Голови МЗС ЄС не змогли узгодити санкції проти Білорусі

Головам МЗС держав-членів Євросоюзу не вдалося прийняти рішення щодо санкцій проти Білорусі. Тепер це питання розглянуть глави держав і урядів.

Про це повідомив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністри обговорювали санкції (проти Білорусі. - Ред.). І хоча є явне бажання прийняти ці санкції, сьогодні зробити це було неможливо, оскільки це вимагає одностайності, а досягти її сьогодні не вдалося", - сказав Боррель на пресконференції.

"Це питання розглядатиметься главами держав і урядів на Єврораді пізніше цього тижня", - додав він.

При цьому він підкреслив, що всі глави МЗС ЄС вважають вибори президента в Білорусі сфальсифікованими і не визнають їх результати.

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"Всі ми не визнаємо легітимність Лукашенка за підсумками процесу, який ми вважаємо сфальсифікованим. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результату", - сказав Боррель.

Він додав, що міністри закордонних справ ЄС "закликають до нових, вільних, чесних виборів під наглядом експертів ОБСЄ".

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