Кабмин поручил создать комиссию по контролю работы НКРЭКУ и "Укрэнерго"

Кабинет Министров Украины в пятницу, 18 сентября, на Антикризисном энергетическом штабе поручил создать комиссию, которая будет оценивать работу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также компании НЭК "Укрэнерго" по урегулированию кризиса в энергетической отрасли, в том числе с оплатой долгов за зеленую электроэнергию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украине необходимы органы для контроля за работой НКРЭКУ и "Укрэнерго", чтобы поддерживать баланс в энергетической сфере.

"Вопрос к регулятору, как они отрегулируют баланс энергетического рынка. И мы с вами сегодня дали соответствующие поручения на антикризисном штабе - создать соответствующие комиссии, которые будут контролировать регуляторов с точки зрения поддержания баланса и поддержания порядка на рынке энергетики", - сказал премьер.

По его словам, энергетическая система Украины должна быть сбалансированной с точки зрения производства электроэнергии и оплат за такую ​​электроэнергию, в частности из возобновляемых источников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады по энергетике поддержал стратегию развития "Укргидроэнерго"

"Мы видим, как ее балансировать, сегодня это представляло министерство. Мы понимаем, что регуляторы, НКРЭКУ, "Укрэнерго" должны соответственно управлять рынком и провести соответствующую регуляцию на рынке, которая позволит рассчитываться с "зеленой" энергетикой в ​​тех параметрах, которые мы имеем сегодня", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, на руководстве НКРЭКУ, в частности на голове комиссии Валерии Тарасюке и члене комиссии Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата Кучеренко, члены комиссии и ее глава Валерий Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности "Энергоатома".

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, которые происходят на рынке электрической энергии и приводят к накоплению убытков и критическому финансовому состоянию государственных энергетических предприятий.

18 сентября народный депутат Михаил Волынец призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля открыть дисциплинарное производство в отношении председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за бизнес-интересов его родного брата в энергетике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания брата главы НКРЭКУ пыталась избавиться от лицензии на торговлю током в первый день скандала

По информации, изложенной в обращении Волынца к премьеру, родной брат главы НКРЭКУ Артем Тарасюк руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая занимается коммерческими операциями на рынке электрической энергии. Сам председатель комиссии Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ владел 10% этой компании через кипрскую Deelack Investments Limited.