гордое звание набутылочника
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16.09.2020 11:38 Відповісти
Що є "набутилочник", у тебе терміноглогія як у кацапського бомжа.
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16.09.2020 11:46 Відповісти
Это ты
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16.09.2020 11:47 Відповісти
Взаємно .
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16.09.2020 11:49 Відповісти
Т.е. ты разделяешь моё мнение, что ты кацап-набутылочник. ОК.
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16.09.2020 11:51 Відповісти
изолентой обмотать, какбе случайно
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16.09.2020 12:19 Відповісти
Это потом. В пакетике.
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16.09.2020 12:20 Відповісти
До хрена народу выманивают в Беларусь в последнее время.
Опять спецоперация СБУ?
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16.09.2020 11:19 Відповісти
Там може статися справжнє лихо, навіть не уявляю хто кого, наші хасидів чи хасиди наших, але до Умані їх пускати не варто.
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16.09.2020 11:21 Відповісти
їх до України пускати не варто.
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16.09.2020 11:36 Відповісти
Так, звичайно в Україну .
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16.09.2020 11:43 Відповісти
А кого варто пускати? Я не защитник хасидов, но почему именно их не пускать. Ты, я вижу, большой специалист фильтрации людей по одежде, по оттенкам кожи, длине волос. На глаз видишь, что они все больные. Геращенко сказал, что большое количество не пускать. Вот ты, специалист, скажи, что такое большое количество?
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16.09.2020 11:51 Відповісти
они неряшливые, грязные и вонючие
даже по фотографиям все понятно.
зачем их впускать, во время пандемии ???
пусть сначала "Мойдодыра" выучат наизусть
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16.09.2020 12:24 Відповісти
Ещё один специалист определять запах по фотографиям.
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16.09.2020 12:30 Відповісти
Триста лет теперь по белорусским лесам бродить будут!)
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16.09.2020 11:21 Відповісти
👍👍👍👍👍))))
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16.09.2020 11:25 Відповісти
Никто не в курсе-Моисей с ними не прилетел?Тот бы за сорок лет управился.
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16.09.2020 11:54 Відповісти
Им нужно подсказать,что в Украину можно попасть через ростовскую область эрэфии.Через Донецк))Пусть сепарам позаобуют мозги)))
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16.09.2020 11:27 Відповісти
Єврея обманути - ще то завдання. )
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16.09.2020 11:27 Відповісти
Плять, эти хасиды как те приблуды с Моисеей: таскаются как бомжатня...
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Переведу для наивных- нужно пустить евреев в Умань так как они пострадали во Вторую мировую и пострадали сейчас - их жестоко "обманули" Мы просо обязаны. И должны.
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16.09.2020 11:31 Відповісти
= іди нах
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16.09.2020 11:39 Відповісти
Это десяток рейсов было, как можно было не знать. Это же сильнейший удар по имиджу. Израилитяни сами просили не пускать, сейчас пускайте. Если бы правильно работали с израильской разведкой, никто бы никуда не полетел.реально надо понимать помеу так произошло.похоже на диверсию.
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16.09.2020 11:33 Відповісти
Какие отвратительные рожи. И цель визита - нагадить, оставить побольше мусора и грязи...
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16.09.2020 11:39 Відповісти
Не ганьбіться, пропустіть хасидів в Умань.
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16.09.2020 11:39 Відповісти
пішов прибирати за ними срань
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16.09.2020 11:41 Відповісти
вам кацапам працювати завжди впадлу, а прибирають дебіл двірники в Умані - є хасиди чи їх немає, така робота у людей, ну вам же кацапам це нічого не каже, чекаєте що таджики за вами будуть прибирати
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16.09.2020 17:05 Відповісти
За Моисеем ходили 40 лет по пустыне, а теперь придется по белорусским лесам, в поисках земли обетованной.)
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16.09.2020 11:46 Відповісти
Вейншерии?
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16.09.2020 20:32 Відповісти
Не обманули.
Пропустят!
Украина не выдержит международного скандала, когда умрет на границе хотя бы один хасид.
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16.09.2020 11:46 Відповісти
Коли Саудівська Аравія оголосила про цьогорічне скасування Хаджу, то мусліми світу поставились до цього з розумінням. А тут якісь мутняки.
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16.09.2020 11:47 Відповісти
Так хасиды - как цыганва: им хоть кол на голове теши - оно своё гнёт!))
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16.09.2020 12:18 Відповісти
Якраз під час проведення військових навчань в Білорусі з московитами, хтось невідомий поширив таку інформацію. Цікаво, хто ж "це" міг бути?.Дивіться, щоб разом із хасидами в Україну не приїхали ті, яких "ніде немає"!
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16.09.2020 11:49 Відповісти
А наївні євреї всі як один повірили в цю вигадку? Щось це на них не схоже. Може, це наївні українці вірять, що євреїв хтось зміг обдурити?
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16.09.2020 11:49 Відповісти
Возила семиклассников в Софиевку,и экскурсовод напутствовала словами ,мол,приезжайте ещё,но НИКОГДА И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ в период посещения Умани хасидами.
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16.09.2020 11:51 Відповісти
Тётя знала о чём говорит!
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16.09.2020 12:19 Відповісти
Бляха-муха, люди же деньги в страну ввозят, навсегда, это же не МВФ, так его пускают, а евреев -нет
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16.09.2020 11:55 Відповісти
корону могут ввести. но это не точно
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16.09.2020 20:35 Відповісти
Какой-то белорус ****** сразу несколько тысяч евреев?Мир перевернулся с ног на голову)))Что дальше:кацапы бухать перестанут или Ким Чен Ын в Макдональдс сходит?
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16.09.2020 12:02 Відповісти
Паломників-хасидів фактично обманним шляхом виманили в Білорусь, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5488
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16.09.2020 12:08 Відповісти
Потребление алкоголя в России сократилось почти наполовину за 13 лет Потребление спиртного на душу населения в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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16.09.2020 12:14 Відповісти
У нас тоже в алко отделах - никого. Но это не значит что все приняли ислам.
Надо быть по шею деревянным, чтобы по таким ценам покупать водяру.
Самогон наше всьо!
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16.09.2020 13:54 Відповісти
ОФИЦИАЛЬНО купленного алкоголя.Бояру,одеколон,стекломой,спирт и т.д. ВОЗ посчитал?
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16.09.2020 23:08 Відповісти
что ж придумать? например: организованно.. автобусами (колонной) свозить на час-два проехать (!!!!) мимо могилы цадика (не выпуская из автобуса посмотреть-вспомнить-всплакнуть)) и обратно - на границу...или в Беларусь или по домам!
если им только увидеть могилу - смотрите! а если покуражиться и весело справить это действо - то и пикник суточный в лесу - сойдет! (лишь бы ничего не подпалили) плюс организовать той же еврейской диаспоре подвоз еды-воды..
кстати и туалеты бы организовать - природа сама не справиться с таким количеством помета...
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16.09.2020 12:22 Відповісти
Да... шли б они лучше в пустыню, по моисеевским местам побродили
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16.09.2020 12:29 Відповісти
Я вчора про це писав:

"Щось дуже підозріло почали пертись хасиди з Білорусі. Часом чи не ху*ло якусь спецоперацію затіяв під виглядом хасидів".
https://censor.net/ru/news/3219502/izrailtyanin_pytalsya_prokrastsya_iz_belarusi_v_ukrainu_po_bolotam_emu_zapretili_vezd_na_5_let_gospogranslujba/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74649575Підтягуйте до кордону арту, щоб не було пізно.
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16.09.2020 12:53 Відповісти
не смеши
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16.09.2020 13:25 Відповісти
ой-вэй, а кто это сделал?
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16.09.2020 13:48 Відповісти
Вони заридали коли Українець народився.
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16.09.2020 14:59 Відповісти
 
 