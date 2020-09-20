Кадровые перестановки в Кабмине могут остановить бюджетный процесс, - Разумков

Делать кадровые изменения в экономическом блоке Кабинета Министров во время утверждения бюджета на 2021 год нецелесообразно.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

"По состоянию на сегодня предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет, — ни по конкретно взятым министрам, ни в отношении Кабинета Министров в целом. Если мы говорим об общей замене Кабинета Министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о возможной отставке Марченко: "Проект бюджета не добавил министру финансов плюсов"

По словам спикера, назначение новых руководителей министерств экономического блока может остановить бюджетный процесс.

"Если мы говорим про финансовый блок, также большой вопрос насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут "мы на него не влияли, давайте перерабатывать все", и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год. А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр финансов Марченко о возможной отставке: "Я нормально за эти 6 месяцев выполняю свои обязанности"