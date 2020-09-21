Загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике в Киеве нет, - Рубан

В Киеве не зафиксировано загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике. По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, наблюдается небольшое превышение показателей вблизи автомагистралей.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, сейчас специалисты продолжают проводить замеры.

"Есть незначительные превышения, которые присущи понедельнику. Они наблюдаются у автомагистралей. То, что публикуется в интернете о загрязнении воздуха, то таких показателей нет", - сказал Рубан.

Напомним, ранее сообщалось, что жителям столицы из-за пожара в Дарницком районе Киева рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе.

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