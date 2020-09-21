Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси

Главам МИД государств-членов Евросоюза не удалось принять решение относительно санкций против Беларуси. Теперь этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств.

Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министры обсуждали санкции (против Беларуси. - Ред.). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он.

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При этом он подчеркнул, что все главы МИД ЕС считают выборы президента в Беларуси сфальсифицированными и не признают их результаты.

"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - сказал Боррель.

Он добавил, что министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ".

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