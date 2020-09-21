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Новости Революция в Беларуси
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Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси

Главам МИД государств-членов Евросоюза не удалось принять решение относительно санкций против Беларуси. Теперь этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств.

Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министры обсуждали санкции (против Беларуси. - Ред.). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он.

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При этом он подчеркнул, что все главы МИД ЕС считают выборы президента в Беларуси сфальсифицированными и не признают их результаты.

"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - сказал Боррель.

Он добавил, что министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ".

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Автор: 

Беларусь (7902) Лукашенко Александр (3613) санкции (11321) Евросоюз (17162) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
Хоть обеспокоенность надеюсь выразят по итогам.
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21.09.2020 17:44
+10
Жалкое зрелище.
Соберутся, когда лукашенко задавит митинги, упаковав всех активных участников в лагеря!
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21.09.2020 17:45
+8
Так уже давно выразили.. теперь черед за озабоченностью..
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21.09.2020 17:46
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Хоть обеспокоенность надеюсь выразят по итогам.
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21.09.2020 17:44 Ответить
Ви хоч знаєте,що собою являть ті самі "санкціі",які так натужно вони намагаються ввести?..Це заборона на в"їзд в ЄС кільком білорусам...І все...Лука чхати на то хотів...
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21.09.2020 18:32 Ответить
Жалкое зрелище.
Соберутся, когда лукашенко задавит митинги, упаковав всех активных участников в лагеря!
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21.09.2020 17:45 Ответить
Так уже давно выразили.. теперь черед за озабоченностью..
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21.09.2020 17:46 Ответить
І проти касапів за Україну кіпріоти заблокують
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21.09.2020 17:49 Ответить
Сошлись на "ай-я-яй" !
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21.09.2020 17:53 Ответить
бо киприотам показалось, шо они тоже хитрой национальности..
заробять по самое не балуйся,бизнесюки...
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21.09.2020 17:53 Ответить
Фотка в тему
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21.09.2020 17:54 Ответить
Что -то Евросоюз перестал интересоваться общечеловеческими ценностями и правами человека.... Озабочены, как же ещё угодить кремлёвской крысе... Ничем хорошим потакание террористическому, агрессивному кремлёвскому режиму не закончится....
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21.09.2020 17:54 Ответить
ЕС - импотенты.В сотый раз доказано.
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21.09.2020 18:01 Ответить
Голови МЗС ЄС не змогли узгодити санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 3042
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21.09.2020 18:37 Ответить
сливает европа беларусь *****
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21.09.2020 19:08 Ответить
Просто идёт спор между "глубокой озабоченностью" и "решительного осуждения".
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21.09.2020 19:29 Ответить
не змінилося ніц. ***** полізе далі. ганьба.
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21.09.2020 20:19 Ответить
_По существующему на данный момент вектору событий впереди ядерная война и кранты человечеству. Ибо у руля Запада в критический, ключевой момент (на развилке возможных дальнейших вариантов) оказались сплошь ничтожества, пустомели, категорически не желающие действовать безответственные и близорукие неадекваты, а также прямые подельники путлера. Это всё просто не может закончиться хорошо.
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21.09.2020 22:55 Ответить
 
 