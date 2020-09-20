Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская
Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь и Россия - дружественные страны, и оппозиционеры не хотят ни с кем ругаться.
Об этом она заявила в интервью российскому изданию РБК, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ", - сказала Тихановская.
При этом она назвала Путина "мудрым руководителем" и предположила, что ему понравится новый президент Беларуси.
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"Уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы о чем договориться и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", - сказала Тихановская.
"Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран", - пояснила одна из лидеров оппозиции Беларуси.
"Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем", - добавила она.
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только ракурс другой
купленные /борцы за свободу / и одурманенная часть населения
как проголосовали так и проголосовали пусть соврали
на 20-30 % все равно победил Лукашенко
теперь ищут крайнего
что имеет Украина за две революции /майданы /
гривня обесценилась в 7 раз
после первой в два раза второй в три раза
кто ездил в ЕС на отдых тот и ездит
остальные на рабский труд
/там где есовцам работать западло /
только единицы нормально устроились
З как-цапського тб?
Не знание истории человеческой цивилизации не освобождает от историсеской ответственности в виде реального результата (жизнь "в заднице" - это заслуженный и справедливый итог!
Не скиглять, що їх =аскарбляют= і =нє паддєрживают=.
Так що там з прапорцем: і поклони адмінам били, і =революціонерили= на весь форум.
В реалі такі самі маніфестації солідарності влаштовували, вивішували прапори, заяви якісь приймали.
Нам тут "революціонери і революціонерки" захлиналися в розповідях, як всі дружно і абсолютною більшістю обрали собі прі-зі-дєн-та Свєту, =каторая ніґагда нє інтєрєсавалась палітікай=, а у неї цю =пабєду= і =президентство= украли.
А те, що українці, думаючи про наслідки для України, насамперед - укріплення північного кордону і вірогідна військова як не агресія, то провокація з півночі, - стримано аналізували, це сприймалося, як образа. Тих треба було заклювати.
І подібні "революціонери" створювали провокації на форумі, щоб розколоти українців (нам і так критично бракує єдності) на правильних і поганих, які, бачте, не скачуть од радості через їхні протести, а висловлюють критичні судження і пробують аналізувати, дивлячись на кілька кроків уперед і ставлячи логічне запитання =а що далі=.
Місцеві корисні ідіоти їм у цьому гарно підігрували.
Повторю: українцям треба думати про свої інтереси, свій захист і про себе та Україну.
тут осень на носу, холодняк на подxоде.
та и смысла нет бульбофюрера на бульбофюрешу менять....
для справки: Майдан - ето декабрь 2013
Що ВИ ХТІЛИ - АГЕНТА ФСБ ВИДНО ЗДАЛЕКУ
Бідні сябри, поки розгрібуть це запутане кодло і створять справжню опозицію від народу, можутьпройти роки
Путін це покровитель та захисник Лукі.
Він правильно робить ?
Ти з ним погоджуєшся ?
То припиняй дзеленчати про протести. Згортай лавочку.
Для него народ, это просто стадо овец для стрижки. А демократия, просто вывеска, что бы не блеяли.
А по сути он неодиктатор и узурпатор власти и таких же поддерживает.
дарите мусорам цветочки, гарбузы, шарики и дальше.
свобода не дарится, ее завоевывают.