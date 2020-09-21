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Зеленський призначив Андрія Плахотнюка послом України у Швеції

Зеленський призначив Андрія Плахотнюка послом України у Швеції

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Андрія Плахотнюка послом України в Королівстві Швеція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.

"Призначити Плахотнюка Андрія Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція", - сказано в тексті указу №402/2020 від 21 вересня.

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Автор: 

посол (1105) Швеція (958)


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ну хоть с молдавским плахотнюком не перепутал...луцка волость,блин.
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21.09.2020 19:42 Відповісти
 
 