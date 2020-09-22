Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
Штаб операции Объединенных сил сообщил, что с начала вторника, 22 сентября, наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, 22 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Режим тишины сохраняется в полной мере", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня в полном объеме, но в случае любого изменения оперативной обстановки готовы дать врагу отпор.
А коль шмаляют неприцельно, спасибо партии отдельно!
ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.
На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.