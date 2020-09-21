Забруднення повітря через пожежі на торфовищі в Києві немає, - Рубан

У Києві не зафіксовано забруднення повітря через пожежі на торфовищі. Станом на ранок понеділка, 21 вересня, спостерігається невелике перевищення показників поблизу автомагістралей.

Про це заявив глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, нині фахівці продовжують проводити виміри.

"Є незначні перевищення, які притаманні понеділку. Вони спостерігаються біля автомагістралей. Те, що публікується в інтернеті про забруднення повітря, то таких показників немає", - сказав Рубан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканцям столиці через пожежу в Дарницькому районі Києва рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі.

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