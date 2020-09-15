Псковські десантники прибули до Білорусі на навчання
Псковські десантники прибули з Росії в Білорусь, де візьмуть участь у навчаннях "Слов'янське братство".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили у вівторок в Міноборони республіки.
"Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Росії прибули на полігон "Брестський" для участі в плановому спільному білорусько-російському тактичному навчанні "Слов'янське братство-2020"", - підкреслили в білоруському військовому оборонному відомстві.
Від Збройних сил Білорусі в навчанні беруть участь військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади сил спеціальних операцій.
"Всього в практичних діях буде задіяно до 1500 військовослужбовців, понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки. Після завершення навчань російські військовослужбовці повернуться на батьківщину", - зазначили в Міноборони.
У військовому відомстві уточнили, що навчання проводяться у два етапи. Перша фаза передбачає відпрацювання спільних дій підрозділів. Друга, активна фаза, пройде на полігоні "Брестський", у Брестському районі і на ділянці річки Мухавець, у період з 21 по 23 вересня.
"Під час навчання військовослужбовці двох країн відпрацюють питання спільних дій при виконанні завдань із боротьби з тероризмом, організації і ведення спеціальних дій при виконанні контртерористичних завдань", - пояснили в Міноборони Білорусі.
Там підкреслили, що "особливістю навчання стане виконання навчально-бойових завдань у нічних умовах, зокрема вчинення маршів, практичне десантування, форсування водних перешкод і етап бойової стрільби".
Нагадуємо, 8 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення тактичних навчань "Слов'янське братство" спільно з російськими та сербськими військами.
Пізніше Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях в Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
ДШБ шники ,кажется ,были.
Белсат каждый божий день им это внушает.
Плюс патриотические фильмы про настоящего беларуса-друга Гитлера пилсуцкого и бандформирования армии Крайовой крутит.
шаз расплачусь от умиления...
добавили мяса, скреп и "гордости" за Рашку, и отправили к Пацьке.
Слуга народа" примет решение о том, стоит ли вносить изменения в постановление о назначении местных выборов в Украине 25 октября, на заседании фракции в этот четверг после консультаций с вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".
"У нас в четверг будет заседание фракции, куда мы пригласили Алексея Резникова (вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, - ред.) как основного эксперта в этом процессе, и мы будем это (внесение изменений в постановление о местных выборов в Украине, - ред.) обсуждать. Если мы поймем, что это нужно для того, чтобы минский и нормандский процессы дальше двигались, в какой-то формулировке, а нужно еще понять, в какой формулировке (там Александр Качура подал формулировку, которая подчеркивает наши "красные линии", но напрямую не противоречит Минским соглашениям), возможно, эта формулировка будет как-то модифицирована и тогда возможно вынесено (на голосование в Верховной Раде, - ред.)", - сказал он.
Арахамия подчеркнул, что окончательное решение будет принято на заседании фракции "Слуга народа" после консультаций с вице-премьером Алексеем Резниковым.
Как сообщалось ранее, Россия и оккупационные "власти" ОРДЛО требуют изменить четвёртый пункт постановления Верховной Рады о местных выборах в Украине, где говорится, что условием их проведения в ОРДЛО является восстановление контроля над участком границы с Россией, вывод всех незаконных вооруженных формирований и техники, восстановление в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с законами Украины.
Если они, не дай Бог, вдруг в Украине потеряются нужно сделать так чтобы они потерялись насовсем.
@apiontkovsky
Серия отравлений должна логично закончиться в бункере.