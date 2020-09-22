Создается впечатление, что график Зеленского забивают низкоприоритетными вещами, чтобы не было возможности общаться с депутатами, - "слуга народа" Юнаков

Коммуникация во фракции "Слуги народа" и с Офисом Президента потеряна.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Коммуникация прекратилась после того, как ушел Андрей Богдан. Через какое-то время коммуникацию возобновили, президент даже встречался с группами заместителей фракции. Но, к сожалению, до нас очередь не дошла. Исходя из новостей, день президента занят поездками по стране, открытием садиков и дорог. Создается впечатление, что график специально забивают не самыми приоритетными вещами, чтобы у него не было возможности общаться с депутатами", - сообщил Юнаков.

В то же время он уверен, что сам Владимир Зеленский этого не пока понимает, и предположил, что президента вводят заблуждение и многого недоговаривают.

"Это система, которой уже не одна сотня лет и работает она в таком виде на всех континентах… Вы думаете в Америке по-другому? Президент физически не может знать все обо всех, он ориентируется на информацию, получаемую от своих советников и помощников, которым доверяет. В Америке, мне кажется, проще быть президентом. Там ты озвучиваешь свою политику, общаешься с избирателями. А институция работает, предотвращая глобальные ошибки президента. В Украине институции развалены к чертям давным-давно или еще не созданы. А должно быть так: президент декларирует свою политику - а госмашина работает. Офис Президента должен работать, министерства, комитеты, ведомства", - высказал мнение Юнаков.

Сейчас же Офис Президента "недостаточно подготовленный, чтобы отстаивать интересы Украины".

