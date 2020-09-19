Полиция расследует 39 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки полицейские открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Всего в течение суток в полицию поступило 47 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Донецкой - 14, по 5 - в Одесской и Сумской, по 4 - в Закарпатской и Черниговской, в Киевской - 3, по 2 - в Днепропетровской и Ивано-Франковской, по 1 - в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Полтавской , Ривненской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 381 сообщение, связанное с избирательным процессом.

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За сутки до ЕРДР внесены сведения о четырех уголовных правонарушениях.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 39 уголовных правонарушениях: 21 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 - связанных с избирательным процессом.

Также составлено 6 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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