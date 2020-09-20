ВВС Великобритании беспрецедентно увеличили интенсивность патрулирования у границ РФ, - СМИ

Британские военные самолеты и корабли хотят обнаружить слабости российской обороны, чтобы использовать их в будущем.

Об этом сообщает The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ. Издание называет операцию "беспрецедентной".

По его данным, патрулирование усилили с последней недели августа. К границам России в районе Черного моря и Кольского полуострова отправились 28 самолетов военно-воздушных сил Великобритании.

The Sunday Times сообщает, что в патрулировании задействованы истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

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Великобритания хочет заставить Россию занять оборонительную позицию, утверждает издание.

Кроме того, британские истребители направились за Северный полярный круг для патрулирования в районе Мурманска, где расположены основные базы российских подводных лодок. Они отправились туда в составе флотилии, в которую также вошли американские и норвежские корабли.

В Черное море направили британский разведывательный фрегат HMS Enterprise.

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