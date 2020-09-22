Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством" № 875-IX, который Верховная Рада приняла 3 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером на сайте президента.

"Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - отмечается в информации.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Такие же действия, совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в информации.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за "крышевание" автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)