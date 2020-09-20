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Кадровые перестановки в Кабмине могут остановить бюджетный процесс, - Разумков

Кадровые перестановки в Кабмине могут остановить бюджетный процесс, - Разумков

Делать кадровые изменения в экономическом блоке Кабинета Министров во время утверждения бюджета на 2021 год нецелесообразно.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

"По состоянию на сегодня предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет, — ни по конкретно взятым министрам, ни в отношении Кабинета Министров в целом. Если мы говорим об общей замене Кабинета Министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса", - сказал он.

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По словам спикера, назначение новых руководителей министерств экономического блока может остановить бюджетный процесс.

"Если мы говорим про финансовый блок, также большой вопрос насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут "мы на него не влияли, давайте перерабатывать все", и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год. А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить", - сказал Разумков.

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Автор: 

Минфин (1556) отставка (3157) Марченко Сергей (299) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+4
могут остановить ,а могут и не остановить- философствует барыга.
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20.09.2020 08:37
+4
...могут остановить процесс РАСПИЛА.
А они ведь так тщательно и любовно его выстраивались!
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20.09.2020 08:40
+2
та его хоть останавливай ,хоть ускоряй-толку все равно не будет...денег нет и не предвидится
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20.09.2020 08:45
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могут остановить ,а могут и не остановить- философствует барыга.
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20.09.2020 08:37 Ответить
Цей "разумков" також... або вішає локшину на вуха, або й сам тупий, як валянок, бо не тямить як має формуватися бюджет і як він має виконуватися... Нині парламент виконує лише диктат Путіна і замовлення олігархів, штампуючи відповідні закони, а не формує законодавчо стратегію розвитку держави

-Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає недоцільним змінювати склад Кабінету Міністрів під час формування бюджету України на 2021 рік.

-Навіть так? А після - можна? І виконувати його буде наступний уряд, не причетний до формування цього бюджету?

-Перше: Він не тямить, що бюджет розробляють НЕ міністри, а сотні фахівців- клерків з Мінфіну в координації з такими ж клерками з інших міністерств та відомств... Друге: -Уряд його просто затверджує... Процедура затвердження триває кілька хвилин (годин) на своєму засіданні. Потім подає в парламент.

-Нині роль міністрів зводиться до визначення елементарного - що в першу чергу слід розвивати і куди спрямовувати кошти, і навіть не ДЕ взяти кошти, бо це роблять знову ж клерки. І тому не дивно, що ці МІНІСТРИ скаржаться, що потреби міністерств, сфер діяльності не враховані

-А в парламентсько-президентській республіці - саме стратегію розвитку мав би розробляти парламент, а не Уряд. За Урядом технічна сторона - прорахувати мобілізацію коштів під стратегію, а потім - виконувати завдання поставлені парламентом! Бо стратегію розвитку має задавати, визначати довгостроково функціонуючий (п'ятирічний) парламент, а не часто змінні склади урядів. А річні бюджети мають відповідати загальній стратегії розвитку держави, заданій парламентом.

- Уряд має формуватися більшістю (сьогодні монобільшістю ЗЕлених) під виконання цієї стратегії і відповідати за їх повне і вчасне виконання! Тому склад Уряду має бути підібраним як похідна від стратегії визначеної найвищим органом в парламентсько-президентській державі -САМЕ парламентом. Чому нині Уряд, а не парламент, задає стратегію розвитку держави - мені не зрозуміло?! Парламент мав би завдати вектори - зріст ВВП, зайнятості- робочих місць, продуктивності праці, соціального рівня життя, стандарти оборони держави і охорони особи. А президент (відповідно до своїх повноважень) - внести свої пропозиції з розвитку і підвищенню якості функціонування і підконтрольних йому відомств тощо.

-За таким сценарієм держава мала б наперед задане майбутнє - чітке, зрозуміле, узаконене і контрольоване .парламентом.

-Скажіть на милість, хіба не так в відбувається в сім'ї? Батьки(парламент) визначають, ЩО зробити (стратегію) , потім розподіляють гіпотетичні доходи (бюджет), далі- і хто , що має з визначеного робити (домашні міністри- уряд чи кого підрядити), а не навпаки: Спочатку купити мальцю Айфон, а потім думати - як погасити кредити і на що їсти наступні пів року всій сім'ї... Назва "економіка" спершу виникла - як вміння вести господарство і лишається таким і донині!

- А ЗЕлений Уряд спочатку підвищив на 40% витрати на утримання себе коханого, на утримання президента, парламенту ( на Айфони), а потім - де позичити гроші на охорону здоров'я, оборону тощо...

-Якщо йти за логікою Разумкова, що міністрів, які "розробляють" бюджет до його прийняття парламентом, а після прийняття бюджету - можна міняти, то нові міністри оправдовуючись за його невиконання зможуть казати " ми його не розробляли", необхідно суттєво його коректувати, переробляти, змінювати і т. д.... Міністри мають підбиратися парламентом для його впевненості в безумовній реалізації стратегії найвищого органу влади в парламентсько - президентській державі!

-Тобто, нинішня позиція Разумкова - фундамент на чергове невиконання бюджету наступного року! Воно й зрозуміло - бо хто в ЗЕленому парламенті здатний розробляти стратегію - артисти, шоумени? Чи стратегічно мислити, якщо й самий розумний Разумков - в цьому не петрає... ? Бо інші нардепи турбуються лише про свої "кузні грошей ", свої "монетні двори" завдяки своєму парламентському статусу ... як і їх ЗЕлений "клоун-король" - чудо-президент...

А ви, "пересічні" - не бійтеся ні заплат, ні пенсій, бо вони - малюсінькі...
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20.09.2020 13:00 Ответить
...могут остановить процесс РАСПИЛА.
А они ведь так тщательно и любовно его выстраивались!
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20.09.2020 08:40 Ответить
100% 👏
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20.09.2020 10:27 Ответить
та его хоть останавливай ,хоть ускоряй-толку все равно не будет...денег нет и не предвидится
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20.09.2020 08:45 Ответить
А вы, друзья, кака(ть) не садитесь..©
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20.09.2020 09:05 Ответить
Перестановка ліжок в зеленому борделі.
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20.09.2020 09:32 Ответить
Видно внучка ще не підібрала кандидатур із дідусевих однолітків.
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20.09.2020 10:13 Ответить
Как не переставляй кровати в борделе, результат будет один и тот же. зеленых шлюх надо менять
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20.09.2020 10:57 Ответить
Господин Разумков ,важен не процесс сам по себе , а то чтобы вы после
принятия бюджета не начали его тут же перекраивать.
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20.09.2020 11:21 Ответить
 
 