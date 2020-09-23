После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения: Требуем новых выборов????

Белорусская оппозиция намерена провести бессрочную акцию протеста после инаугурации захватившего власть в стране Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - написал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в своем ТГ-канале.

Он также назвал" беспрецедентной ситуацией" инаугурацию Лукашенко, которая прошла "в обстановке тайны и секретности".

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?" - отметил Латушко.

Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.

Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.