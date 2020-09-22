РУС
Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Штаб операции Объединенных сил сообщил, что с начала вторника, 22 сентября, наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 22 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Режим тишины сохраняется в полной мере", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня в полном объеме, но в случае любого изменения оперативной обстановки готовы дать врагу отпор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Чехии приговорил к четырем с половиной годам тюрьмы белоруса Фадеева за участие в войне на Донбассе на стороне террористов, - Перебийнис

22.09.2020 17:57 Ответить
вау!!!
22.09.2020 18:24 Ответить
На фронте щас у нас покой - спасибо партии родной!
А коль шмаляют неприцельно, спасибо партии отдельно!
22.09.2020 18:28 Ответить
Та не може бути, щоб лапті воду пропускали!
22.09.2020 18:43 Ответить
Звучит как то не убедительно. И вообще, как бы не начали нам глаза промывать новыми договорняками.
22.09.2020 18:52 Ответить
На всьому неосяжному просторі
ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.

22.09.2020 19:25 Ответить
Им пока некогда - укрепления новые строят!
22.09.2020 19:54 Ответить
"Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС" - какие Наемники РФ? Зеленский и старец Фокин сказали повстанцы, значит повстанцы. Зеленский ведь не лох?
22.09.2020 20:46 Ответить
в це хто-небудь вірить??? Я - НІ.
22.09.2020 21:39 Ответить
 
 