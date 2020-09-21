Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси
Главам МИД государств-членов Евросоюза не удалось принять решение относительно санкций против Беларуси. Теперь этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств.
Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Министры обсуждали санкции (против Беларуси. - Ред.). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель на пресс-конференции.
"Этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков
При этом он подчеркнул, что все главы МИД ЕС считают выборы президента в Беларуси сфальсифицированными и не признают их результаты.
"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - сказал Боррель.
Он добавил, что министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ".
Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко решил провести еще одни совместные учения с Россией
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Соберутся, когда лукашенко задавит митинги, упаковав всех активных участников в лагеря!
заробять по самое не балуйся,бизнесюки...