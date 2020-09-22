РУС
Создается впечатление, что график Зеленского забивают низкоприоритетными вещами, чтобы не было возможности общаться с депутатами, - "слуга народа" Юнаков

Создается впечатление, что график Зеленского забивают низкоприоритетными вещами, чтобы не было возможности общаться с депутатами, -

Коммуникация во фракции "Слуги народа" и с Офисом Президента потеряна.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Коммуникация прекратилась после того, как ушел Андрей Богдан. Через какое-то время коммуникацию возобновили, президент даже встречался с группами заместителей фракции. Но, к сожалению, до нас очередь не дошла. Исходя из новостей, день президента занят поездками по стране, открытием садиков и дорог. Создается впечатление, что график специально забивают не самыми приоритетными вещами, чтобы у него не было возможности общаться с депутатами", - сообщил Юнаков.

В то же время он уверен, что сам Владимир Зеленский этого не пока понимает, и предположил, что президента вводят заблуждение и многого недоговаривают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состав конкурсной комиссии САП утвержден по согласованию с Офисом Президента, - "слуга народа" Юнаков

"Это система, которой уже не одна сотня лет и работает она в таком виде на всех континентах… Вы думаете в Америке по-другому? Президент физически не может знать все обо всех, он ориентируется на информацию, получаемую от своих советников и помощников, которым доверяет. В Америке, мне кажется, проще быть президентом. Там ты озвучиваешь свою политику, общаешься с избирателями. А институция работает, предотвращая глобальные ошибки президента. В Украине институции развалены к чертям давным-давно или еще не созданы. А должно быть так: президент декларирует свою политику - а госмашина работает. Офис Президента должен работать, министерства, комитеты, ведомства", - высказал мнение Юнаков.

Сейчас же Офис Президента "недостаточно подготовленный, чтобы отстаивать интересы Украины".

Читайте полное интервью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков

ВР (29383) Зеленский Владимир (21582) Офис Президента (1820) Юнаков Иван (10)
+6
Еще один прозревший?
22.09.2020 21:44 Ответить
+6
что значит "впечатление"?
это - реальность...
И опять же - айкосы, корабельные сосны.. пиар и хайп - вислюку-презЕденту некогда отлекаться на другие дела!))
22.09.2020 21:45 Ответить
+4
Айкос + группа "Дальнобойщики" - обычный рабочий день ЗЕ-Наркомана.
22.09.2020 21:45 Ответить
Спілкування з депутатами між сеансами нірвани.
22.09.2020 21:51 Ответить
Потому что он не президент, а этикетка! Президент Ермак. Или и.о. президента Коломойского!
22.09.2020 21:53 Ответить
Бачу що черговий ноунейм-депутат, який проліз у ВР лише завдяки імені Зеленського, вважає себе ледь не Черчиллєм, бореться проти всього поганого за все хороше і йому обов'язково хтось щось винен. Нагадує Гєо Лєроса.
22.09.2020 21:54 Ответить
>В Америке, мне кажется, проще быть президентом.Источник: https://censor.net/ru/n3220748

пусть даже не мечтает, у нас тут местный клоун уже президент.
22.09.2020 21:56 Ответить
Когда никто ничего не понимает -все сложно..)) ты книги читал - а зачем?
22.09.2020 21:58 Ответить
Создаётся впечатление,что ЗЕлемойский гандон.
22.09.2020 22:07 Ответить
а может он просто ИДИОТ ?
22.09.2020 22:43 Ответить
не нужно этого () выгораживать, он уже не отмоется до конца дней своих...
22.09.2020 23:42 Ответить
после концерта на День независимости стала полностью видна вся суть зеленского - безнравственность, цинизм, пренебрежение к людям, отсутствие ума...
23.09.2020 05:34 Ответить
Я вам термоса вообще ничего не должен ! А доложен по гроб жизни только Великому ПУ !( )(уйлу ) Владимиру Владимировичу !
23.09.2020 06:17 Ответить
 
 