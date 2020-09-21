Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Королевстве Швеция.
Как передает Цензор.НЕТ, оюб этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.
"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", - говорится в тексте указа №402/2020 от 21 сентября.
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Don Bessam #359417
показать весь комментарий21.09.2020 19:42 Ответить Мне нравится 3
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