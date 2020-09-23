Россия расширила персональные санкции против ЕС

Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза" - говорится в заявлении российского МИД.

В МИД РФ также пригрозили дальнейшими мерами "в случае продления Евросоюзом конфронтационной линии".

Также читайте: Европарламент принял резолюцию с требованием расследовать отравление Навального и усилить санкции против РФ

Напоминаем, в сентябре 2020 года ЕС продлил на 6 месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций РФ, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.