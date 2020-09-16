Пожилым людям старше 75 лет в 2021 году повысят пенсии, - Кабмин
Кабинет министров Украины одобрил повышение в 2021 году и в дальнейшем пенсионных выплат для наиболее уязвимых категорий лиц.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Согласно постановлению, с 1 июля 2021 года пенсионеры старше 75 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы в Украине, будут ежемесячно получать до 400 грн.
Также правительство продолжило на 2021 год выплаты ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн. пенсионерам старше 80-летнего возраста. И постановило, что такие же компенсации в 500 грн будут получать пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера средней украинской зарплаты.
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Кроме того, с 2022 года предусмотрено увеличение компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий, что позволит предотвратить дальнейшее увеличение разницы в размерах пенсий.
Отмечается, что индексация пенсий будет проводиться с 1 марта 2021 года.
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а непожилым старше 75 лет что не повысят?
заодно бы депутатам проверить выполнение закона о призыве офицеров запаса до 42 лет... как он выполняется ...успеет ли до следующих выборов президента этот уйти в запас полковником?...я не лох, мне 42 года
Еще можно утроить пенсии участникам Первой мировой войны!
А вот подачки перед выборами, пусть даже местными - всегда пожалуйста!
Діра в бюджеті 300 млрд гривень.
Повысьте уже и тем , кому за 100 больше раза в два , чем тем , кто дожил до 75 .
А тем , кому за 200 - пообещайте домик в Конче-Заспе !
в этом году обещали 80 летним по 600 с чем-то... оказалось, только одиноким 80-летним...у кого совсем никого нет и никто не приписан в квартире...
две мои соседки пролетели (у одной приписан внук) а у другой есть дети, хоть она и живет одна
зе выбруны, дождались!
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше шепито продолжили.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх