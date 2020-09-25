РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10465 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
54 611 297

Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов

Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов

Неизвестный украинский снайпер, возможно, житель Донецкой области ночью ликвидировал российского оккупанта неподалеку от линии разграничения.

Об этом сообщает в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Неизвестный украинец - возможно, житель Донецкой области, недовольный российским вторжением, - 22 сентября ночью уничтожил оккупанта из состава 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ. Незаконные приказы, запрещающие стрелять по врагу, не остановили настоящего украинского Героя", - написал Бутусов.

По его словам, установить, кто это сделал, практически невозможно, ведь на линии фронта проживает множество людей.

Читайте на Цензор.НЕТ: В больнице умер воин Константин Оверко, получивший тяжелое ранение в результате выстрела снайпера наемников РФ в июне

"Примечательно, что российское командование о гибели своего солдата официально не заявило, что дает возможность продолжать отстрел террористов без каких-либо обвинений о нарушениях со стороны Украины", -- отметил Бутусов.

"Хочу выразить огромную благодарность неизвестному снайперу - это настоящий подвиг в условиях, когда надо прятаться и от врага, и от своего начальства. Ликвидация российского оккупанта во время этого очередного позорного для Украины "прекращения огня" - это спасение чести нашей страны", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ применяли на Донбассе гранатомет и беспилотники, двое украинских воинов получили осколочные ранения, - штаб

Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов 01
Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов 02
Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов 03

Автор: 

боевик (16779) терроризм (18694) Донбасс (26962) снайперы (490) Бутусов Юрий (4410)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+105
Поклон и уважуха неизвестному снайперу! Скоро в Украине, при такой власти, начнут ставить памятники "Неизвестному снайперу"
показать весь комментарий
25.09.2020 00:26 Ответить
+87
у этого биомусора заточкак как будто ему 70..Честь тебе и хвала-неизвестный снайпер!
показать весь комментарий
25.09.2020 00:25 Ответить
+73
Треба побільше таких снайперів. І у Києві не завадять, а то усілякі Портнови та Медведчуки своє вже давно віджили.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
а те, кто есть, строго придерживаются перемирия...
показать весь комментарий
25.09.2020 08:37 Ответить
Однозначно... и вообще, а вы докажите!
показать весь комментарий
25.09.2020 08:39 Ответить
Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 527
показать весь комментарий
25.09.2020 08:34 Ответить
То росіяни самі вбили випадково свого російського військового. А тепер спирають на українців. Україна дотримується наказів боягузів типу Зеленського і не стріляє.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:38 Ответить
Молодец снайпер!!!
Удачи неизвестному герою!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 08:40 Ответить
Удачной охоты!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 11:43 Ответить
Уже шостий рік патріоти їздять "на сафарі" і відстрілюють тварин. І їм ліцензія від ЗЕгенерата не потрібна! Тварюки ж хворі на сказ. Це вищий прояв національного гуманізму - вбий кацапа врятуй людей!
показать весь комментарий
25.09.2020 08:41 Ответить
Не сафарі, а вармінт по українськи. І доречі, свого часу ще Пепа всіма силами почав ставити палки в колеса стрільцям-спортсменам, які на вихідних, за власний кошт ********* виїхати до нульовки і вполювати там "домбабвійського бабака".
показать весь комментарий
25.09.2020 09:00 Ответить
Всі щілини не заткнути, як і всіх грошей не заробити.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:10 Ответить
А почему тогда порох был плохой и наживался на крови,когда освобождали города и села и били кацапский уродов десятками? Есть ответ мистер бутусов?
показать весь комментарий
25.09.2020 08:48 Ответить
"Вот и славно, трам-пам-пам."© 👏👏👏
показать весь комментарий
25.09.2020 09:03 Ответить
Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9126
показать весь комментарий
25.01.2021 11:39 Ответить
Что бы каждый день такие новости))) и на Х10.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:06 Ответить
Тепер, щоб військовослужбовцю виконати свій службовий обов*язок та не понести покарання потрібно вистрілити, не засвітити свою позицію ворогу, не засвітити свій постріл начальству. Можливо я помиляюсь, але це якась хня.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:24 Ответить
Респект и уважуха уважаемому Стрелку! Не мешало бы и чепушилина отправить к захерченко.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:31 Ответить
А может про такие вещи не стоит трубить на весь свет, умники?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:31 Ответить
Люди шутят, ведь всем известно, что он самоубился при чистке автомата.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:46 Ответить
умников тут называют кацапами и спамят
торжество дебилов
показать весь комментарий
25.09.2020 12:40 Ответить
зкацаплений хАхол, кацапи "умнiками" нiколи не були... не перехвалюй себе, недолуге.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:44 Ответить
хоть одна приятная новость за сутки!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:40 Ответить
Порох обещал нашим Воинам компенсировать штрафы за утилизацию сепаров.
Почему только Порох ?
Если это будет Национальный фонд, ЗЕльоные макаки опять попятятся назад
показать весь комментарий
25.09.2020 09:50 Ответить
да, оказывается не все патриоты еще записались в "нацдружины" ...
Недоработка авакова...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:53 Ответить
Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4695
показать весь комментарий
25.09.2020 09:53 Ответить
а дивизия галичина - это национально-визвольний рух, или война на стороне нацистов?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:28 Ответить
Части вафен СС были признаны обычными воинскими частями, на Восточном фронте они сражались с большевистской чумой.
С дивизией Галычына все четко, расслабся
показать весь комментарий
25.09.2020 13:38 Ответить
Пахтізан!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:59 Ответить
***
Он такой же, как все,
Только глаз быстрей.
Видит вроде, как все,
Только четче... ясней.
Среди многих теней
Придорожных берез
Выделяет одну -
В человеческий рост.

Среди многих - одну
Выделяет он.
И винтовка к плечу.
И курок взведен.
Промелькнул чей-то день
Как кометы хвост.
Грузно падает тень
В человеческий рост.
///
показать весь комментарий
25.09.2020 10:03 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПАМ !
показать весь комментарий
25.09.2020 10:33 Ответить
Ополченец?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:09 Ответить
повстанец(с)
показать весь комментарий
25.09.2020 10:22 Ответить
А може Грішіни і Сободєви з Параскою? Соромно їм стало.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:10 Ответить
іфґєнічі.. абрамічі.. аркадієвічі.. анатольєвічі..
якісь дивні побатькові у ************** "русцькава міра"
показать весь комментарий
25.09.2020 10:16 Ответить
Так самі могли й пристрелити гівнюка- щоб шум підняти . Шкода що лишень одного.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:17 Ответить
З мови зняли...
показать весь комментарий
25.09.2020 17:28 Ответить
Слава Герою!!! Бережи тебе Бог!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:24 Ответить
Браво! Следующим будет взрыв объекта с сотнями колорадских жмуров......Путин, и ты, падла, сдохни от ковида, от старческих болячек и от пули в лоб.....
показать весь комментарий
25.09.2020 10:33 Ответить
Я сказав би інакше. Хай Єго Плєшившество живе 5 тисяч років. Але з вічними діареєю і нежитю із пчихом.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:26 Ответить
Не...Не надо...Лучше первый вариант!
Что б и духом не воняло на Земле ... Фи...😣😣😣
показать весь комментарий
26.09.2020 01:15 Ответить
То не страшно - расєя велика, повітря багато, псувати є що. Хай холопи нюхають і тішаться.
Цілих 5 тисяч років.
показать весь комментарий
27.09.2020 02:40 Ответить
И так отстреливает. Вы думаете, почему участились случаи "неосторожного обращения с оружием"?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:11 Ответить
Скоро будем памятники Неизвестному Снайперу ставить
показать весь комментарий
25.09.2020 10:44 Ответить
Зеленскому увеличили расходы на памперсы
показать весь комментарий
25.09.2020 10:51 Ответить
дай Бог здоровья "третьей силе"...
показать весь комментарий
25.09.2020 10:58 Ответить
Пушило до тебе залишилось 3 кроки... Захарас давно жде Пушилу
показать весь комментарий
25.09.2020 11:33 Ответить
Чтобы защитить снайпера. Ибо запроста "посудют". Надо ж будет оправдаться перед Пушилиным.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:46 Ответить
з якою метою цікавися?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:25 Ответить
не ходил бы ты Ванек
во солдаты!
(с)
показать весь комментарий
25.09.2020 11:42 Ответить
Если снайпер неизвестный по чем поняли что он украинский
показать весь комментарий
25.09.2020 11:57 Ответить
Конечно, не украинский, мы же перемирие соблюдаем. И оружие у впопучленцев совсем не российское, а из шахт выкопанное.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:08 Ответить
А сепарки заистерили, хотя на официозе - молчок, шо рыба об лед... мож чистил оружие, да в магазинник попытался заглянуть...Хтозна...
показать весь комментарий
25.09.2020 12:46 Ответить
А по меткости поняли.....
показать весь комментарий
26.09.2020 01:16 Ответить
приехал бы этот снайпер в Киев в командировку....тут тоже работы непочатый край...ермак, сивоха, фокин, штепа...
показать весь комментарий
25.09.2020 12:04 Ответить
Пусть бы мы и дальше соблюдали перемирие тем же способом.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:07 Ответить
стрелку зачет и уважение!! а *********** позор. зеленое говно уже реально всю страну достало.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:08 Ответить
КОНЕЦ РЮЗЕЧКЕ-РАССЕЯНУШКЕ )


Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4395




показать весь комментарий
25.09.2020 12:40 Ответить
ГОРЕТЬ этому лаптю в Аду, как и остальным ихтамнетам, СИНИМ ПЛАМЕНЕМ! АМИНЬ !!!
показать весь комментарий
25.09.2020 12:44 Ответить
+
показать весь комментарий
25.09.2020 13:10 Ответить
Головно, щоб туди він трапив без гумових кальош. Бо смалена гума люто смердить - чорти з пекла наженуть...
показать весь комментарий
25.09.2020 16:28 Ответить
Мир стал чуточку чище!
показать весь комментарий
25.01.2021 13:59 Ответить
Вот так попрешься на передовую, приказав отобрать оружие у хлебосольно встречающих, глядишь и в непонятку встрял...Кто бы мог подумать, шо такое возможно...
показать весь комментарий
25.09.2020 12:40 Ответить
Россия уже 6 лет применяет тактику "нас там нет" и валит выстрелы по украинским воинам на местных. ВСУ такую тактику не применяет. К чему это благородство и кому эта честь? Нас ведь тоже там нет, есть только неизвестные местные патриоты, за которых наше командование отвечать не может.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:02 Ответить
Это небольшое - но убедительное - напоминание борзой колаборантской шобле кто в доме хозяин...
показать весь комментарий
25.09.2020 13:53 Ответить
А за цей вистріл штраф має платити діячий президент?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:25 Ответить
М.Апостолове,Дніпропетровська обл.ст.Апостолове.Стоять вагони РЖД.Так ми воюєм чі торгуєм?І це все з початку воєних дій.Сьогодні 25-09-2020 рік
показать весь комментарий
25.09.2020 14:33 Ответить
И только так!
показать весь комментарий
25.09.2020 14:51 Ответить
Алексея Клевцова убил не снайпер, точнее не неизвестный снайпер, а вполне известный персонаж. Имя его всем хорошо известно, и в узких и в очень широких кругах нашей планеты. Владимир Владимирович тфу-тфу-тфу Путин.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:55 Ответить
Да никто его не убивал, он сам родился с пулей в брюхе, такая вот генетическая нано-мутация, которая со временем привела к обострению пули.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:03 Ответить
Уйло религия, или субординация не позволяет написать?
показать весь комментарий
25.09.2020 16:58 Ответить
Я нікому не скажу, що ліквідував козломорду Крихітка Єнот!
показать весь комментарий
25.09.2020 16:16 Ответить
Удачной охоты всем неизвестным снайперам Украины! Героям слава!
показать весь комментарий
25.09.2020 16:57 Ответить
Да может ли быть коренной житель г.Донецка российским найманцем ?
показать весь комментарий
25.09.2020 18:13 Ответить
канечна.
его родственников завезли в Украину из московии.
Ето бил генетический маскаль.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:36 Ответить
Тобто перемир'я це - "незаконно"?!!!
Ню-ню...........
показать весь комментарий
25.09.2020 18:51 Ответить
была сотая бригада станет двухсотая!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:32 Ответить
Дай Бог всего самого лучшего Неизвестному Артиллеристу!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:37 Ответить
Хочется пожелать неизвестному снайперу, не останавливаться на достигнутом и превысить достижение финского стрелка Симо Хяюхя!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:50 Ответить
Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9875
показать весь комментарий
25.09.2020 20:25 Ответить
Справжній вояка
показать весь комментарий
25.09.2020 21:47 Ответить
Страница 3 из 3
 
 