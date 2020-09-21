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Забруднення повітря через пожежі на торфовищі в Києві немає, - Рубан

Забруднення повітря через пожежі на торфовищі в Києві немає, - Рубан

У Києві не зафіксовано забруднення повітря через пожежі на торфовищі. Станом на ранок понеділка, 21 вересня, спостерігається невелике перевищення показників поблизу автомагістралей.

Про це заявив глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, нині фахівці продовжують проводити виміри.

"Є незначні перевищення, які притаманні понеділку. Вони спостерігаються біля автомагістралей. Те, що публікується в інтернеті про забруднення повітря, то таких показників немає", - сказав Рубан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканцям столиці через пожежу в Дарницькому районі Києва рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі.

Також читайте: Майже 40 керівників гуртожитків Києва оштрафували за порушення правил карантину, - Рубан

Автор: 

повітря (165) забруднення (245) Київ (19541) пожежа (4342) Рубан Олег (113)


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Нет ? А кто правду скажет?
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21.09.2020 12:21 Відповісти
Від торф'яників забруднення немає, тому що забруднення йде від звалища.
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21.09.2020 13:40 Відповісти
правду показують тут https://www.saveecobot.com/maps#10/50.4782/30.5269/aqi/

до, речі, вранці на вул. Л. Руденко було 213...
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21.09.2020 15:28 Відповісти
От тільки через задимлення на Дарницькому районі уночі довелось зачинити вікна.
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21.09.2020 14:11 Відповісти
 
 