Макрон в ООН заявив про прогрес нормандського формату
Президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що нормандський формат досягнув прогресу.
Про це він заявив під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У континентальній Європі, у зв’язку з українською кризою, нормандський формат дозволив нам разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель досягти прогресу", - заявив президент Франції.
Нагадаємо, попередній саміт лідерів України, Франції, Німеччини у Росії відбувся у Парижі 9 грудня 2019 року. Тоді сторони попередньо домовилися зібратися на наступну зустріч високого рівня у квітні 2020 року. Але на сьогодні перспективи провести наступний саміт не визначені насамперед через позицію президента РФ Володимира Путіна.
или нашефсё обрыдло всем закордоном?
Коли зелена влада зливає Україну, допомогають зливатися.
Їм "какаяразница"?
Чудны дела твои ..ГОсподи ......