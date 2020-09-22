РУС
Макрон в ООН заявил о прогрессе нормандского формата

Президент Франции Эммануэль Макрона уверен, что нормандский формат достиг прогресса.

Об этом он заявил во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса", - заявил президент Франции.

Напомним, предыдущий саммит лидеров Украины, Франции, Германии в России состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны предварительно договорились собраться на следующую встречу высокого уровня в апреле 2020 года. Но сегодня перспективы провести следующий саммит не определены прежде всего из-за позиции президента государства-агрессора Владимира Путина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Саммит "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но есть загвоздка, - Песков

ООН (4227) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1414)
Топ комментарии
+7
Это зависит от точки зрения. Со стороны страны-помойки - таки да, прогресс налицо.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:49 Ответить
+7
Чому дивуватись? Допоки ми боролись, нам допомогали боротися.
Коли зелена влада зливає Україну, допомогають зливатися.
Їм "какаяразница"?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:10 Ответить
+3
Французскому Зеленскому как и украинскому, просто как воздух нужны хоть какие-то достижения.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:47 Ответить
питор...
показать весь комментарий
22.09.2020 22:44 Ответить
Французскому Зеленскому как и украинскому, просто как воздух нужны хоть какие-то достижения.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:47 Ответить
у пети минские достижения, о сдаче Украины
показать весь комментарий
22.09.2020 22:49 Ответить
С активными достижениями войска без основания не отступали, умирать раненых в серой зоне не оставляли, бюджет ЗСУ не "резали"...
показать весь комментарий
22.09.2020 23:05 Ответить
*с минскими
показать весь комментарий
22.09.2020 23:06 Ответить
Макрон в ООН заявив про прогрес нормандського формату - Цензор.НЕТ 4110
показать весь комментарий
22.09.2020 23:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
показать весь комментарий
23.09.2020 00:58 Ответить
"Макрон в ООН заявил о прогрессе нормандского формата" - Псина.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:48 Ответить
Каца?псина
показать весь комментарий
22.09.2020 22:49 Ответить
Прогресс прост. Прекращение огня.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:51 Ответить
Это зависит от точки зрения. Со стороны страны-помойки - таки да, прогресс налицо.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:49 Ответить
макрон подыграл *****-микрону?
или нашефсё обрыдло всем закордоном?
показать весь комментарий
22.09.2020 22:50 Ответить
это когда 45 бригада ЗСУ возьмет под контроль Бордо..))
показать весь комментарий
22.09.2020 22:55 Ответить
Макрон в ООН заявил о прогрессе нормандского формата.....шо ,плешивый карлуша "новичка"хряпнул?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:07 Ответить
Чому дивуватись? Допоки ми боролись, нам допомогали боротися.
Коли зелена влада зливає Україну, допомогають зливатися.
Їм "какаяразница"?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:10 Ответить
Коли відсутня всяка можлива діяльність, наголошуй про прогрес у справах)). Дипломати такі дипломати
показать весь комментарий
22.09.2020 23:17 Ответить
_Ложь и не называть вещи тем что они есть, своими именами - это то, чем занимаются дипломаты.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:22 Ответить
мабуть ху.ло вислав цьому жабожеру вагон делікатесів. Дивись не подавись, мікрон, бо новічьок ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
23.09.2020 06:34 Ответить
И в чём он увидел прогресс?🙄 В том что наши ребята этим падлам даже ответить не могут???
Чудны дела твои ..ГОсподи ......
показать весь комментарий
23.09.2020 07:25 Ответить
Нормандский формат работает на Украину и против РФ. Макрон знает , что говорит.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:05 Ответить
 
 