Макрон в ООН заявил о прогрессе нормандского формата

Президент Франции Эммануэль Макрона уверен, что нормандский формат достиг прогресса.

Об этом он заявил во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса", - заявил президент Франции.

Напомним, предыдущий саммит лидеров Украины, Франции, Германии в России состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны предварительно договорились собраться на следующую встречу высокого уровня в апреле 2020 года. Но сегодня перспективы провести следующий саммит не определены прежде всего из-за позиции президента государства-агрессора Владимира Путина.

