Росія розширила персональні санкції проти ЄС

Росія розширила список представників ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"У відповідь на дії Європейського союзу російська сторона прийняла рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного з наявним списком Євросоюзу" - сказано в заяві російського МЗС.

Читайте також: ЄС продовжив "кримські" санкції проти РФ: скоро до списку внесуть 15 осіб і низку організацій за будівництво Керченського моста, - журналіст Йозвяк

У МЗС РФ також пригрозили подальшими заходами "у разі продовження Євросоюзом конфронтаційної лінії".

Нагадуємо, у вересні 2020 року ЄС продовжив на 6 місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій РФ, причетних до підриву територіальної цілісності України.