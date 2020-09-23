РУС
После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения: Требуем новых выборов

Белорусская оппозиция намерена провести бессрочную акцию протеста после инаугурации захватившего власть в стране Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - написал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в своем ТГ-канале.

Он также назвал" беспрецедентной ситуацией" инаугурацию Лукашенко, которая прошла "в обстановке тайны и секретности".

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?" - отметил Латушко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика

Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.

Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.

Та все поезд тю-тю. Луку кенгурировали, теперь он легетимнай
23.09.2020 12:27
первыми захотят жрать мусора-у них метаболизм активнее
23.09.2020 12:28
мы наблюдаем рождение новой северной кореи...если лукашеску не шлепнут.
23.09.2020 12:30
До дупы теперь ваше неповиновение. Месяц походите, жрать захотите, пойдете снова к станкам. Раньше нужно было думать.
23.09.2020 12:25
думать никогда не поздно
23.09.2020 12:27
первыми захотят жрать мусора-у них метаболизм активнее
23.09.2020 12:28
Все пропало. Цілувати бандюків омона не спрацьовує
23.09.2020 12:29
Не будь кацапом, мы уже, победили, назад не будет поворота, а Литвин (он дурень, если так подписан), он никчёмыш, поддерживайте Беларусь, если вы не кацапы, мы с Украиной!!!
Жыве Беларусь!!!
Слава Укрине!!!
Героям слава!!!
Жыве Беларусь!!!
Слава Укрине!!!
Героям слава!!!
23.09.2020 13:20
Марна справа і шкода праці.
23.09.2020 12:25
Та все поезд тю-тю. Луку кенгурировали, теперь он легетимнай
23.09.2020 12:27
АБАЖЬДЗИЦЯ!!!
23.09.2020 12:42
23.09.2020 12:50
Янукович выглядит как мудрый политик рядом со шмарклей. Не даром шмаркля во всём ему подражает. Даже его людей использует в управлении страной.
23.09.2020 13:59
Легитемный ублюдок, только при побеге из Украины вывез украденного на 100 млд.дол, а зелебубочка доиграется с использованием прихлебателей оккупанта, не успеет до ростова добежать- порвут на кусочки.
23.09.2020 15:40
Свободу выборивают кровью.
Ходите баранчиками до седьмого прешествия Исуса Христа.
23.09.2020 12:28
степень свободы определяется длинной цепи...
23.09.2020 12:43
До сраці йому ваші акції. Ходіть до посиніння.
23.09.2020 12:29
мы наблюдаем рождение новой северной кореи...если лукашеску не шлепнут.
23.09.2020 12:30
Почнуться репресії, а особо активні протестанти зникнуть невідомо куди.
23.09.2020 12:33
а чого "невідомо куди"? "Активні протестанти" переїдуть у Польщу, Україну...У Німеччину та Францію їх не пустять ( там своїх протестантів хватає), а в нас ціх протестантів підбере до себе Гігант мислі, бо в нього з актівістами просто швах - усі адепти сидять по домівкам та з оскаженілою люттю тіки клаву давлять, дірки у стільцях роблють пуками, та у монітор плюють...
23.09.2020 13:09
Шо з тобою?
Попустись.
23.09.2020 13:10
Репресії вже йдуть. Зникають люди. Сотні зарештованих.
23.09.2020 13:23
Отлично. А полтора лимарда от путлера на зп мусора кончатся весьма быстро. Если не протестующие добьют луку, то экономика.
23.09.2020 12:33
от кого?
кривлялка идет в
23.09.2020 12:40
Для плешивого это копейки. Даст еще.
Деньги можно печатать, а в развале экономики обвинить протестующих.
На экономику, в конце концов, можно просто плюнуть.
Так или иначе это может длиться очень долго.
23.09.2020 13:00
Баксы это не ржубли, просто так не напечатать. Да и брать на содержание ещё 9 млн.населения достаточно затратно для любой экономики.
23.09.2020 13:05
Пока Московии есть куда продавать нефть и газ - пофиг затраты.
Чтобы содержать ментов баксы не нужны.
23.09.2020 13:57
Это пока, а тем временем их выпизживают со всех рынков, которые только есть. Вопрос в том, насколько деньжат хватит, не роттенберг же их даст.
23.09.2020 14:00
У белорусских товаров нет существенных рынков кроме Московии.
А там все можно отрегулировать.
Вопрос договорится ли лукашенко с путиным, думаю, уже не стоит.
23.09.2020 14:06
Так и у нас значительная часть товаров идёт к расеянам, а у Израиля-в Палестину, откуда по ним же и шмаляют всякими самопальным ракетами. Законы экономики никто не отменял.
23.09.2020 14:10
Сказка.
Когда-то мухи и пчелы жили в одном доме. Все жужжали одинаково, были сыты пыльцой, нектаром и медом. Но однажды мухи решили, что пчелы их обманывают. Выбирая президента улья, мнение мух пчелами игнорируется и никак не учитывается на выборах. А весь мед пчелы разворовывают и не делятся с ними.
Договорились с медведем и с трутнями, и те, на выборах, при поддержке медведя, которому отдали весь мед за работу, посадили во главе улья какую-то муху. Так муха и стала руководить ульем, но мед там почему-то сам больше не захотел образовываться, да и пчелы, пошептавшись, куда-то слиняли.
С тех пор мухи жрут не мед, а г@вно, а пчелы всегда выгоняют трутней из ульев перед выборами.
23.09.2020 12:42
Отличная сказка. Может все таки беларусы одумаются.
23.09.2020 13:20
Поздно пить боржом , царь коронован и у Вовы опричников возьмет смуту подавить!!!!
23.09.2020 12:45
Сколько там на рабсии царей было, которые дали дубаря в своей постели?
23.09.2020 13:45
После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения: Требуем новых выборов - Цензор.НЕТ 226
23.09.2020 12:49
Бульбу з вусами - нужно в подвал с подготовкой к весенней посадке.
23.09.2020 12:53
Нічого тепер не буде ще може місяць походять і все, в Україні б те саме було б якби хтось з олігархів противників яника чи кучми не заніс гроші вищим чинам ментів, плюс Україна мала часткову підтримку Європи і Штатів, Європа злила білорусів ***..лу штатам не до того, Трампу зараз потрібна підтримка прокремлівських хакерів і ботів тому він за Белорусів не буде нічого робити.
Навіть якщо там почне активніше діяти опозиція Омон свій чи переодітий із запоребрика швидко всіх розігнить. І в нас тоді б розігнав якби не Льовочкін і фірташ
Навіть якщо там почне активніше діяти опозиція Омон свій чи переодітий із запоребрика швидко всіх розгонить. І в нас тоді б розігнав якби не Льовочкін і фірташ
23.09.2020 13:04
Так можно по желанию каких-то сил результаты любых выборов считать фальсификацией и ходить месяцами орать о кровавой диктатуре, выставляя себя великими правдоборцами.
23.09.2020 13:06
Белорусская оппозиция? Я вас умоляю!
23.09.2020 13:07
Фффух.
Тепер лахтинських пропагандонів кинуть на білоруський інфофронт, менше гімна буде на Цензорі.
23.09.2020 13:09
сейчас нужно не выходить на работу всем белорусам, а европе огласить потом гуманитарную катастрофу в белорусии и покормить с месяц, другой население. это будет дешевле чем потом бороться с лукой годами. нужно рушить экономику страны, она кстати вся или кацапская или
23.09.2020 13:54 Ответить
Думаю, що час налагодити експорт квітів в Білорусь . Попит буде шалений. І не дякуйте, панове бізнесмени, за ідею.
23.09.2020 14:12 Ответить
Устройте-ка по Беларуси народные гуляния всю ночь, с феерверками возле райотделов (направлять в сторону райотделов), в честь инаугурации Лукашенко. Кстати, в темноте фиг видно кто там тихаря мочканул, главное мобилки выключите и акку из смартфона выньте
23.09.2020 14:40 Ответить
Танцуйте и верещите дальше,действовать было нужно,а не песни петь и танцевать.
23.09.2020 15:36 Ответить
Хм.....нук ..белорусы должны понять, что функция любого государства, абсолютно любого!, запомните, это по сути, просто распределение ресурсов, которые оно получает путем налогов.
Т.о. невозможность, неспособность, неумение распределить правильно ресурсы, ведет, как правило, в любом государстве, к кризису власти.
Т.е вы поняли, абсолютно любую власть можно сделать кризисной, абсолютно любое государство можно искуствеенно сделать неуправляемым....и это может сделать....сам народ, как основополагающая сила в государстве.
Понимание этого -основа вашей борьбы.
23.09.2020 18:38 Ответить
После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения: Требуем новых выборов????

Бесполезное сотрясание воздуха. Предприятия как работали так будут и работать. А оппозицию он постепенно всю пересадит.
23.09.2020 18:50 Ответить
Сейчас Лукаш передохнет немного, а потом начнет процесс вхождения в Россию в качестве Союзного государства. Вот и все. А Тихановская может котлеты жарить на кухне в Вильнюсе. Неужели оппозиция не могла найти никого покрепче и харизматичнее чем эта домохозяйка.
23.09.2020 18:55 Ответить
 
 