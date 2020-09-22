РУС
Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством" № 875-IX, который Верховная Рада приняла 3 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером на сайте президента.

"Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - отмечается в информации.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Такие же действия, совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в информации.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

+10
Опять ограничение свободы или лишение свободы... . Тоесть опять лазейка для коррупции взятки. Если денюжка есть судьям заплатить то отделаешься испугом. А если ты начинающий вор и денег на взятки не скопил то на всю катушку злые судьи и прокурворы тебе впаяют...
22.09.2020 19:21 Ответить
+9
А за обман путем ,прикидывания Голобородьком ?
22.09.2020 19:20 Ответить
+9
Уже наказывают с 19го по полной всех Украинцев
22.09.2020 19:21 Ответить
Ето типо как сегодня мусора в патрульных машинах взятки как брали так и берут (правда теперь меньше 400гривень и не заикайся, рехвормы все таки) только выписывают символический штраф типо все же видели как мы тебя остановили значит нужно хоть что то в протокол записать по минимальному наказанию..
22.09.2020 19:47 Ответить
Брехня,устроился за 300 грн.
22.09.2020 21:29 Ответить
Ну, почему же... если стоимость авто больше 262750 грн (на 2020г), или группой --- загремишь от 8 до 12 лет
22.09.2020 19:57 Ответить
Тоесть дорогие машины п***ть низзя а у нищебродов можно? А не кажется ето дискриминацией мало обеспеченных? Может еще за убийство нищеброда ввести условное наказание? Или чем отличается дорогая машина от дешовой? Только тем что дорогая машина была куплена на украденные деньги, а дешовая заработанная своим горбом?
22.09.2020 20:04 Ответить
согласен с Вами... ну, пока --- хоть что-то.. и сдается для владельцев дорогих авто, и придумано... а если украл что-то дешевое, на ограничение свободы можно натянуть --- ну, так нельзя же судей совсем нищими оставить!
22.09.2020 20:32 Ответить
этот закон они сделали для себя, теперь жигули с ланосами или как они там нацарапали выше 100 минимумов)) тоесть грабить нельзя авто с 350000 грн. то шо 349000 грн грабить можно смело))
23.09.2020 10:32 Ответить
И если от 105100 грн до 262750 , будьте любезны --- от 5 до 8 лет, и никаких ограничений свободы --- только заключение
22.09.2020 20:02 Ответить
Ето аналогия типо я тебе вечером дал молотком по голове и отобрал 500 гривень и получил условный срок. А если бы я тебе дал молотком по голове и отобрал $5000 то получил бы на всю катушку. Законы писанные для господ.
22.09.2020 20:07 Ответить
ну... до этого закона, вообще, можно сказать, пожурили бы, и все --- гуляй Вася...и не попадайся!
22.09.2020 20:12 Ответить
и да, в какой-то среднеазиатской республике (не помню точно, в какой) за любой угон --- 20 лет, пожалуйте бриться!)
22.09.2020 20:16 Ответить
Ему скучно ? Когда-то отдал ключи и документы на "Славуту" . Теперь можно объявить , что этот дед незаконно завладел транспортным средством . Я не зверь , но найдутся уроды , которые припаяют такому деду 5 лет .
22.09.2020 19:21 Ответить
А от країни, де дають 10-15 років за угон- мають ддуже малий відсоток викрадень авто.
22.09.2020 19:21 Ответить
Да, но там за убийство дают от 15 до пожизненного. А у нас за убийство 5, и то не всегда и не всем, и за угон тачки 5-8 )))))
23.09.2020 09:39 Ответить
А усиливающий ответственность за незаконное обогащение и коррупцию в высших органах власти не попадался на глаза для подписи?
22.09.2020 19:21 Ответить
был! вот только здесь лежал!! ты не брал ?©
22.09.2020 20:18 Ответить
Не брал, не гони беса.
23.09.2020 11:09 Ответить
Ну, не брал -- так не брал... Значит, и не было никакого ордена!
23.09.2020 16:57 Ответить
Жоден з можновладців не подасть, не проголосує та не підпише такий закон))
23.09.2020 09:56 Ответить
Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества Источник: https://censor.net/ru/n3220722\\\\\\\

всегда интересовало - что, даже хату и все дела забирают у нарушившего?
т.е. он выходит по сути в одной одежде?
и так еще где есть то? да это готовый криминальник - где жить, что жрать и что пить?
даже террорист готовый - куда еще пойдет то?
22.09.2020 19:22 Ответить
есть перечень, что не конфисковывается... единственную хату --- не отберут...
22.09.2020 20:21 Ответить
Зайцева за убийство шести человек получила 10 лет...И сидит с комфортом.... И выйдет гораздо раньше конца срока.... А за кражу у такой мрази автомобиля можно получить такой же срок....Это нормально7 Это адекватно? Шесть жизней стоят дешевле железяки? Где мы живём? Зеленский читал закон? Хотя.... какая разница...
22.09.2020 19:22 Ответить
судя по твоему коментарию зайцева сбила тебя, все 6 раз
22.09.2020 19:40 Ответить
интересно, от чего зависит срок - от цены авто? интересный подход ... (и где расценки? там, сколько за запорожец, к примеру)
можно еще аналогично по людям сделать, официально, типа, замочил алкаша - условно, ну, а если "слугу народа", то на 15 лет ... и всякие плюшки к убийцам, если депутат\мажор - то год максимум домашнего ареста, ну а если пенсионер с голодухи - то на полную. все равно все так есть, так зачем заставлять кучу людей врать\надеяться и не исполнять "законы".
22.09.2020 19:41 Ответить
Скажи, вот допустим человек копил на машину 10 лет горбом своим на стройках. Ведь в нищей Украине машина роскошь на которую семьями копят годами во всем себе отказывая. И ее у него украл какой то урод одним прекрасным днем. Как можно оценить ущерб нанесенный пострадавшему человеку, который 10 лет жизни потратил на ету машину? Другое дело что в Украине еще гуманнее законы для убийц. Ето просто смешно посадить человека в тюрьму на 10 лет за отобранные 10 жизней. Как говорит Старый Завет *Жизнь за Жизнь, Око за Око*. И только потом продажные евреи перепеисали ету Божью заповедь что нужно всем все прощать и подставить нападавшему еще и вторую щеку
22.09.2020 19:55 Ответить
Согласен - за кражу любого авто надо давать 10 - 15 лет...А зайцевой и ей подобным - смертная казнь самым мучительным способом...
22.09.2020 20:06 Ответить
Поступок справжнього мужика. Мабуть, більше нічим зайнятися президенту.
22.09.2020 19:23 Ответить
Зеля уже людей по классам разделил? У богатых нельзя воровать Автомобили дороже, больше дадут.
22.09.2020 19:40 Ответить
Тогда уже и штрафы за нарушение ПДД привязали бы к стоимости автомобиля.но нет...
22.09.2020 20:01 Ответить
Тока сказали что тюрьмы будут закрывать а тут на тебе опять открывать приходиться
22.09.2020 19:42 Ответить
Це вже закон один для всіх, чи ще ні?
22.09.2020 20:07 Ответить
Пока еще нет. Дорогие машины воровать низзя а дешовые можно. Судя с етого закона.
22.09.2020 20:35 Ответить
Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны Источник: https://censor.net/ru/n3220722
22.09.2020 20:49 Ответить
"Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок" Источник: https://censor.net/ru/n3220722
22.09.2020 20:51 Ответить
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом - Цензор.НЕТ 8459
22.09.2020 22:17 Ответить
Во дают, сроки больше чем за умышленное убийство. Для власти их тачки стоимостью "от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан" дороже чем жизнь человека, жизнь гражданина!!!!...... уже нет цензурных слов))))) сцуки
23.09.2020 10:35 Ответить
 
 