Проти Росії ми абсолютно нічого не маємо, Путін - мудрий керівник, - Тіхановська

Одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що Білорусь і Росія - дружні країни, і опозиціонери не хочуть ні з ким лаятися.

Про це вона заявила в інтерв'ю російському виданню РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з Росією дружні країни, і я знаю, що росіяни як люди підтримують білорусів. І нам дуже шкода, що пан Путін підтримав Лукашенка, а не білоруський народ", - сказала Тіхановська.

При цьому вона назвала Путіна "мудрим керівником" і припустила, що йому сподобається новий президент Білорусі.

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"Уже на цих виборах буде обраний президент. Я впевнена, що це буде дуже сильний лідер, з яким пан Путін знайшов би про що домовитися і розмовляв би з ним, як з рівним, якщо він не бачить в мені людину, з якою він може поговорити", - сказала Тіхановська.

"Це не прозахідна і не проросійська боротьба, це виступи проти однієї людини, до якої наші люди втратили довіру, повагу і з ким ми не хочемо більше ні жити, ні працювати. Це ніяк не стосується ні пана Путіна, ні України, ні будь-яких інших країн", - пояснила одна з лідерок опозиції Білорусі.

"Ви повинні зрозуміти, проти Росії ми абсолютно нічого не маємо", - додала вона.

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