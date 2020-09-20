ВВС Великобритании беспрецедентно увеличили интенсивность патрулирования у границ РФ, - СМИ
Британские военные самолеты и корабли хотят обнаружить слабости российской обороны, чтобы использовать их в будущем.
Об этом сообщает The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ. Издание называет операцию "беспрецедентной".
По его данным, патрулирование усилили с последней недели августа. К границам России в районе Черного моря и Кольского полуострова отправились 28 самолетов военно-воздушных сил Великобритании.
The Sunday Times сообщает, что в патрулировании задействованы истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.
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Великобритания хочет заставить Россию занять оборонительную позицию, утверждает издание.
Кроме того, британские истребители направились за Северный полярный круг для патрулирования в районе Мурманска, где расположены основные базы российских подводных лодок. Они отправились туда в составе флотилии, в которую также вошли американские и норвежские корабли.
В Черное море направили британский разведывательный фрегат HMS Enterprise.
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Что русскый транзистор - самый увесистый транзистор в мире !
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Ишь, расходились "имперцы" недоделанные - забыли, что такое мука по талонам ?.
Эпичность факапов Зеленского и его людей продолжает поражать воображение. Даже если сесть и подумать, то более тупых действий и решений - придумать сложно. Итак, вашему вниманию занимательная история о том, как з 58 000 долларов от ГО "Служба спасения животных" глава ГПУ Венедиктова, глава НБУ Шевченко и глава Укрэксимбанка Мецгер собрались в Вашингтон потусить с американским лоббистами чтобы порешать по поводу отрицательной репутации Зеленского в Штатах. Чистой воды коррупционное действо.....
Вместе со своей "озабоченностью" "гарант" показал три самолёта и один корабль.
кстати, на заметку для де-окупаци крымнашинской области никаой резолюции ООН не нада, лишь просто согласие из Киева))
это им, шоб готовили лыжи, пока НЕзаконный самострой (керченский мост) не обвалился под действием обстоятельств ... бо без моста утекать на Немытую будет труднее