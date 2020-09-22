Макрон в ООН заявив про прогрес нормандського формату

Президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що нормандський формат досягнув прогресу.

Про це він заявив під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У континентальній Європі, у зв’язку з українською кризою, нормандський формат дозволив нам разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель досягти прогресу", - заявив президент Франції.

Нагадаємо, попередній саміт лідерів України, Франції, Німеччини у Росії відбувся у Парижі 9 грудня 2019 року. Тоді сторони попередньо домовилися зібратися на наступну зустріч високого рівня у квітні 2020 року. Але на сьогодні перспективи провести наступний саміт не визначені насамперед через позицію президента РФ Володимира Путіна.

