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Новини Агресія Росії проти України
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Псковські десантники прибули до Білорусі на навчання

Псковські десантники прибули до Білорусі на навчання

Псковські десантники прибули з Росії в Білорусь, де візьмуть участь у навчаннях "Слов'янське братство".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили у вівторок в Міноборони республіки.

"Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Росії прибули на полігон "Брестський" для участі в плановому спільному білорусько-російському тактичному навчанні "Слов'янське братство-2020"", - підкреслили в білоруському військовому оборонному відомстві.

Від Збройних сил Білорусі в навчанні беруть участь військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади сил спеціальних операцій.

"Всього в практичних діях буде задіяно до 1500 військовослужбовців, понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки. Після завершення навчань російські військовослужбовці повернуться на батьківщину", - зазначили в Міноборони.

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У військовому відомстві уточнили, що навчання проводяться у два етапи. Перша фаза передбачає відпрацювання спільних дій підрозділів. Друга, активна фаза, пройде на полігоні "Брестський", у Брестському районі і на ділянці річки Мухавець, у період з 21 по 23 вересня.

"Під час навчання військовослужбовці двох країн відпрацюють питання спільних дій при виконанні завдань із боротьби з тероризмом, організації і ведення спеціальних дій при виконанні контртерористичних завдань", - пояснили в Міноборони Білорусі.

Там підкреслили, що "особливістю навчання стане виконання навчально-бойових завдань у нічних умовах, зокрема вчинення маршів, практичне десантування, форсування водних перешкод і етап бойової стрільби".

Нагадуємо, 8 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення тактичних навчань "Слов'янське братство" спільно з російськими та сербськими військами.

Пізніше Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях в Білорусі.
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Топ коментарі
+29
Почему были? некоторые даже и сейчас тут находятся... под землей... в качестве чернозёма...
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15.09.2020 12:11
+11
Добро пожаловать.
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 9026
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15.09.2020 12:15
+8
Псковские десантники возвращаются из командировки
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 8126
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15.09.2020 12:24
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Эти псковские десантники и в Украине вроде были.
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15.09.2020 12:09 Відповісти
Почему были? некоторые даже и сейчас тут находятся... под землей... в качестве чернозёма...
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15.09.2020 12:11 Відповісти
держим кулаки за Вейшнорию..
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15.09.2020 12:54 Відповісти
Были. И были у них фото в контактах разных , где они в форме укрианкой милиции в Киеве. потом поудаляли,но найти можно.
ДШБ шники ,кажется ,были.
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15.09.2020 12:11 Відповісти
СУ-25 по ним имеют хороший опыт работы!
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15.09.2020 12:16 Відповісти
у кацапа где насрал, там и родина
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15.09.2020 12:11 Відповісти
білоруси, де ви з квітами? Ви цих братів чекали? адіннарод..
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 6166
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15.09.2020 12:12 Відповісти
Беларусь по родству ближе к Прибалтике , а по дальше от русского мира. Все зависит от народа Беларуси , куда свернуть на перекрестке Дорог.
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15.09.2020 12:13 Відповісти
Да, да.
Белсат каждый божий день им это внушает.
Плюс патриотические фильмы про настоящего беларуса-друга Гитлера пилсуцкого и бандформирования армии Крайовой крутит.
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15.09.2020 12:23 Відповісти
волыняне наваляли крайовой люлей..щаз обиженные называют это волынской резнёй
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15.09.2020 13:35 Відповісти
Беларусы сейчас иваны не помнящие родства. Они уже почти совсем свой язык похерили. О чем можно еще говорить.
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15.09.2020 12:36 Відповісти
гооврят они на белорусском, когда играли только чемпионат Беларуси по утболу и только ожно было его смотреть , на трибунах было сышно разговоры обычных людей , то по русски и по- белорусски говорили примерно 50- 50
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15.09.2020 13:17 Відповісти
"Славянское братство"
шаз расплачусь от умиления...
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15.09.2020 12:13 Відповісти
"Мокшанское бл.дство"
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15.09.2020 12:15 Відповісти
А в Украину они прибывают на удобрения.
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15.09.2020 12:13 Відповісти
Добро пожаловать.
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 9026
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15.09.2020 12:15 Відповісти
тепер можете тільки співати - а помнишь как все начиналось....
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 8304
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15.09.2020 12:15 Відповісти
недобитки совковые?
добавили мяса, скреп и "гордости" за Рашку, и отправили к Пацьке.
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15.09.2020 12:16 Відповісти
На ПМЖ?
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15.09.2020 12:17 Відповісти
Да, в качестве удобрений.
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15.09.2020 12:22 Відповісти
Головне - щоб вони знову не "заблудилися", як в 2014-му... Бо тепер в полон брать не будуть... На Поліссі грунти бідні - удобрення потрібне...
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15.09.2020 12:18 Відповісти
В Украину они то же пребывали.
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 2844
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15.09.2020 12:19 Відповісти
Одним сусликом меньше
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15.09.2020 13:06 Відповісти
суслов получил по сусалам в Украине? это прекрасно.
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15.09.2020 13:07 Відповісти
Я об этом еще вчера сообщил на Цензоре,поздняя у вас реакция...
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15.09.2020 12:20 Відповісти
Ну вот вам сябры и итоги мирной ЛевоЛюции,целуйтесь,пойте,обнимайтесь,но.....................теперь уже с кацапскими десантниками!!!
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15.09.2020 12:21 Відповісти
Братья, Беларусы, к вам прибыло удобрение для картошки, валите их нах.
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15.09.2020 12:22 Відповісти
Псковские десантники едут в командировку
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 2387
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15.09.2020 12:22 Відповісти
Псковские десантники возвращаются из командировки
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 8126
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15.09.2020 12:24 Відповісти
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 4460
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15.09.2020 12:51 Відповісти
скоро белорусов руснёй полностью разбавят так, шо и их за славян уже можно будет не считать (((.
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15.09.2020 12:23 Відповісти
ОПЯТЬ ХОТЯТ СДАТЬ УКРАИНУ, цуки пророссийские

Слуга народа" примет решение о том, стоит ли вносить изменения в постановление о назначении местных выборов в Украине 25 октября, на заседании фракции в этот четверг после консультаций с вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".
"У нас в четверг будет заседание фракции, куда мы пригласили Алексея Резникова (вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, - ред.) как основного эксперта в этом процессе, и мы будем это (внесение изменений в постановление о местных выборов в Украине, - ред.) обсуждать. Если мы поймем, что это нужно для того, чтобы минский и нормандский процессы дальше двигались, в какой-то формулировке, а нужно еще понять, в какой формулировке (там Александр Качура подал формулировку, которая подчеркивает наши "красные линии", но напрямую не противоречит Минским соглашениям), возможно, эта формулировка будет как-то модифицирована и тогда возможно вынесено (на голосование в Верховной Раде, - ред.)", - сказал он.
Арахамия подчеркнул, что окончательное решение будет принято на заседании фракции "Слуга народа" после консультаций с вице-премьером Алексеем Резниковым.
Как сообщалось ранее, Россия и оккупационные "власти" ОРДЛО требуют изменить четвёртый пункт постановления Верховной Рады о местных выборах в Украине, где говорится, что условием их проведения в ОРДЛО является восстановление контроля над участком границы с Россией, вывод всех незаконных вооруженных формирований и техники, восстановление в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с законами Украины.
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15.09.2020 12:23 Відповісти
Вначале 20 века в Крыму было 90 % крымско-татарского насления и 10 % украинцев....Рюсскага быдла не было от слова СОВСЕМ...
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15.09.2020 12:25 Відповісти
В Украину уже "прибывали"...

Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения - Цензор.НЕТ 4839
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15.09.2020 12:33 Відповісти
Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения

Если они, не дай Бог, вдруг в Украине потеряются нужно сделать так чтобы они потерялись насовсем.
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15.09.2020 12:38 Відповісти
Они тоже хотят в Умань?
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15.09.2020 12:41 Відповісти
Оккупанты мокшанские под видом учений прилезли в Беларусь. Эта скотина совковая лукашеску сдал вчера Беларусь путлеру с потрохами
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15.09.2020 12:52 Відповісти
потрохи сами сдались еще в 15 году
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15.09.2020 15:08 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Серия отравлений должна логично закончиться в бункере.
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15.09.2020 12:53 Відповісти
значит скоро появятся везде в микромордоре болотные шахтьоры и трактористы. И будут повизгивать что менцк кормит всю галактику и про распятого в гродненских болотах малчика.
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15.09.2020 13:02 Відповісти
Zdelajet raska iz Belorus kak Abxaziju ili Siriju po urovniu i prozyvaniju.Vot odno trudno poniat kak za etogo sovetskogo komunista nado bylo golosovat.Vet tam durak posledni i srazu bylo vydno kogda tot prisiol vo vlast
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15.09.2020 13:04 Відповісти
Русише швайне приперлись,скоты
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15.09.2020 13:08 Відповісти
А нам казали, що ямериканці хочуть білорусів і навіть на кордоні військо тримали,щоб на бідних напасти, а прийшли буряти. Ай-яй-яй. Вони ж сліпі і телепні, то не того вб*ють, то не туди підуть. У нас аж до даунбасу дійшли, так заблудилися. Дивіться бульбаші, бо краще мати стадо вовків, чим одного такого "братушку". Ви їх назад і бульдозером не витягните, бо в них де погадив, то і їх територія.
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15.09.2020 13:21 Відповісти
Недобитки із псковської дивізії.
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15.09.2020 13:28 Відповісти
2-Дебила что то мутят..
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15.09.2020 13:31 Відповісти
Псковские десантники? Никто не вечен! Главное,свиноматка гробы доставить,а то не по христианскому обычаю получится...
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15.09.2020 14:43 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТОЧКАМИ У ПОМОЧЬ БЕЛАРУСАМ !)
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15.09.2020 16:40 Відповісти
 
 