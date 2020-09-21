Зеленський призначив Андрія Плахотнюка послом України у Швеції
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Андрія Плахотнюка послом України в Королівстві Швеція.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.
"Призначити Плахотнюка Андрія Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція", - сказано в тексті указу №402/2020 від 21 вересня.
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Don Bessam #359417
показати весь коментар21.09.2020 19:42 Відповісти Мені подобається 3
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