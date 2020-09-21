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Новини Революція в Білорусі
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Голови МЗС ЄС не змогли узгодити санкції проти Білорусі

Голови МЗС ЄС не змогли узгодити санкції проти Білорусі

Головам МЗС держав-членів Євросоюзу не вдалося прийняти рішення щодо санкцій проти Білорусі. Тепер це питання розглянуть глави держав і урядів.

Про це повідомив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністри обговорювали санкції (проти Білорусі. - Ред.). І хоча є явне бажання прийняти ці санкції, сьогодні зробити це було неможливо, оскільки це вимагає одностайності, а досягти її сьогодні не вдалося", - сказав Боррель на пресконференції.

"Це питання розглядатиметься главами держав і урядів на Єврораді пізніше цього тижня", - додав він.

При цьому він підкреслив, що всі глави МЗС ЄС вважають вибори президента в Білорусі сфальсифікованими і не визнають їх результати.

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"Всі ми не визнаємо легітимність Лукашенка за підсумками процесу, який ми вважаємо сфальсифікованим. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результату", - сказав Боррель.

Він додав, що міністри закордонних справ ЄС "закликають до нових, вільних, чесних виборів під наглядом експертів ОБСЄ".

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Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2656) санкції (11891) Євросоюз (13472) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+12
Хоть обеспокоенность надеюсь выразят по итогам.
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21.09.2020 17:44
+10
Жалкое зрелище.
Соберутся, когда лукашенко задавит митинги, упаковав всех активных участников в лагеря!
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21.09.2020 17:45
+8
Так уже давно выразили.. теперь черед за озабоченностью..
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21.09.2020 17:46
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Хоть обеспокоенность надеюсь выразят по итогам.
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21.09.2020 17:44 Відповісти
Ви хоч знаєте,що собою являть ті самі "санкціі",які так натужно вони намагаються ввести?..Це заборона на в"їзд в ЄС кільком білорусам...І все...Лука чхати на то хотів...
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21.09.2020 18:32 Відповісти
Жалкое зрелище.
Соберутся, когда лукашенко задавит митинги, упаковав всех активных участников в лагеря!
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21.09.2020 17:45 Відповісти
Так уже давно выразили.. теперь черед за озабоченностью..
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21.09.2020 17:46 Відповісти
І проти касапів за Україну кіпріоти заблокують
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21.09.2020 17:49 Відповісти
Сошлись на "ай-я-яй" !
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21.09.2020 17:53 Відповісти
бо киприотам показалось, шо они тоже хитрой национальности..
заробять по самое не балуйся,бизнесюки...
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21.09.2020 17:53 Відповісти
Фотка в тему
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21.09.2020 17:54 Відповісти
Что -то Евросоюз перестал интересоваться общечеловеческими ценностями и правами человека.... Озабочены, как же ещё угодить кремлёвской крысе... Ничем хорошим потакание террористическому, агрессивному кремлёвскому режиму не закончится....
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21.09.2020 17:54 Відповісти
ЕС - импотенты.В сотый раз доказано.
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21.09.2020 18:01 Відповісти
Голови МЗС ЄС не змогли узгодити санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 3042
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21.09.2020 18:37 Відповісти
сливает европа беларусь *****
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21.09.2020 19:08 Відповісти
Просто идёт спор между "глубокой озабоченностью" и "решительного осуждения".
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21.09.2020 19:29 Відповісти
не змінилося ніц. ***** полізе далі. ганьба.
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21.09.2020 20:19 Відповісти
_По существующему на данный момент вектору событий впереди ядерная война и кранты человечеству. Ибо у руля Запада в критический, ключевой момент (на развилке возможных дальнейших вариантов) оказались сплошь ничтожества, пустомели, категорически не желающие действовать безответственные и близорукие неадекваты, а также прямые подельники путлера. Это всё просто не может закончиться хорошо.
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21.09.2020 22:55 Відповісти
 
 