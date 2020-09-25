Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов
Неизвестный украинский снайпер, возможно, житель Донецкой области ночью ликвидировал российского оккупанта неподалеку от линии разграничения.
Об этом сообщает в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Неизвестный украинец - возможно, житель Донецкой области, недовольный российским вторжением, - 22 сентября ночью уничтожил оккупанта из состава 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ. Незаконные приказы, запрещающие стрелять по врагу, не остановили настоящего украинского Героя", - написал Бутусов.
По его словам, установить, кто это сделал, практически невозможно, ведь на линии фронта проживает множество людей.
Читайте на Цензор.НЕТ: В больнице умер воин Константин Оверко, получивший тяжелое ранение в результате выстрела снайпера наемников РФ в июне
"Примечательно, что российское командование о гибели своего солдата официально не заявило, что дает возможность продолжать отстрел террористов без каких-либо обвинений о нарушениях со стороны Украины", -- отметил Бутусов.
"Хочу выразить огромную благодарность неизвестному снайперу - это настоящий подвиг в условиях, когда надо прятаться и от врага, и от своего начальства. Ликвидация российского оккупанта во время этого очередного позорного для Украины "прекращения огня" - это спасение чести нашей страны", - добавил он.
Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ применяли на Донбассе гранатомет и беспилотники, двое украинских воинов получили осколочные ранения, - штаб
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Удачи неизвестному герою!!!
торжество дебилов
Почему только Порох ?
Если это будет Национальный фонд, ЗЕльоные макаки опять попятятся назад
Недоработка авакова...
С дивизией Галычына все четко, расслабся
Он такой же, как все,
Только глаз быстрей.
Видит вроде, как все,
Только четче... ясней.
Среди многих теней
Придорожных берез
Выделяет одну -
В человеческий рост.
Среди многих - одну
Выделяет он.
И винтовка к плечу.
И курок взведен.
Промелькнул чей-то день
Как кометы хвост.
Грузно падает тень
В человеческий рост.
///
якісь дивні побатькові у ************** "русцькава міра"
Что б и духом не воняло на Земле ... Фи...😣😣😣
Цілих 5 тисяч років.
во солдаты!
(с)
его родственников завезли в Украину из московии.
Ето бил генетический маскаль.
Ню-ню...........