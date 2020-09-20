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Новини Революція в Білорусі
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Проти Росії ми абсолютно нічого не маємо, Путін - мудрий керівник, - Тіхановська

Проти Росії ми абсолютно нічого не маємо, Путін - мудрий керівник, - Тіхановська

Одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що Білорусь і Росія - дружні країни, і опозиціонери не хочуть ні з ким лаятися.

Про це вона заявила в інтерв'ю російському виданню РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з Росією дружні країни, і я знаю, що росіяни як люди підтримують білорусів. І нам дуже шкода, що пан Путін підтримав Лукашенка, а не білоруський народ", - сказала Тіхановська.

При цьому вона назвала Путіна "мудрим керівником" і припустила, що йому сподобається новий президент Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська

"Уже на цих виборах буде обраний президент. Я впевнена, що це буде дуже сильний лідер, з яким пан Путін знайшов би про що домовитися і розмовляв би з ним, як з рівним, якщо він не бачить в мені людину, з якою він може поговорити", - сказала Тіхановська.

"Це не прозахідна і не проросійська боротьба, це виступи проти однієї людини, до якої наші люди втратили довіру, повагу і з ким ми не хочемо більше ні жити, ні працювати. Це ніяк не стосується ні пана Путіна, ні України, ні будь-яких інших країн", - пояснила одна з лідерок опозиції Білорусі.

"Ви повинні зрозуміти, проти Росії ми абсолютно нічого не маємо", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі "кібер-партизани" злили в інтернет дані 1000 силовиків. МВС країни погрожує покарати

Білорусь (7940) путін володимир (23878) росія (65379) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+92
что и требовалось доказать
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20.09.2020 13:26
+59
Она не должна была разговаривать с агенством из мордора.
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20.09.2020 13:34
+47
Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская - Цензор.НЕТ 7953
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20.09.2020 13:32
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история повторяется как в Украине
только ракурс другой
купленные /борцы за свободу / и одурманенная часть населения
как проголосовали так и проголосовали пусть соврали
на 20-30 % все равно победил Лукашенко
теперь ищут крайнего
что имеет Украина за две революции /майданы /
гривня обесценилась в 7 раз
после первой в два раза второй в три раза
кто ездил в ЕС на отдых тот и ездит
остальные на рабский труд
/там где есовцам работать западло /
только единицы нормально устроились
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20.09.2020 18:17 Відповісти
зачем эти потуги -протесты в Беларуси, если тихаяновски = лукашенко?
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20.09.2020 18:18 Відповісти
Звідки така інформація?
З как-цапського тб?
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20.09.2020 19:16 Відповісти
По карте Киев - Новая Гута (до границы Беларуси) - 221 км. Время 2 часа 50 минут
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20.09.2020 18:21 Відповісти
Тихановская! Ты агент Путина!
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20.09.2020 18:57 Відповісти
Люди! Поймите, эти Тихановские, Колесниковы, Навальные не так просты как кажутся. Давайте думать не о них, а об Украине! И любить её всем сердцем. Потому что кроме нас некому
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20.09.2020 19:00 Відповісти
домохозяйка. рекламируя гнома и рашисткий недонарод,, пробивает тему аншлюсса Беларуси, забывая рассказать белорусам, что мордор - изгой вплоть до всемирной изоляции, а территория Беларуси становится законной экономической и военной мишенью, при многоходовках гениального и мудрого стратега всех времен и народов - Хутина Пуя.
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20.09.2020 19:14 Відповісти
А давай ты не будешь указывать, на какой мови надо разговаривать. И не учи ученого. Если русскоязычные украинцы обсуждают ситуацию, то не пхай своего носа в чужой разговор. Если ты не тямишь в политике, а только в филологии. Иди на филологический форум.
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20.09.2020 19:32 Відповісти
Москальской ЫМПЕРИИ НУЖНЫ КОЛОНИИ,с которых можно "выжимать все соки", ибо это способ существования и паразитирования любоой ЫМПЕРСКОЙ МЕТРОПОЛИИ, ей не нужны свободные и самодостаточные соседи, ЫМПЕРИЯ ДЕРЖИТСЯ НА РАБАХ!
Не знание истории человеческой цивилизации не освобождает от историсеской ответственности в виде реального результата (жизнь "в заднице" - это заслуженный и справедливый итог!
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20.09.2020 19:43 Відповісти
Вона дуже хоче бути "любимой женой" замість бульбо фюрера ..)))))))))
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20.09.2020 19:48 Відповісти
Вот и вскрылась консерва то... хутин - мудрый и мы ничего против не имеем... Ай да, Тихановская , ай да, прыткая... Теперь я начинаю бацьке сострадать, бо желающих к корыту во сколько... За ними и Колюню не заприметишь...
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20.09.2020 19:52 Відповісти
у нас тоже во время Оранжевой революции боялись что-то против Расеи сказать- страх в крови был, никаких угроз на Майдане, не дай бог, Ющенко тоже боялся . Кучма и МЗС предупреждали тогда : ни одного слова плохого против - тоже песенки, флаги, танцы. прошло 10 лет - и полетели и пули, коктейли Молотова и убийства. то есть Беларусь отстала на 10-15 лет, и у них все впереди.
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21.09.2020 00:18 Відповісти
И нафига здесь столько было переживаний за эту ватницу...
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20.09.2020 19:55 Відповісти
Вот и все. ***** хозяин луки, а тихановская их подстилка.
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20.09.2020 20:43 Відповісти
І нема жодної підлої і ницої білоруської брехухи-провокаторки на темі !
Не скиглять, що їх =аскарбляют= і =нє паддєрживают=.

Так що там з прапорцем: і поклони адмінам били, і =революціонерили= на весь форум.
В реалі такі самі маніфестації солідарності влаштовували, вивішували прапори, заяви якісь приймали.
Нам тут "революціонери і революціонерки" захлиналися в розповідях, як всі дружно і абсолютною більшістю обрали собі прі-зі-дєн-та Свєту, =каторая ніґагда нє інтєрєсавалась палітікай=, а у неї цю =пабєду= і =президентство= украли.
А те, що українці, думаючи про наслідки для України, насамперед - укріплення північного кордону і вірогідна військова як не агресія, то провокація з півночі, - стримано аналізували, це сприймалося, як образа. Тих треба було заклювати.
І подібні "революціонери" створювали провокації на форумі, щоб розколоти українців (нам і так критично бракує єдності) на правильних і поганих, які, бачте, не скачуть од радості через їхні протести, а висловлюють критичні судження і пробують аналізувати, дивлячись на кілька кроків уперед і ставлячи логічне запитання =а що далі=.

Місцеві корисні ідіоти їм у цьому гарно підігрували.

Повторю: українцям треба думати про свої інтереси, свій захист і про себе та Україну.
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20.09.2020 20:50 Відповісти
Москвофілія - головна проблема білорусів.
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20.09.2020 20:53 Відповісти
Баба не, баба не..
Проти Росії ми абсолютно нічого не маємо, Путін - мудрий керівник, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3647
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20.09.2020 20:55 Відповісти
нормально так - погуляли, гарбузы с шариками поносили и хватит.
тут осень на носу, холодняк на подxоде.
та и смысла нет бульбофюрера на бульбофюрешу менять....

для справки: Майдан - ето декабрь 2013
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20.09.2020 21:01 Відповісти
текущий президет - Зе . такой же результат , только 15 тысяч населения погибло .
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21.09.2020 00:17 Відповісти
Тоже на бутылку сажают и почки отбивают?
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21.09.2020 08:41 Відповісти
Це звичайні білорасєяни, підлабузники расєйські, ніякої свободи цим потворам не треба)) вони підлабузники які хотять жити за рахунок як Заходу так і расєї...)))
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20.09.2020 21:21 Відповісти
Путин не мудрий , , а хитрий ...хто повірить , сяде* на його язичок того і проглотить...
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20.09.2020 21:29 Відповісти
Путин твой - лох
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20.09.2020 23:58 Відповісти
Путін...не мій ,.., а опзж , які приставляють частину українців в раді ...інші це оглочують ... А лохи кримчани, логончани і донецькі, а тепер судячи білоруси лохонуться...
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21.09.2020 01:38 Відповісти
Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь и Россия - дружественные страны, и оппозиционеры не хотят ни с кем ругаться. Источник: https://censor.net/ru/n3220315

Що ВИ ХТІЛИ - АГЕНТА ФСБ ВИДНО ЗДАЛЕКУ

Бідні сябри, поки розгрібуть це запутане кодло і створять справжню опозицію від народу, можутьпройти роки
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20.09.2020 21:42 Відповісти
ТП. Диагноз однозначен.
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20.09.2020 22:03 Відповісти
так чё ж ты не на россии прячешся от лукавого?
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20.09.2020 22:17 Відповісти
Дурепа...
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20.09.2020 22:18 Відповісти
у нас тоже во время Оранжевой революции боялись что-то против Расеи сказать- страх в крови был, никаких угроз на Майдане, не дай бог, Ющенко тоже боялся . Кучма и МЗС предупреждали тогда : ни одного слова плохого против - тоже песенки, флаги, танцы. прошло 10 лет - и полетели и пули, коктейли Молотова и убийства. то есть Беларусь отстала на 10-15 лет, и у них все впереди
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21.09.2020 00:20 Відповісти
Чувак, во время Оранжевой революции нам особо рашке и нечего предъявлять было.
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21.09.2020 13:55 Відповісти
пытается лавировать и не злить опасного психопата.
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21.09.2020 00:38 Відповісти
Не мудрый, а *****.
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21.09.2020 02:11 Відповісти
купите этой бабе фалоиммитатор и пусть занимается сама собой... ее сфера - это дешевый рынок придорожных борделей...
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21.09.2020 03:22 Відповісти
НУ- НУ, мудрый. ВИДИМО, КАК И ТЫ.
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21.09.2020 06:43 Відповісти
От дуринда....
Путін це покровитель та захисник Лукі.
Він правильно робить ?
Ти з ним погоджуєшся ?
То припиняй дзеленчати про протести. Згортай лавочку.
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21.09.2020 09:10 Відповісти
Ей тупой не доходит, что ***** в принципе не приемлет демократический транзит власти.
Для него народ, это просто стадо овец для стрижки. А демократия, просто вывеска, что бы не блеяли.
А по сути он неодиктатор и узурпатор власти и таких же поддерживает.
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21.09.2020 10:26 Відповісти
после таких заявлений, пофиг на белорусов.
дарите мусорам цветочки, гарбузы, шарики и дальше.
свобода не дарится, ее завоевывают.
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21.09.2020 11:17 Відповісти
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21.09.2020 12:42 Відповісти
Не бучу великої різниці між лукою та цією тупою пи###ю.
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21.09.2020 13:45 Відповісти
Слякоть.
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21.09.2020 13:57 Відповісти
Праздничный шарик начали надувать,а он принял неоднозначную форму.
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22.09.2020 10:55 Відповісти
О,да, так оно и есть! Путин, действительно,всемирно известный МУДрый АКсакал!
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22.09.2020 16:34 Відповісти
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