Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Королевстве Швеция.

Как передает Цензор.НЕТ, оюб этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", - говорится в тексте указа №402/2020 от 21 сентября.

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