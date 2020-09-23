УКР
Новини Санкції проти Росії
Росія розширила персональні санкції проти ЄС

Росія розширила персональні санкції проти ЄС

Росія розширила список представників ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"У відповідь на дії Європейського союзу російська сторона прийняла рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного з наявним списком Євросоюзу" - сказано в заяві російського МЗС.

Читайте також: ЄС продовжив "кримські" санкції проти РФ: скоро до списку внесуть 15 осіб і низку організацій за будівництво Керченського моста, - журналіст Йозвяк

У МЗС РФ також пригрозили подальшими заходами "у разі продовження Євросоюзом конфронтаційної лінії".

Нагадуємо, у вересні 2020 року ЄС продовжив на 6 місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій РФ, причетних до підриву територіальної цілісності України.

МЗС рф (976) росія (67259) санкції (12573) Євросоюз (14007)
Топ коментарі
+30
Россия расширила персональные санкции против ЕС - Цензор.НЕТ 4721
показати весь коментар
23.09.2020 18:18 Відповісти
+21
теперь многие европейцы не смогут повезти своих детей на парашу, чтобы показать тем, как жили в европе люди в прошлые века ).
показати весь коментар
23.09.2020 18:11 Відповісти
+20
Єуропа тремтить!
показати весь коментар
23.09.2020 18:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мощно
показати весь коментар
23.09.2020 18:07 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2020 18:40 Відповісти
А они хотели в орду поехать ?
показати весь коментар
23.09.2020 18:08 Відповісти
Мечтали!🙂
показати весь коментар
23.09.2020 18:34 Відповісти
По моему, это наоборот, а не санкции
показати весь коментар
23.09.2020 18:08 Відповісти
Єуропа тремтить!
показати весь коментар
23.09.2020 18:09 Відповісти
Война с мельницами. Козломордый скот, показывает вяличее
показати весь коментар
23.09.2020 18:10 Відповісти
Россия расширила персональные санкции против ЕС - Цензор.НЕТ 622
показати весь коментар
23.09.2020 18:11 Відповісти
теперь многие европейцы не смогут повезти своих детей на парашу, чтобы показать тем, как жили в европе люди в прошлые века ).
показати весь коментар
23.09.2020 18:11 Відповісти
И репу с брюквой не попробуют!
А еще мох ежевеловый...
показати весь коментар
23.09.2020 19:39 Відповісти
Яка сумна новина для європейців 🤣🤣🤣
показати весь коментар
23.09.2020 18:13 Відповісти
А кто на рассию вообще ездит?
показати весь коментар
23.09.2020 18:14 Відповісти
ажыревший кунфуист
показати весь коментар
23.09.2020 19:11 Відповісти
Россия расширила персональные санкции против ЕС - Цензор.НЕТ 4721
показати весь коментар
23.09.2020 18:18 Відповісти
Эта 6
показати весь коментар
23.09.2020 19:09 Відповісти
юмористические новости
показати весь коментар
23.09.2020 18:19 Відповісти
Аааа, расширила, еще сильней расширить....Все равно ихняя зависимость сильней. Кто на трибуне ООН говорил, что надо снять санкции...?
показати весь коментар
23.09.2020 18:20 Відповісти
Ну всьо.... Тепер представники ЄС не зможуть побувати в усть-********** і насолодитись краєвидами гімнА...)))
показати весь коментар
23.09.2020 18:26 Відповісти
Какое жестокое наказание! Как же они теперь жить будут без поездок в рашку?
показати весь коментар
23.09.2020 18:31 Відповісти
И как теперь жить?
показати весь коментар
23.09.2020 18:32 Відповісти
Росія розширила персональні санкції проти ЄС - Цензор.НЕТ 4890
показати весь коментар
23.09.2020 18:58 Відповісти
Невольно возникает вопрос: почему нет санкций против зеленского? ( не могу назвать это недоразумение президентом).
показати весь коментар
23.09.2020 18:41 Відповісти
В Вашем вопросе есть сразу и отвен.Не Вы один.
показати весь коментар
23.09.2020 18:43 Відповісти
рашистская газовая удавка сп-2
собственными руками, да на собственной шее.
показати весь коментар
23.09.2020 18:53 Відповісти
Блин, вот скажите мне, как после этого несчастным европейцам жить?
показати весь коментар
23.09.2020 18:54 Відповісти
перейти с ********* на детекторный приемник
показати весь коментар
23.09.2020 19:09 Відповісти
Изверги!!! ))))))))
показати весь коментар
23.09.2020 19:00 Відповісти
Меркель,наверно обосралась...
показати весь коментар
23.09.2020 19:00 Відповісти
Это новость в раздел юмор и курьезы
показати весь коментар
23.09.2020 19:06 Відповісти
Я представил как Расея запрещает продажу своих ********** в Европе..
показати весь коментар
23.09.2020 19:08 Відповісти
рососия страна-помойка расширала санкции

Росія розширила персональні санкції проти ЄС - Цензор.НЕТ 207
показати весь коментар
23.09.2020 19:09 Відповісти
И шо Европейцы в Воронеж или Кислодрыстовку не попадут? Ой лишенько!
показати весь коментар
23.09.2020 19:10 Відповісти
Вот взяли бы страны ЕС и НАТО и запретили въезд всем гражданам РФ каким либо образом связанных с чиновниками, силовиками, крупным бизнесом , включая и членов семей. А счета, бизнес активы и недвижимость арестовали. Вот это было бы ДА !!. А Раша пускай запрещает посещение своих просторов от тайги до финской лужи, думаю мир бы даже не понял ,что они ввели какие то санкции.
показати весь коментар
23.09.2020 19:28 Відповісти
У них силовикам и так запрещено к буржуинам ездить.
показати весь коментар
23.09.2020 19:43 Відповісти
Так и детям , и женам, и любовницам, и родителям и близким родственникам.. ВСЕМ !!!
показати весь коментар
23.09.2020 19:48 Відповісти
Чего то аж на хохот пробивает
показати весь коментар
23.09.2020 19:29 Відповісти
*****, перереж трубу чтобы Гейропа опять замерзла
показати весь коментар
23.09.2020 19:30 Відповісти
Так они ж не звери как украинцы, которые сняли с пайка весь СССР.
показати весь коментар
23.09.2020 21:08 Відповісти
мда... Болгарія висилає з країни двох кацапських шпигунів-дипломатів...
показати весь коментар
23.09.2020 19:31 Відповісти
де ж тепер європейці балалайки куплятимуть?
показати весь коментар
23.09.2020 19:43 Відповісти
В тулi,там зaмiсть смаговарiв з довбаними "пестолетами с подкованными вшами",перепроцуйковсрались...
показати весь коментар
23.09.2020 20:28 Відповісти
Теперь кто-то из Европы не поедет на лечение в омскую больницу, придётся в "Шарите" ложиться.
показати весь коментар
23.09.2020 20:44 Відповісти
Здохнут эти евролиберасты без отдыха на южном берегу Северного Ледовитого океана и на курортах Нарьян-Мара! А еще надо наложить запрет на экспорт в ЕС воска, лыка, дегтя, пеньки и моржовой кости!
показати весь коментар
23.09.2020 20:46 Відповісти
Где ж таперьча Депардье с Сигалом харчеваться то будут.
показати весь коментар
23.09.2020 21:31 Відповісти
Хана Европе теперь уж точно не встанет с колен.
показати весь коментар
23.09.2020 21:52 Відповісти
Ето уже просто смешно.
показати весь коментар
23.09.2020 21:53 Відповісти
Росія розширила персональні санкції проти ЄС - Цензор.НЕТ 3311
показати весь коментар
23.09.2020 22:43 Відповісти
Шо апять у сартире типа ашко у ссысрани низя будит срать.
показати весь коментар
24.09.2020 01:01 Відповісти
Потужно.
показати весь коментар
24.09.2020 08:50 Відповісти
 
 