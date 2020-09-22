УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9434 відвідувача онлайн
Новини Нормандські переговори
2 650 24

Макрон в ООН заявив про прогрес нормандського формату

Макрон в ООН заявив про прогрес нормандського формату

Президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що нормандський формат досягнув прогресу.

Про це він заявив під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У континентальній Європі, у зв’язку з українською кризою, нормандський формат дозволив нам разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель досягти прогресу", - заявив президент Франції.

Нагадаємо, попередній саміт лідерів України, Франції, Німеччини у Росії відбувся у Парижі 9 грудня 2019 року. Тоді сторони попередньо домовилися зібратися на наступну зустріч високого рівня у квітні 2020 року. Але на сьогодні перспективи провести наступний саміт не визначені насамперед через позицію президента РФ Володимира Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт "нормандської четвірки" відбудеться в найближчому майбутньому, але є заковика, - Пєсков

Автор: 

ООН (3418) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1567)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Это зависит от точки зрения. Со стороны страны-помойки - таки да, прогресс налицо.
показати весь коментар
22.09.2020 22:49 Відповісти
+7
Чому дивуватись? Допоки ми боролись, нам допомогали боротися.
Коли зелена влада зливає Україну, допомогають зливатися.
Їм "какаяразница"?
показати весь коментар
22.09.2020 23:10 Відповісти
+3
Французскому Зеленскому как и украинскому, просто как воздух нужны хоть какие-то достижения.
показати весь коментар
22.09.2020 22:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
питор...
показати весь коментар
22.09.2020 22:44 Відповісти
Французскому Зеленскому как и украинскому, просто как воздух нужны хоть какие-то достижения.
показати весь коментар
22.09.2020 22:47 Відповісти
у пети минские достижения, о сдаче Украины
показати весь коментар
22.09.2020 22:49 Відповісти
С активными достижениями войска без основания не отступали, умирать раненых в серой зоне не оставляли, бюджет ЗСУ не "резали"...
показати весь коментар
22.09.2020 23:05 Відповісти
*с минскими
показати весь коментар
22.09.2020 23:06 Відповісти
Макрон в ООН заявив про прогрес нормандського формату - Цензор.НЕТ 4110
показати весь коментар
22.09.2020 23:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
показати весь коментар
23.09.2020 00:58 Відповісти
"Макрон в ООН заявил о прогрессе нормандского формата" - Псина.
показати весь коментар
22.09.2020 22:48 Відповісти
Каца?псина
показати весь коментар
22.09.2020 22:49 Відповісти
Прогресс прост. Прекращение огня.
показати весь коментар
22.09.2020 22:51 Відповісти
Это зависит от точки зрения. Со стороны страны-помойки - таки да, прогресс налицо.
показати весь коментар
22.09.2020 22:49 Відповісти
макрон подыграл *****-микрону?
или нашефсё обрыдло всем закордоном?
показати весь коментар
22.09.2020 22:50 Відповісти
это когда 45 бригада ЗСУ возьмет под контроль Бордо..))
показати весь коментар
22.09.2020 22:55 Відповісти
Макрон в ООН заявил о прогрессе нормандского формата.....шо ,плешивый карлуша "новичка"хряпнул?
показати весь коментар
22.09.2020 23:07 Відповісти
Чому дивуватись? Допоки ми боролись, нам допомогали боротися.
Коли зелена влада зливає Україну, допомогають зливатися.
Їм "какаяразница"?
показати весь коментар
22.09.2020 23:10 Відповісти
Коли відсутня всяка можлива діяльність, наголошуй про прогрес у справах)). Дипломати такі дипломати
показати весь коментар
22.09.2020 23:17 Відповісти
_Ложь и не называть вещи тем что они есть, своими именами - это то, чем занимаются дипломаты.
показати весь коментар
22.09.2020 23:22 Відповісти
мабуть ху.ло вислав цьому жабожеру вагон делікатесів. Дивись не подавись, мікрон, бо новічьок ніхто не відміняв.
показати весь коментар
23.09.2020 06:34 Відповісти
И в чём он увидел прогресс?🙄 В том что наши ребята этим падлам даже ответить не могут???
Чудны дела твои ..ГОсподи ......
показати весь коментар
23.09.2020 07:25 Відповісти
Нормандский формат работает на Украину и против РФ. Макрон знает , что говорит.
показати весь коментар
23.09.2020 08:05 Відповісти
 
 