Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения
Псковские десантники прибыли из России в Беларусь, где примут участие в учениях "Славянское братство".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили во вторник в Минобороны республики.
"Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон "Брестский" для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020"", - подчеркнули в белорусском военном оборонном ведомстве.
От Вооруженных сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.
"Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину", - отметили в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что учение проводится в два этапа. Первая фаза предусматривает отработку совместных действий подразделений. Вторая, активная фаза, пройдет на полигоне "Брестский", в Брестском районе и на участке реки Мухавец, в период с 21 по 23 сентября.
"В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач", - пояснили в Минобороны Беларуси.
Там подчеркнули, что "особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы".
Напоминаем, 8 сентября Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении тактических учений "Славянское братство" совместно с российскими и сербскими войсками.
Позже Сербия под давлением ЕС передумала участвовать в военных учениях в Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
ДШБ шники ,кажется ,были.
Белсат каждый божий день им это внушает.
Плюс патриотические фильмы про настоящего беларуса-друга Гитлера пилсуцкого и бандформирования армии Крайовой крутит.
шаз расплачусь от умиления...
добавили мяса, скреп и "гордости" за Рашку, и отправили к Пацьке.
Слуга народа" примет решение о том, стоит ли вносить изменения в постановление о назначении местных выборов в Украине 25 октября, на заседании фракции в этот четверг после консультаций с вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".
"У нас в четверг будет заседание фракции, куда мы пригласили Алексея Резникова (вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, - ред.) как основного эксперта в этом процессе, и мы будем это (внесение изменений в постановление о местных выборов в Украине, - ред.) обсуждать. Если мы поймем, что это нужно для того, чтобы минский и нормандский процессы дальше двигались, в какой-то формулировке, а нужно еще понять, в какой формулировке (там Александр Качура подал формулировку, которая подчеркивает наши "красные линии", но напрямую не противоречит Минским соглашениям), возможно, эта формулировка будет как-то модифицирована и тогда возможно вынесено (на голосование в Верховной Раде, - ред.)", - сказал он.
Арахамия подчеркнул, что окончательное решение будет принято на заседании фракции "Слуга народа" после консультаций с вице-премьером Алексеем Резниковым.
Как сообщалось ранее, Россия и оккупационные "власти" ОРДЛО требуют изменить четвёртый пункт постановления Верховной Рады о местных выборах в Украине, где говорится, что условием их проведения в ОРДЛО является восстановление контроля над участком границы с Россией, вывод всех незаконных вооруженных формирований и техники, восстановление в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с законами Украины.
Если они, не дай Бог, вдруг в Украине потеряются нужно сделать так чтобы они потерялись насовсем.
@apiontkovsky
Серия отравлений должна логично закончиться в бункере.