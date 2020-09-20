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Новости Агрессия России против Украины
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ВВС Великобритании беспрецедентно увеличили интенсивность патрулирования у границ РФ, - СМИ

ВВС Великобритании беспрецедентно увеличили интенсивность патрулирования у границ РФ, - СМИ

Британские военные самолеты и корабли хотят обнаружить слабости российской обороны, чтобы использовать их в будущем.

Об этом сообщает The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ. Издание называет операцию "беспрецедентной".

По его данным, патрулирование усилили с последней недели августа. К границам России в районе Черного моря и Кольского полуострова отправились 28 самолетов военно-воздушных сил Великобритании.

The Sunday Times сообщает, что в патрулировании задействованы истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете. Путин возразил, мол, Вашингтон вынудил РФ начать разработку

Великобритания хочет заставить Россию занять оборонительную позицию, утверждает издание.

Кроме того, британские истребители направились за Северный полярный круг для патрулирования в районе Мурманска, где расположены основные базы российских подводных лодок. Они отправились туда в составе флотилии, в которую также вошли американские и норвежские корабли.

В Черное море направили британский разведывательный фрегат HMS Enterprise.

Также на Цензор.НЕТ: Российские наемники готовят провокации в районе Шумов, Украина обратилась к ОБСЕ, - СМИ

Автор: 

ВВС (259) Великобритания (4984) граница (5273) россия (95683)


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Топ комментарии
+49
Браво!
Душите ту гидру.
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20.09.2020 19:20
+22
Британський бульдог придушить кацапського шакала.
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20.09.2020 19:23
+16
Это не благодаря, а вопреки - вопреки действиям Зелебородько по демонтажу государства. Ссыкло полностью легло под путина, и только активная часть украинского общества да наши западные друзья мешают ему быстренько всё сдать и убежать на обещанный ****** островок.
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20.09.2020 19:36
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Страница 3 из 3
У каких чуваков? У якутов?
ВПС Великої Британії безпрецедентно збільшили інтенсивність патрулювання біля кордонів РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4841
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20.09.2020 23:53 Ответить
Ты чё тупой на карту глянь: центр местной плотность у Казакстане, де и положено быть манголам, а это тибе пра чуваковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9 чуваков Учи матчасц
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21.09.2020 00:20 Ответить
Просто монголы уже тогда задумали строить Байконур и рванули с Байкала в Казахстан
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21.09.2020 00:26 Ответить
Чувак у типе крыша тичет. Учам матчасц: казаки (казахи) это тюрки, каторые назывались манголы, а нынешние манголы это манжуры, каторые у 16 веке захватили манголию; но для типе это слишком сложна, так шо не напрягайсся. Кстате это даже нурсултан знает.
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21.09.2020 00:33 Ответить
Так какая гаплогруппа была у монголов-захватчиков Киевской Руси?
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21.09.2020 00:37 Ответить
Ты чё тупой на твоей карте написсяно центр у самом центре казакстану, казаки сипе манголами историческими и считают, а ано так и есц.ВПС Великої Британії безпрецедентно збільшили інтенсивність патрулювання біля кордонів РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4689
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21.09.2020 00:49 Ответить
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21.09.2020 00:52 Ответить
Какое счастье, что московитские подводные лодки самые шумные в мире !
Что русскый транзистор - самый увесистый транзистор в мире !
Что в космосе московия отстала безнадёжно и навсегда !
Но самое мощное оружие - это финансы !
Отключайте их от всех сервисов и морозьте все счета.
Ишь, расходились "имперцы" недоделанные - забыли, что такое мука по талонам ?.
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20.09.2020 21:57 Ответить
"Спасать репутацию Зеленского за деньги от Службы спасения животных едут в США глава ГПУ,НБУ и Укрэксимбанка (Документы)"
Эпичность факапов Зеленского и его людей продолжает поражать воображение. Даже если сесть и подумать, то более тупых действий и решений - придумать сложно. Итак, вашему вниманию занимательная история о том, как з 58 000 долларов от ГО "Служба спасения животных" глава ГПУ Венедиктова, глава НБУ Шевченко и глава Укрэксимбанка Мецгер собрались в Вашингтон потусить с американским лоббистами чтобы порешать по поводу отрицательной репутации Зеленского в Штатах. Чистой воды коррупционное действо.....
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20.09.2020 22:16 Ответить
https://enigma.ua/articles/spasat-reputatsiyu-zelenskogo-za-dengi-ot-sluzhby-spaseniya-zhivotnykh-edut-v-ssha-glava-gpunbu-i-ukreksimbanka-dokumenty
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20.09.2020 22:17 Ответить
Отлично, пилоты британских ВВС должны многократно отработать целеуказание и поражение экономических и военных обьектов как в Крыму так и в прилегающих сухопутных и морских рашистских территориях.Тем более гном понавез понаехов в Крым и военного хлама в качестве мишеней, а самим русозверям пообещал рай. Судоходство, континентальный шельф и газодобычу надо возвращать Украине.
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20.09.2020 22:27 Ответить
Вот бы какая ракета случайно пустилась, а на все вопросы РФ ответ в их же стиле "а докажите".
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20.09.2020 22:36 Ответить
Их еще пуститься многократно и не случайно, но попозже. карлик посчитал, что Крым - это база-авианосец, контролирующий весь регион. А на самом деле это ловушка для тысяч обезумевших ватникопитеков при организованной блокаде с последующей утилизацией..
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20.09.2020 23:34 Ответить
он хотел "непотоплямый авиносяц" в подбрюшье Нато)) а получил рядом с мокшандией целую Украину как сплошную базу-авианосец Нато или БалтоЧерноморской Унии в будущем))
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22.09.2020 08:38 Ответить
Otslezyvajet raski podvodki.Anglicani bez problem ix naxodit i mozet unictozit kogda tolko zaxotiat
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20.09.2020 22:30 Ответить
давити кацяпських гнид знищувати на землі в воді й на небі щоб не існувало більше цієї гидоти на землі!
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20.09.2020 22:58 Ответить
ВПС Великої Британії безпрецедентно збільшили інтенсивність патрулювання біля кордонів РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7578
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20.09.2020 23:11 Ответить
как говорится, это жу-жу-жу неспроста ... хотя после оккупации и аннексии Крыма надеяться на то, что Х#йло и ко успокоятся было наивно (а заниматься тем, чем занимались все это время все "наши власти" - тупо преступно)
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20.09.2020 23:56 Ответить
Быстро бритты отреагировали на оккупацию Крыма.
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21.09.2020 00:36 Ответить
Они засекретили отравление Литвиненко - думали ЇХ МИНЕ ... они закрыли глаза на дело со Скрипалями -думали ЇХ МИНЕ ... они прошли через БРЭКЗИТ - ой, думають , шось не минає, а тут Новічок знов на арені ... Історія з Гітлером повторюється ...
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21.09.2020 06:09 Ответить
Британцы тестируют оборону **********? По заказу *****?
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21.09.2020 09:12 Ответить
Ну всё, ВВП будет ночами трястись от страха.
Вместе со своей "озабоченностью" "гарант" показал три самолёта и один корабль.
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21.09.2020 15:14 Ответить
давно пора "использовать в будущем" ))
кстати, на заметку для де-окупаци крымнашинской области никаой резолюции ООН не нада, лишь просто согласие из Киева))
это им, шоб готовили лыжи, пока НЕзаконный самострой (керченский мост) не обвалился под действием обстоятельств ... бо без моста утекать на Немытую будет труднее
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22.09.2020 08:33 Ответить
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