Голови МЗС ЄС не змогли узгодити санкції проти Білорусі
Головам МЗС держав-членів Євросоюзу не вдалося прийняти рішення щодо санкцій проти Білорусі. Тепер це питання розглянуть глави держав і урядів.
Про це повідомив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міністри обговорювали санкції (проти Білорусі. - Ред.). І хоча є явне бажання прийняти ці санкції, сьогодні зробити це було неможливо, оскільки це вимагає одностайності, а досягти її сьогодні не вдалося", - сказав Боррель на пресконференції.
"Це питання розглядатиметься главами держав і урядів на Єврораді пізніше цього тижня", - додав він.
При цьому він підкреслив, що всі глави МЗС ЄС вважають вибори президента в Білорусі сфальсифікованими і не визнають їх результати.
"Всі ми не визнаємо легітимність Лукашенка за підсумками процесу, який ми вважаємо сфальсифікованим. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результату", - сказав Боррель.
Він додав, що міністри закордонних справ ЄС "закликають до нових, вільних, чесних виборів під наглядом експертів ОБСЄ".
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Соберутся, когда лукашенко задавит митинги, упаковав всех активных участников в лагеря!
заробять по самое не балуйся,бизнесюки...