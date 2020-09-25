Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов

Неизвестный украинский снайпер, возможно, житель Донецкой области ночью ликвидировал российского оккупанта неподалеку от линии разграничения.

Об этом сообщает в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Неизвестный украинец - возможно, житель Донецкой области, недовольный российским вторжением, - 22 сентября ночью уничтожил оккупанта из состава 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ. Незаконные приказы, запрещающие стрелять по врагу, не остановили настоящего украинского Героя", - написал Бутусов.

По его словам, установить, кто это сделал, практически невозможно, ведь на линии фронта проживает множество людей.

"Примечательно, что российское командование о гибели своего солдата официально не заявило, что дает возможность продолжать отстрел террористов без каких-либо обвинений о нарушениях со стороны Украины", -- отметил Бутусов.

"Хочу выразить огромную благодарность неизвестному снайперу - это настоящий подвиг в условиях, когда надо прятаться и от врага, и от своего начальства. Ликвидация российского оккупанта во время этого очередного позорного для Украины "прекращения огня" - это спасение чести нашей страны", - добавил он.

