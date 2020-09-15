Псковські десантники прибули до Білорусі на навчання

Псковські десантники прибули з Росії в Білорусь, де візьмуть участь у навчаннях "Слов'янське братство".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили у вівторок в Міноборони республіки.

"Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Росії прибули на полігон "Брестський" для участі в плановому спільному білорусько-російському тактичному навчанні "Слов'янське братство-2020"", - підкреслили в білоруському військовому оборонному відомстві.

Від Збройних сил Білорусі в навчанні беруть участь військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади сил спеціальних операцій.

"Всього в практичних діях буде задіяно до 1500 військовослужбовців, понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки. Після завершення навчань російські військовослужбовці повернуться на батьківщину", - зазначили в Міноборони.

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У військовому відомстві уточнили, що навчання проводяться у два етапи. Перша фаза передбачає відпрацювання спільних дій підрозділів. Друга, активна фаза, пройде на полігоні "Брестський", у Брестському районі і на ділянці річки Мухавець, у період з 21 по 23 вересня.

"Під час навчання військовослужбовці двох країн відпрацюють питання спільних дій при виконанні завдань із боротьби з тероризмом, організації і ведення спеціальних дій при виконанні контртерористичних завдань", - пояснили в Міноборони Білорусі.

Там підкреслили, що "особливістю навчання стане виконання навчально-бойових завдань у нічних умовах, зокрема вчинення маршів, практичне десантування, форсування водних перешкод і етап бойової стрільби".

Нагадуємо, 8 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення тактичних навчань "Слов'янське братство" спільно з російськими та сербськими військами.

Пізніше Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях в Білорусі.