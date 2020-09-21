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Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции

Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Королевстве Швеция.

Как передает Цензор.НЕТ, оюб этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", - говорится в тексте указа №402/2020 от 21 сентября.

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Автор: 

посол (1804) Швеция (1005)


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ну хоть с молдавским плахотнюком не перепутал...луцка волость,блин.
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21.09.2020 19:42 Ответить
 
 