После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения: Требуем новых выборов
Белорусская оппозиция намерена провести бессрочную акцию протеста после инаугурации захватившего власть в стране Александра Лукашенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - написал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в своем ТГ-канале.
Он также назвал" беспрецедентной ситуацией" инаугурацию Лукашенко, которая прошла "в обстановке тайны и секретности".
"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?" - отметил Латушко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика
Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.
Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.
Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.
Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.
Жыве Беларусь!!!
Слава Укрине!!!
Героям слава!!!
Ходите баранчиками до седьмого прешествия Исуса Христа.
Попустись.
кривлялка идет в
Деньги можно печатать, а в развале экономики обвинить протестующих.
На экономику, в конце концов, можно просто плюнуть.
Так или иначе это может длиться очень долго.
Чтобы содержать ментов баксы не нужны.
А там все можно отрегулировать.
Вопрос договорится ли лукашенко с путиным, думаю, уже не стоит.
Когда-то мухи и пчелы жили в одном доме. Все жужжали одинаково, были сыты пыльцой, нектаром и медом. Но однажды мухи решили, что пчелы их обманывают. Выбирая президента улья, мнение мух пчелами игнорируется и никак не учитывается на выборах. А весь мед пчелы разворовывают и не делятся с ними.
Договорились с медведем и с трутнями, и те, на выборах, при поддержке медведя, которому отдали весь мед за работу, посадили во главе улья какую-то муху. Так муха и стала руководить ульем, но мед там почему-то сам больше не захотел образовываться, да и пчелы, пошептавшись, куда-то слиняли.
С тех пор мухи жрут не мед, а г@вно, а пчелы всегда выгоняют трутней из ульев перед выборами.
Навіть якщо там почне активніше діяти опозиція Омон свій чи переодітий із запоребрика швидко всіх розгонить. І в нас тоді б розігнав якби не Льовочкін і фірташ
Тепер лахтинських пропагандонів кинуть на білоруський інфофронт, менше гімна буде на Цензорі.
Т.о. невозможность, неспособность, неумение распределить правильно ресурсы, ведет, как правило, в любом государстве, к кризису власти.
Т.е вы поняли, абсолютно любую власть можно сделать кризисной, абсолютно любое государство можно искуствеенно сделать неуправляемым....и это может сделать....сам народ, как основополагающая сила в государстве.
Понимание этого -основа вашей борьбы.
Бесполезное сотрясание воздуха. Предприятия как работали так будут и работать. А оппозицию он постепенно всю пересадит.