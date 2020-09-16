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Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ

Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ

Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Беларуси.

"В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с Сергеем Шойгу", - сообщило Минобороны.

"Цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России", - сказали в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения

Напоминаем, 8 сентября Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении тактических учений "Славянское братство" совместно с российскими и сербскими войсками.

Днем 14 сентября Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Это была их первая встреча с момента прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов. На них, по данным ЦИК, уверенную победу одержал Лукашенко, но оппозиция не согласилась с результатами, после чего в стране начались массовые акции протеста. В Евросоюзе и США заявили, что выборы не были свободными и справедливыми.

Встреча Путина и Лукашенко длилась более четырех часов. По ее итогам они не делали заявлений для прессы. Перед началом переговоров они провели краткий диалог перед камерами — в ходе него, в частности, стало известно о намерении Путина выделить Беларуси кредит. Путин также заявил, что поддерживает предложение Лукашенко внести изменения в белорусскую конституцию.
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Топ комментарии
+3
Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 821
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16.09.2020 11:32
+2
Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 7080
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16.09.2020 11:32
+2
Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу с кем собирается обсуждать вопросы, с самозванцем, который захватил власть и которого никто не признает. Который завтра будет бежать с Белорусии
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16.09.2020 11:36
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Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 3125
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16.09.2020 11:29 Ответить
Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 821
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16.09.2020 11:32 Ответить
Это типа как жуков - завалить мясом и залить кровью ответственный участок.
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16.09.2020 11:29 Ответить
Кожугетович прямо из Минска будет руководить расиянскими карателями по загону белорусов в стойло бсср. Как это знакомо...
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16.09.2020 11:31 Ответить
Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 7080
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16.09.2020 11:32 Ответить
***** Білорусь не відпустить. Палюбому.
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16.09.2020 11:33 Ответить
Твої бажання, то тільки твої бажання.
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16.09.2020 11:35 Ответить
Побачиш.
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16.09.2020 11:44 Ответить
Ну что там,беларусы....Цветочков хватило?))
Петь песенки плясать не устали?))
Прощать ментов за избиения,изнасилования,убийства,за пропавших без вести нравиться?))
Ну тогда жрите теперь,только не обляпайтесь.
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16.09.2020 11:35 Ответить
Лахта, там все тільки ПОЧИНАЄТЬСЯ.
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16.09.2020 11:36 Ответить
Лахта,это тот свинарник где ты живёшь,дурень?
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16.09.2020 11:42 Ответить
Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу с кем собирается обсуждать вопросы, с самозванцем, который захватил власть и которого никто не признает. Который завтра будет бежать с Белорусии
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16.09.2020 11:36 Ответить
в тему, гарна новина: "...первая группа десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Великобритании прибыла к месту проведения учений на военно-транспортных самолетах и высадилась парашютным способом."
"..это была только первая группа, а 16-17 сентября прибудут и остальные группы, задействованные в учениях."
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16.09.2020 11:36 Ответить
Стратеги літають, десантники висаджуються... невже НАТО, накінець, все таки захопить Україну?)
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16.09.2020 11:46 Ответить
мы бы от радости тысячи рабов в трусиках принесли бы в жертву, да что угодно, лишь бы такое случилось))))
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16.09.2020 20:03 Ответить
Америка - Успокой Шаманов Диких!!!!
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16.09.2020 11:39 Ответить
Враг нависает с севера.
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16.09.2020 11:40 Ответить
Takije debyli kak Soigu zria nebudet jexat.Ecio voruzenyje vtiuxajet za miliard iz tex sto raska otdolzyla im pod 5 raz doroze procentami cem MVF.Jesli xoces byt nicem togda nado druzyt s raskoj
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16.09.2020 11:40 Ответить
Ну вот это уже конкретика!
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16.09.2020 11:50 Ответить
Ну что, сябры, ждите вежливых человечков, бесстрашно и самоотверженно защищающих "братский народ" от огалделых фашистов.
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16.09.2020 11:54 Ответить
от литвинсокго языка уже "защитили" пчти на 100 % , теперь и за Нацию возмуться((
как говорит Лина Костенко, нации не умирают (внезапно) от инфаркта - сначала у них забирают Мову ((((
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16.09.2020 20:02 Ответить
Одно из условий Путина интеграция белорусской армию в де факто в российскую по примеру Южно Осетинской " армии". Дополнительное расположение баз непосредственно из российских частей на территории Беларуси, по факту передача командования вооруженными силами " союзного государства" в подчинение Шойгу.
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16.09.2020 12:18 Ответить
Приехали...
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16.09.2020 12:59 Ответить
руководить вс союзной губернии
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16.09.2020 13:03 Ответить
балканские цыгане ну ни как не славяне!! заодно ПГМ-нутые шовинисты, чет ники тоже тчо фашисты!! так тчо с ними кто проводит совместные цчения понятно все...
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16.09.2020 20:00 Ответить
 
 