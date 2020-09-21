Зеленський призначив Андрія Плахотнюка послом України у Швеції

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Андрія Плахотнюка послом України в Королівстві Швеція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.

"Призначити Плахотнюка Андрія Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція", - сказано в тексті указу №402/2020 від 21 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ярослав Мельник став послом України в Італії