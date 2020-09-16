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Від початку пандемії працевлаштовано понад 300 тисяч українців, - глава Мінекономрозвитку Петрашко

Від початку пандемії працевлаштовано понад 300 тисяч українців, - глава Мінекономрозвитку Петрашко

Від початку пандемії коронавірусу в Україні працевлаштовано майже 300 тисяч осіб, що можна вважати рухом у напрямку виконання програми зі створенню пів мільйона робочих місць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Від початку пандемії через фонди зайнятості працевлаштовано вже майже 300 тис. людей – у сільському господарстві, у переробній промисловості, у сфері торгівлі. Це можна вважати рухом у напрямку виконання тієї програми до 500 тис.", - зазначив Петрашко.

За його словами, від початку коронакризи Україна, як і більшість країн, мала суттєве зростання кількості безробітних, а пік досяг 520 тисяч.

"Зараз зростання зупинилося, спостерігається падіння. Є зараз 453 тис. зареєстрованих", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік

Він наголосив, що дуже правильним і ефективним було рішення про запуск програми з так званого часткового безробіття, головною метою якого було - не звільняти людей, а переводити на часткову зайнятість, де держава компенсує виплати із зарплати.

"Саме завдяки цій програмі ми змогли зберегти велику кількість робочих місць. Якщо конкретно, то за цією програмою ми вже здійснили виплати на суму 2,3 млрд грн, тим самим зберігши робочі місця для 370 тис. працівників. Допомогою активно користувалися і ФОПи, які мають найманих працівників", - зазначив Петрашко.

Він додав, що за останні два тижні заявки на участь у програмі зменшилися в десять разів, а це значить, що люди виходять на повний робочий день.

"Тому зростання безробіття зупинився і почалося скорочення", - резюмував міністр.

Читайте: Безробіття може повернутися до весняних показників у разі другої хвилі коронавірусу, - експертка

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Топ коментарі
+10
откровенное враньё это главная отличительная черты зеленской власти
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16.09.2020 15:57
+5
За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек.
Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает пресс-служба организации.
"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", - подчеркнул Чижиков.
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16.09.2020 15:57
+5
...може просто ...триста ?
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16.09.2020 16:08
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откровенное враньё это главная отличительная черты зеленской власти
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16.09.2020 15:57 Відповісти
он не уточнил страну )

он про Польшу говорит
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16.09.2020 16:46 Відповісти
Та нічого такого отлічітєльного вони там не роблять - бережуть традиції...

Від початку пандемії працевлаштовано понад 300 тисяч українців, - глава Мінекономрозвитку Петрашко - Цензор.НЕТ 5780
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16.09.2020 17:39 Відповісти
За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек.
Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает пресс-служба организации.
"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", - подчеркнул Чижиков.
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16.09.2020 15:57 Відповісти
страна на пороге дефицита тротуарной плитки.
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16.09.2020 15:59 Відповісти
453 тыс. зарегистрированных - а что нащщёт незарегистрированных?
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16.09.2020 16:05 Відповісти
Словоблудие в лучшем виде!
Каждый день тысячи людей увольняются и тысячи устраиваются на работу.
Если считать только тех, кто устроился на работу, статистика выглядит офигенно круто!
Но если посчитать и тех, кто за это время работу потерял, то тогда, статистика выглядит довольно обыденно...
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16.09.2020 16:07 Відповісти
...може просто ...триста ?
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16.09.2020 16:08 Відповісти
Вся суть бюджета 2021
Расходы на ОП в 2021 году вырастут на 40% до 1,27 млрд грн.

Дороговато обходится Украине содержание шпионской резидентуры России ....
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16.09.2020 16:09 Відповісти
Дорого нам OПА обходится, может ну ее в опу.
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16.09.2020 16:37 Відповісти
С начала пандемии трудоустроено более 300 тысяч украинцев, - глава Минэкономразвития Петрашко - Цензор.НЕТ 7090
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16.09.2020 16:11 Відповісти
Они не могут просто помолчать? Совсем замолчать и не отсвечивать? Ну может тогда хоть кто-то.... случайно.......... с пьяных глаз подумает, что у власти умные люди. А так же - ну никаких шансов. Молчите, ребята, молчите............
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16.09.2020 16:12 Відповісти
птреашко это не брат малюськи?
какой-то не к месту придурковатый на фото...
да и фигню несет...не понятно на кого ))) рассчитанную
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16.09.2020 16:16 Відповісти
як на кого?!? - на ЗЕбілів!
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16.09.2020 18:06 Відповісти
я так і намекнув ...душками ...)))
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16.09.2020 18:07 Відповісти
Ну ти ****.н. Не боїшся, що якщо тебе хтось на вулиці впізнає, то хлєбало розіб'є, міністр економіки ти недоразвитий?
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17.09.2020 08:48 Відповісти
 
 