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С начала пандемии трудоустроено более 300 тысяч украинцев, - глава Минэкономразвития Петрашко

С начала пандемии трудоустроено более 300 тысяч украинцев, - глава Минэкономразвития Петрашко

С начала пандемии коронавируса в Украине трудоустроено около 300 тысяч человек, что можно считать движением в направлении выполнения программы по созданию полумиллиона рабочих мест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"С начала пандемии через фонды занятости трудоустроено уже около 300 тыс. человек - в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности, в сфере торговли. Это можно считать движением в направлении выполнения той программы до 500 тыс.", - отметил Петрашко.

По его словам, с начала коронакризиса Украина, как и большинство стран, имела существенный рост количества безработных, а пик достиг 520 тысяч.

"Сейчас рост остановился, наблюдается падение. Есть сейчас 453 тыс. зарегистрированных", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петрашко спрогнозировал курс доллара: Мы видим 27,8 грн на этот и на следующий год

Он подчеркнул, что очень правильным и эффективным было решение о запуске программы по так называемой частичной безработице, главной целью которого было - не увольнять людей, а переводить на частичную занятость, где государство компенсирует выплаты по зарплате.

"Именно благодаря этой программе мы смогли сохранить большое количество рабочих мест. Если конкретно, то по этой программе мы уже осуществили выплаты на сумму 2,3 млрд грн, тем самым сохранив рабочие места для 370 тыс. человек. Помощью активно пользовались и ФЛПы, имеющие наемных работников", - отметил Петрашко.

Он добавил, что за последние две недели заявки на участие в программе уменьшились в десять раз, а это значит, что люди выходят на полный рабочий день.

"Поэтому рост безработицы остановился и началось сокращение", - резюмировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безработица может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса, - эксперт

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Топ комментарии
+10
откровенное враньё это главная отличительная черты зеленской власти
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16.09.2020 15:57
+5
За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек.
Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает пресс-служба организации.
"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", - подчеркнул Чижиков.
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16.09.2020 15:57
+5
...може просто ...триста ?
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16.09.2020 16:08
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откровенное враньё это главная отличительная черты зеленской власти
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16.09.2020 15:57 Ответить
он не уточнил страну )

он про Польшу говорит
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16.09.2020 16:46 Ответить
Та нічого такого отлічітєльного вони там не роблять - бережуть традиції...

Від початку пандемії працевлаштовано понад 300 тисяч українців, - глава Мінекономрозвитку Петрашко - Цензор.НЕТ 5780
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16.09.2020 17:39 Ответить
За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек.
Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает пресс-служба организации.
"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", - подчеркнул Чижиков.
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16.09.2020 15:57 Ответить
страна на пороге дефицита тротуарной плитки.
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16.09.2020 15:59 Ответить
453 тыс. зарегистрированных - а что нащщёт незарегистрированных?
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16.09.2020 16:05 Ответить
Словоблудие в лучшем виде!
Каждый день тысячи людей увольняются и тысячи устраиваются на работу.
Если считать только тех, кто устроился на работу, статистика выглядит офигенно круто!
Но если посчитать и тех, кто за это время работу потерял, то тогда, статистика выглядит довольно обыденно...
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16.09.2020 16:07 Ответить
...може просто ...триста ?
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16.09.2020 16:08 Ответить
Вся суть бюджета 2021
Расходы на ОП в 2021 году вырастут на 40% до 1,27 млрд грн.

Дороговато обходится Украине содержание шпионской резидентуры России ....
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16.09.2020 16:09 Ответить
Дорого нам OПА обходится, может ну ее в опу.
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16.09.2020 16:37 Ответить
С начала пандемии трудоустроено более 300 тысяч украинцев, - глава Минэкономразвития Петрашко - Цензор.НЕТ 7090
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16.09.2020 16:11 Ответить
Они не могут просто помолчать? Совсем замолчать и не отсвечивать? Ну может тогда хоть кто-то.... случайно.......... с пьяных глаз подумает, что у власти умные люди. А так же - ну никаких шансов. Молчите, ребята, молчите............
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16.09.2020 16:12 Ответить
птреашко это не брат малюськи?
какой-то не к месту придурковатый на фото...
да и фигню несет...не понятно на кого ))) рассчитанную
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16.09.2020 16:16 Ответить
як на кого?!? - на ЗЕбілів!
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16.09.2020 18:06 Ответить
я так і намекнув ...душками ...)))
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16.09.2020 18:07 Ответить
Ну ти ****.н. Не боїшся, що якщо тебе хтось на вулиці впізнає, то хлєбало розіб'є, міністр економіки ти недоразвитий?
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17.09.2020 08:48 Ответить
 
 