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Загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике в Киеве нет, - Рубан

Загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике в Киеве нет, - Рубан

В Киеве не зафиксировано загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике. По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, наблюдается небольшое превышение показателей вблизи автомагистралей.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, сейчас специалисты продолжают проводить замеры.

"Есть незначительные превышения, которые присущи понедельнику. Они наблюдаются у автомагистралей. То, что публикуется в интернете о загрязнении воздуха, то таких показателей нет", - сказал Рубан.

Напомним, ранее сообщалось, что жителям столицы из-за пожара в Дарницком районе Киева рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 40 руководителей общежитий Киева оштрафовали за нарушение правил карантина, - Рубан

Автор: 

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Нет ? А кто правду скажет?
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21.09.2020 12:21 Ответить
Від торф'яників забруднення немає, тому що забруднення йде від звалища.
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21.09.2020 13:40 Ответить
правду показують тут https://www.saveecobot.com/maps#10/50.4782/30.5269/aqi/

до, речі, вранці на вул. Л. Руденко було 213...
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21.09.2020 15:28 Ответить
От тільки через задимлення на Дарницькому районі уночі довелось зачинити вікна.
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21.09.2020 14:11 Ответить
 
 