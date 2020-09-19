Кабмин поручил создать комиссию по контролю работы НКРЭКУ и "Укрэнерго"
Кабинет Министров Украины в пятницу, 18 сентября, на Антикризисном энергетическом штабе поручил создать комиссию, которая будет оценивать работу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также компании НЭК "Укрэнерго" по урегулированию кризиса в энергетической отрасли, в том числе с оплатой долгов за зеленую электроэнергию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, Украине необходимы органы для контроля за работой НКРЭКУ и "Укрэнерго", чтобы поддерживать баланс в энергетической сфере.
"Вопрос к регулятору, как они отрегулируют баланс энергетического рынка. И мы с вами сегодня дали соответствующие поручения на антикризисном штабе - создать соответствующие комиссии, которые будут контролировать регуляторов с точки зрения поддержания баланса и поддержания порядка на рынке энергетики", - сказал премьер.
По его словам, энергетическая система Украины должна быть сбалансированной с точки зрения производства электроэнергии и оплат за такую электроэнергию, в частности из возобновляемых источников.
"Мы видим, как ее балансировать, сегодня это представляло министерство. Мы понимаем, что регуляторы, НКРЭКУ, "Укрэнерго" должны соответственно управлять рынком и провести соответствующую регуляцию на рынке, которая позволит рассчитываться с "зеленой" энергетикой в тех параметрах, которые мы имеем сегодня", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, на руководстве НКРЭКУ, в частности на голове комиссии Валерии Тарасюке и члене комиссии Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.
По информации депутата Кучеренко, члены комиссии и ее глава Валерий Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности "Энергоатома".
Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, которые происходят на рынке электрической энергии и приводят к накоплению убытков и критическому финансовому состоянию государственных энергетических предприятий.
18 сентября народный депутат Михаил Волынец призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля открыть дисциплинарное производство в отношении председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за бизнес-интересов его родного брата в энергетике.
По информации, изложенной в обращении Волынца к премьеру, родной брат главы НКРЭКУ Артем Тарасюк руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая занимается коммерческими операциями на рынке электрической энергии. Сам председатель комиссии Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ владел 10% этой компании через кипрскую Deelack Investments Limited.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль