РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10322 посетителя онлайн
Новости
6 926 54
Кабмин (13507) пенсионеры (833) пенсия (2143)

Пожилым людям старше 75 лет в 2021 году повысят пенсии, - Кабмин

Пожилым людям старше 75 лет в 2021 году повысят пенсии, - Кабмин

Кабинет министров Украины одобрил повышение в 2021 году и в дальнейшем пенсионных выплат для наиболее уязвимых категорий лиц.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Согласно постановлению, с 1 июля 2021 года пенсионеры старше 75 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы в Украине, будут ежемесячно получать до 400 грн.

Также правительство продолжило на 2021 год выплаты ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн. пенсионерам старше 80-летнего возраста. И постановило, что такие же компенсации в 500 грн будут получать пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера средней украинской зарплаты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уровень, к которому мы должны идти - это зарплата 15 тыс. грн, пенсия - 5, - Шмыгаль

Кроме того, с 2022 года предусмотрено увеличение компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий, что позволит предотвратить дальнейшее увеличение разницы в размерах пенсий.

Отмечается, что индексация пенсий будет проводиться с 1 марта 2021 года.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода госслужащих в 60 лет на пенсию: "Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное"

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
При средней продолжительности жизни в Украине 71,5 лет, это просто таки царский жест!
Еще можно утроить пенсии участникам Первой мировой войны!
показать весь комментарий
16.09.2020 17:28
+14
И пачку лапши добавьте, чтобы шли на выборы и не сомневались за кого.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:28
+13
Дело за малым, дожить бы до 75 лет.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дело за малым, дожить бы до 75 лет.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:26 Ответить
Ради 400 грн надо стараться и ещё раз стараться!!!
показать весь комментарий
16.09.2020 17:29 Ответить
это не 400.а ДО 400 так что еще хз кто что получит
показать весь комментарий
16.09.2020 17:37 Ответить
Смущает приставка "До" 400 грн. А "От" скольки?
показать весь комментарий
16.09.2020 17:28 Ответить
Пожилым людям старше 75 лет в 2021 году повысят пенсии

=================
а непожилым старше 75 лет что не повысят?
показать весь комментарий
16.09.2020 18:32 Ответить
а володины папа-мама уже попали в эту категорию?...
заодно бы депутатам проверить выполнение закона о призыве офицеров запаса до 42 лет... как он выполняется ...успеет ли до следующих выборов президента этот уйти в запас полковником?...я не лох, мне 42 года
показать весь комментарий
16.09.2020 19:09 Ответить
А в чем разница между пенсионерами?) Те кому 75-ть, больше заслужили чем те кому 65-ть?)))
показать весь комментарий
16.09.2020 17:28 Ответить
Да, они живучие, гады))))
показать весь комментарий
16.09.2020 17:30 Ответить
Те постарше, больше едят
показать весь комментарий
16.09.2020 17:35 Ответить
При средней продолжительности жизни в Украине 71,5 лет, это просто таки царский жест!
Еще можно утроить пенсии участникам Первой мировой войны!
показать весь комментарий
16.09.2020 17:28 Ответить
И пачку лапши добавьте, чтобы шли на выборы и не сомневались за кого.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:28 Ответить
Лапша это уже противозаконно.
А вот подачки перед выборами, пусть даже местными - всегда пожалуйста!
показать весь комментарий
16.09.2020 17:30 Ответить
Гречки привычней.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:34 Ответить
Підвищення пенсій це во благо; тільки от питання: з яких ресурсів? Он, МВФ, бабло давати відмовляється; ЄС - також вимагає гарантій...
показать весь комментарий
16.09.2020 17:29 Ответить
Когда Порох перестанет воровать, тогда и деньги появятся
показать весь комментарий
16.09.2020 17:32 Ответить
Невже продовжує тирити мозок у ідіотів.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:36 Ответить
А что ни новость на форуме, обязательно найдутся, кому Порох в штаны нагадил
показать весь комментарий
16.09.2020 19:14 Ответить
зачем же население так обнадеживать? Оно за кило макарон душу продаст.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:30 Ответить
Тут еще не каждый доживет до 75, могли бы хоть тем кому 70 по 300 накидывать если уж так пошло.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:33 Ответить
ГАлАсуйте за "слуг"! Вителям та лікарям "підвищили", і вам "підвищимо".
Діра в бюджеті 300 млрд гривень.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:35 Ответить
Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін - Цензор.НЕТ 4606
показать весь комментарий
16.09.2020 18:11 Ответить
Что за дебильная система, чем пенсионер в 75 лет отличается от того кому 65 лет, ну и добавили бы уже всем по 250-300, а так несправедливо получается.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:36 Ответить
Пускай они себе и маме римме с папой сашей в ж...у себе засунут такую надбавку.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:39 Ответить
Да дело не в сумме, оба пенсионера платили пока работали одинаково, так к чему эти разделения по возрасту.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:41 Ответить
Протестую, не было уравниловки. Налоги платили разные. От зарплаты.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:51 Ответить
Ото ж попанують наши старики. Омаров с лобстерами "покуштую", икоркой с лососинкой себя "порадуют", цитрусовыми просто "обожруться".
показать весь комментарий
16.09.2020 17:37 Ответить
Та тихо, а то ще передумають...
показать весь комментарий
16.09.2020 17:51 Ответить
а те из доживших, кто после своих 75-и смогут каждый месяц ложить тротуарную плитку, будут получать по 6 тыщ дополнительно. может.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:39 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2020 17:44 Ответить
Гулять так гулять !
Повысьте уже и тем , кому за 100 больше раза в два , чем тем , кто дожил до 75 .
А тем , кому за 200 - пообещайте домик в Конче-Заспе !
показать весь комментарий
16.09.2020 17:44 Ответить
самое печальное, что и тут будут сортировать по показателям и достанется не всем дожившим...
в этом году обещали 80 летним по 600 с чем-то... оказалось, только одиноким 80-летним...у кого совсем никого нет и никто не приписан в квартире...
две мои соседки пролетели (у одной приписан внук) а у другой есть дети, хоть она и живет одна
показать весь комментарий
16.09.2020 17:44 Ответить
и исчо, пенсионеры 1913 года о такой надбавке и мечтать даже не могли.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:44 Ответить
а двухсотлетним бубочка назначит стипендию и будет содержать за личные средства...
показать весь комментарий
16.09.2020 17:45 Ответить
Пожилым людям старше 75 лет в 2021 году повысят пенсии, - А остальные 60 - 74 пусть сосут лапу...
показать весь комментарий
16.09.2020 17:49 Ответить
Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін - Цензор.НЕТ 8301
показать весь комментарий
16.09.2020 18:01 Ответить
Ділять бюджет?
показать весь комментарий
16.09.2020 18:46 Ответить
Пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума(с учётом оплаты услуг ЖКХ) иначе те кому нет ещё 75 лет до повышения пенсий не доживут.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:51 Ответить
це - обіцянка...Звичайна зелена брехлива обіцянка,розрахована на перспективу,хоча пятнадцять обіцяних щомісячних доларів в порядній кнайпі навіть на чай встидно дати...Замість того,щоб кидати пенсам такі от подачки з умовою досягнення віку,який далеко перевищує середній термін життя в Україні ЗРІВНЯЙТЕ всі пенсіі!...Чому медсестра,яка багато більше поклала за життя праці ніж нардеп чи там суддя отримує пенсію в десятки разів меншу?..Чи прибиральниця...чи вчителька...Вже хоч на пенсіі,коли не треба робити кар"єру,не треба гребти під себе,підминати тощо зробіть життя людей рівним і справедливим...
показать весь комментарий
16.09.2020 17:59 Ответить
в 74 молодухи еще, носяться как угорелые!
зе выбруны, дождались!
показать весь комментарий
16.09.2020 18:04 Ответить
Похоронні
показать весь комментарий
16.09.2020 18:17 Ответить
А можна статистику, сколько этих бедолаг осталось в живых?
показать весь комментарий
16.09.2020 18:44 Ответить
Всього лиш в 2021? А чому не 24 чи 25? Вони почекають.
показать весь комментарий
16.09.2020 18:49 Ответить
На фоне этой добавки пенсам(далеко не всем) на огромные 15 долларов,как-то потерялась информация о увеличении расходов на офис президента на маленькие 40%.
показать весь комментарий
16.09.2020 18:51 Ответить
очередная лапша от слуг урода на уши 75 летним пенсионерам ( не всем пенсионерам) перед выборами.
показать весь комментарий
16.09.2020 19:00 Ответить
на канари зможуть поїхать
показать весь комментарий
16.09.2020 19:19 Ответить
Та щоб вас зелебенські ......!
показать весь комментарий
16.09.2020 19:30 Ответить
А хто знає, чому censor.net., ctaв /ru/, був же /ua/???
показать весь комментарий
16.09.2020 19:33 Ответить
Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2101
показать весь комментарий
16.09.2020 20:39 Ответить
Кравчуку та Фокіну?
показать весь комментарий
16.09.2020 19:57 Ответить
С такими пенсиями у нас нужно разрешить эвтаназию. Мне уже скоро 60 и я не собираюсь милостыню просить. Лучше все сделать культурно одним укольчиком, а не лететь с балкона или в ванной сидеть в кровище........
показать весь комментарий
16.09.2020 20:15 Ответить
Именно об этом и мечтают наши вожди,но насрите на их желания.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:01 Ответить
чому такий настрій---вам же тільки 60.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:26 Ответить
НЕТ ВЫБОРОВ! Людмила [email protected] Конотоп.
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше шепито продолжили.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх
показать весь комментарий
25.09.2020 00:04 Ответить
 
 