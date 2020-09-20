Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь и Россия - дружественные страны, и оппозиционеры не хотят ни с кем ругаться.

Об этом она заявила в интервью российскому изданию РБК, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ", - сказала Тихановская.

При этом она назвала Путина "мудрым руководителем" и предположила, что ему понравится новый президент Беларуси.

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"Уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы о чем договориться и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", - сказала Тихановская.

"Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран", - пояснила одна из лидеров оппозиции Беларуси.

"Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем", - добавила она.

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