РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10568 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 143 49

Россия расширила персональные санкции против ЕС

Россия расширила персональные санкции против ЕС

Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

 "В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза" - говорится в заявлении российского МИД.

В МИД РФ также пригрозили дальнейшими мерами "в случае продления Евросоюзом конфронтационной линии".

Также читайте: Европарламент принял резолюцию с требованием расследовать отравление Навального и усилить санкции против РФ

Напоминаем, в сентябре 2020 года ЕС продлил на 6 месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций РФ, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Автор: 

МИД РФ (1681) россия (96910) санкции (11765) Евросоюз (17490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Россия расширила персональные санкции против ЕС - Цензор.НЕТ 4721
показать весь комментарий
23.09.2020 18:18 Ответить
+21
теперь многие европейцы не смогут повезти своих детей на парашу, чтобы показать тем, как жили в европе люди в прошлые века ).
показать весь комментарий
23.09.2020 18:11 Ответить
+20
Єуропа тремтить!
показать весь комментарий
23.09.2020 18:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мощно
показать весь комментарий
23.09.2020 18:07 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 18:40 Ответить
А они хотели в орду поехать ?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:08 Ответить
Мечтали!🙂
показать весь комментарий
23.09.2020 18:34 Ответить
По моему, это наоборот, а не санкции
показать весь комментарий
23.09.2020 18:08 Ответить
Єуропа тремтить!
показать весь комментарий
23.09.2020 18:09 Ответить
Война с мельницами. Козломордый скот, показывает вяличее
показать весь комментарий
23.09.2020 18:10 Ответить
Россия расширила персональные санкции против ЕС - Цензор.НЕТ 622
показать весь комментарий
23.09.2020 18:11 Ответить
теперь многие европейцы не смогут повезти своих детей на парашу, чтобы показать тем, как жили в европе люди в прошлые века ).
показать весь комментарий
23.09.2020 18:11 Ответить
И репу с брюквой не попробуют!
А еще мох ежевеловый...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:39 Ответить
Яка сумна новина для європейців 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.09.2020 18:13 Ответить
А кто на рассию вообще ездит?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:14 Ответить
ажыревший кунфуист
показать весь комментарий
23.09.2020 19:11 Ответить
Россия расширила персональные санкции против ЕС - Цензор.НЕТ 4721
показать весь комментарий
23.09.2020 18:18 Ответить
Эта 6
показать весь комментарий
23.09.2020 19:09 Ответить
юмористические новости
показать весь комментарий
23.09.2020 18:19 Ответить
Аааа, расширила, еще сильней расширить....Все равно ихняя зависимость сильней. Кто на трибуне ООН говорил, что надо снять санкции...?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:20 Ответить
Ну всьо.... Тепер представники ЄС не зможуть побувати в усть-********** і насолодитись краєвидами гімнА...)))
показать весь комментарий
23.09.2020 18:26 Ответить
Какое жестокое наказание! Как же они теперь жить будут без поездок в рашку?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:31 Ответить
И как теперь жить?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:32 Ответить
Росія розширила персональні санкції проти ЄС - Цензор.НЕТ 4890
показать весь комментарий
23.09.2020 18:58 Ответить
Невольно возникает вопрос: почему нет санкций против зеленского? ( не могу назвать это недоразумение президентом).
показать весь комментарий
23.09.2020 18:41 Ответить
В Вашем вопросе есть сразу и отвен.Не Вы один.
показать весь комментарий
23.09.2020 18:43 Ответить
рашистская газовая удавка сп-2
собственными руками, да на собственной шее.
показать весь комментарий
23.09.2020 18:53 Ответить
Блин, вот скажите мне, как после этого несчастным европейцам жить?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:54 Ответить
перейти с ********* на детекторный приемник
показать весь комментарий
23.09.2020 19:09 Ответить
Изверги!!! ))))))))
показать весь комментарий
23.09.2020 19:00 Ответить
Меркель,наверно обосралась...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:00 Ответить
Это новость в раздел юмор и курьезы
показать весь комментарий
23.09.2020 19:06 Ответить
Я представил как Расея запрещает продажу своих ********** в Европе..
показать весь комментарий
23.09.2020 19:08 Ответить
рососия страна-помойка расширала санкции

Росія розширила персональні санкції проти ЄС - Цензор.НЕТ 207
показать весь комментарий
23.09.2020 19:09 Ответить
И шо Европейцы в Воронеж или Кислодрыстовку не попадут? Ой лишенько!
показать весь комментарий
23.09.2020 19:10 Ответить
Вот взяли бы страны ЕС и НАТО и запретили въезд всем гражданам РФ каким либо образом связанных с чиновниками, силовиками, крупным бизнесом , включая и членов семей. А счета, бизнес активы и недвижимость арестовали. Вот это было бы ДА !!. А Раша пускай запрещает посещение своих просторов от тайги до финской лужи, думаю мир бы даже не понял ,что они ввели какие то санкции.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:28 Ответить
У них силовикам и так запрещено к буржуинам ездить.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:43 Ответить
Так и детям , и женам, и любовницам, и родителям и близким родственникам.. ВСЕМ !!!
показать весь комментарий
23.09.2020 19:48 Ответить
Чего то аж на хохот пробивает
показать весь комментарий
23.09.2020 19:29 Ответить
*****, перереж трубу чтобы Гейропа опять замерзла
показать весь комментарий
23.09.2020 19:30 Ответить
Так они ж не звери как украинцы, которые сняли с пайка весь СССР.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:08 Ответить
мда... Болгарія висилає з країни двох кацапських шпигунів-дипломатів...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:31 Ответить
де ж тепер європейці балалайки куплятимуть?
показать весь комментарий
23.09.2020 19:43 Ответить
В тулi,там зaмiсть смаговарiв з довбаними "пестолетами с подкованными вшами",перепроцуйковсрались...
показать весь комментарий
23.09.2020 20:28 Ответить
Теперь кто-то из Европы не поедет на лечение в омскую больницу, придётся в "Шарите" ложиться.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:44 Ответить
Здохнут эти евролиберасты без отдыха на южном берегу Северного Ледовитого океана и на курортах Нарьян-Мара! А еще надо наложить запрет на экспорт в ЕС воска, лыка, дегтя, пеньки и моржовой кости!
показать весь комментарий
23.09.2020 20:46 Ответить
Где ж таперьча Депардье с Сигалом харчеваться то будут.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:31 Ответить
Хана Европе теперь уж точно не встанет с колен.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:52 Ответить
Ето уже просто смешно.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:53 Ответить
Росія розширила персональні санкції проти ЄС - Цензор.НЕТ 3311
показать весь комментарий
23.09.2020 22:43 Ответить
Шо апять у сартире типа ашко у ссысрани низя будит срать.
показать весь комментарий
24.09.2020 01:01 Ответить
Потужно.
показать весь комментарий
24.09.2020 08:50 Ответить
 
 